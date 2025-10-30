キンプリ永瀬廉MC『ミュージックカプセル』、11月ゲストになにわ男子・西畑大吾、萩原利久ら7名発表！
King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務める音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（テレビ東京系／毎週木曜2時5分）より、11月中に放送される回のゲストが発表。なにわ男子・西畑大吾、萩原利久、青木崇高、伊原六花らの出演が明らかになった。
【写真】西畑大吾「撮影の中で廉の知らなかった部分を知ることもできました」 『御曹司に恋はムズすぎる』永瀬廉との2ショット
本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や思い出を通して、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティだ。
11月中の放送回では、ゲストに青木崇高、伊原六花、大友花恋、新納慎也、西畑大吾（なにわ男子）、萩原利久、宮崎優を迎え、音楽体験や思い出を通して、その人の人生に寄り添う楽曲の魅力や“人生を変える楽曲”を紹介する。ゲストの出演回や放送日については、番組公式SNSで随時発表される予定だ。
『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』は、テレビ東京系にて毎週木曜2時5分放送。
※宮崎優の「崎」は「たつさき」が正式表記。
【写真】西畑大吾「撮影の中で廉の知らなかった部分を知ることもできました」 『御曹司に恋はムズすぎる』永瀬廉との2ショット
本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や思い出を通して、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬と共に探求する成長型音楽バラエティだ。
『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』は、テレビ東京系にて毎週木曜2時5分放送。
※宮崎優の「崎」は「たつさき」が正式表記。