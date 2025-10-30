　30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の692ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

790.38ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
772.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
769.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
760.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
757.19ポイント　　75日移動平均
753.83ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
735.56ポイント　　25日移動平均
729.00ポイント　　一目均衡表・基準線
717.29ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
716.60ポイント　　5日移動平均
715.00ポイント　　一目均衡表・転換線
710.40ポイント　　200日移動平均
703.43ポイント　　29日東証グロース市場250指数現物終値
699.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
692.00ポイント　　30日夜間取引終値
680.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース