TOPIX先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比5.0ポイント高の3282.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3405.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
3340.12ポイント ボリンジャーバンド2σ
3291.90ポイント 5日移動平均
3282.50ポイント 30日夜間取引終値
3278.24ポイント 29日TOPIX現物終値
3274.74ポイント ボリンジャーバンド1σ
3241.00ポイント 一目均衡表・転換線
3209.36ポイント 25日移動平均
3196.00ポイント 一目均衡表・基準線
3143.98ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3118.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3088.03ポイント 75日移動平均
3078.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
3013.22ポイント ボリンジャーバンド3σ
2978.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2856.20ポイント 200日移動平均
株探ニュース
