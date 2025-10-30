日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比290円安の5万1040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
53833.53円 ボリンジャーバンド3σ
51838.89円 ボリンジャーバンド2σ
51307.65円 29日日経平均株価現物終値
51040.00円 30日夜間取引終値
50548.00円 5日移動平均
49844.24円 ボリンジャーバンド1σ
49335.00円 一目均衡表・転換線
47960.00円 一目均衡表・基準線
47849.60円 25日移動平均
45854.96円 ボリンジャーバンド-1σ
44137.87円 75日移動平均
44052.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43860.31円 ボリンジャーバンド2σ
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41865.67円 ボリンジャーバンド3σ
40083.80円 200日移動平均
