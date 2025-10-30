　30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.0ポイント高の3282.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3405.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3340.12ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3291.90ポイント　　5日移動平均
3282.50ポイント　　30日夜間取引終値
3278.24ポイント　　29日TOPIX現物終値
3274.74ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3241.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3209.36ポイント　　25日移動平均
3196.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3143.98ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3118.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3088.03ポイント　　75日移動平均
3078.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3013.22ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2978.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2856.20ポイント　　200日移動平均


株探ニュース