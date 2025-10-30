　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比290円安の5万1040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

53833.53円　　ボリンジャーバンド3σ
51838.89円　　ボリンジャーバンド2σ
51307.65円　　29日日経平均株価現物終値
51040.00円　　30日夜間取引終値
50548.00円　　5日移動平均
49844.24円　　ボリンジャーバンド1σ
49335.00円　　一目均衡表・転換線
47960.00円　　一目均衡表・基準線
47849.60円　　25日移動平均
45854.96円　　ボリンジャーバンド-1σ
44137.87円　　75日移動平均
44052.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43860.31円　　ボリンジャーバンド2σ
42425.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41865.67円　　ボリンジャーバンド3σ
40083.80円　　200日移動平均


株探ニュース