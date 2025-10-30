グロース先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比12ポイント安の692ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
790.38ポイント ボリンジャーバンド3σ
772.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
769.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
760.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
757.19ポイント 75日移動平均
753.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
735.56ポイント 25日移動平均
729.00ポイント 一目均衡表・基準線
717.29ポイント ボリンジャーバンド-1σ
716.60ポイント 5日移動平均
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
710.40ポイント 200日移動平均
703.43ポイント 29日東証グロース市場250指数現物終値
699.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
692.00ポイント 30日夜間取引終値
680.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
