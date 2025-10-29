サカイが現代アーティストのマンゴ・トムソンとコラボ　作品をデザインしたレザージャケットなど発売

「サカイ（sacai）」が、ロサンゼルスを拠点に活動する現代アーティストのマンゴ・トムソン（Mungo Thomson）とのコラボレーションコレクションを発売する。11月5日から11日まで伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ、11月12日から25日まで伊勢丹新宿店 本館5階 ホームエッセンス、11月15日10時から三越伊勢丹公式オンラインストアで取り扱う。

マンゴは1969年、カルフォルニア州デイビス出身。映像や音、彫刻、インスタレーションなどを通して慣例や一般的な認識を覆すコンセプチュアルな作品で知られ、雑誌、広告、壁掛けカレンダー、宅配便のダンボール箱をはじめとする印刷物やアーカイヴ資料を扱い、マスメディアの構造や消費主義の影響などを分析している。

同コレクションは、11月5日から伊勢丹新宿 本館1階 ザ・ステージで開催するマンゴの個展「ウォーキング・ピクチャーズ（Walking Pictures）」に併せて製作。同氏の代表的なグラフィック「時間は鏡の中で起こる」から着想を得た赤い枠とロゴを用いた鏡作品「TIMEミラー」のデザインをあしらったレザージャケットやブルゾン、フーディー、Tシャツをラインナップするほか、新聞などスクラップのコラージュを全面に配したTシャツも用意する。価格帯は2万6400〜42万9000円。

