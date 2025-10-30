すごい！ 『セーラームーン』『もののけ姫』『呪術廻戦』セレブたちの日本愛が詰まった本気コスプレ
今年も日本中でお祭り騒ぎが予想されているハロウィン。本場アメリカ、ハリウッドでもあちこちでパーティーが開催され、思い思いのコスチュームに身を包んだセレブたちがキャッチされるが、中には日本発のキャラに扮する人も！ そこで、『美少女戦士セーラームーン』から『スーパーマリオブラザーズ』、『ジョジョの奇妙な冒険』まで、日本のキャラのコスプレに挑戦したセレブをご紹介する。
【写真】セーラームーンにジブリ、『ジョジョ』も セレブたちの日本愛を感じるコスプレ集
★パリス・ヒルトン／『美少女戦士セーラームーン』
お騒がせセレブから脱却し、ソーシャライトや実業家、DJとして活躍し、結婚してママとなった今も、毎年懲りに凝ったコスチュームでハロウィンを楽しむパリス・ヒルトン。そんな彼女が2022年に選んだのは、『美少女戦士セーラームーン』のコスチューム。
キラキラが大好きなパリスらしく、衣装にはシャイニーな素材を採用し、ウェスト部分をシースルーに大胆アレンジ。お子様にはマネできない、ちょっぴりセクシーなセーラームーンを披露した。ちなみに彼女の夫、ベンチャーキャピタリストで起業家のカーター・リウムはタキシード仮面を担当。カップルコーデも抜かりなし。
★テイラー・ヒル／『美少女戦士セーラームーン』
パリスより一足先、2018年にセーラームーンでハロウィンを楽しんだのは、日本びいきで知られ、日本でフォトエッセイを出版したこともあるモデルのテイラー・ヒル。シャネルやフェンディ、ドルチェ＆ガッバーナ、ヴェルサーチなど、ハイブランドのランウェイに引っ張りだこにもかかわらず、好物はまさかの「うどん」だという彼女は、リボンの大きさからスカート丈まで、セーラームーンを忠実に再現。もともとブルーグレーのつぶらな瞳の持ち主ながら、メイクで目元まで少女まんが風に仕上げたところに、日本通の矜持がうかがえる。
★バーバラ・パルヴィン＆ディラン・スプラウス／『ドラゴンボールZ』『NARUTO‐ナルト‐』
先日開催されたヴィクトリアズ・シークレットのショーでも、ランウェイを歩く彼女をフロントロウからスタンディングオベーションで応援するなど、ラブラブすぎることで知られるバーバラ・パルヴィン＆ディラン・スプラウス。2023年にバーバラの祖国ハンガリーで結婚した2人は、日本のアニメ好きとしても有名。
交際をスタートした2018年には、ディランが『ドラゴンボールZ』のトランクス、バーバラは『NARUTO-ナルト-』の我愛羅に扮して、“ハロウィンの女王“ハイディ・クルムのパーティーに参上した。セクシーに装う女性セレブが多い中、バーバラは男子キャラの我愛羅をチョイス。ポーズと表情からも気合が見て取れる。
交際2年目は気合のカップルコーデ ガチアニオタセレブの本気コスプレも
★バーバラ・パルヴィン＆ディラン・スプラウス／『もののけ姫』
交際初年度はそれぞれのアニメ愛を爆発させたバーバラ＆ディランだが、2年目となった翌2019年には息を合わせ、『もののけ姫』で世界観を統一。より完成度を上げてカムバックした。ディランは赤い頭巾に青い服、弓を片手にアシタカに。サンに扮したバーバラも片手にナイフを持ち、勇ましい表情でポーズを取った。2人の場合、かわいい＆楽しいだけじゃない、特にバーバラのなりきり具合がポイントといえそう。
★ミーガン・フォックス＆マシン・ガン・ケリー／『ゼルダの伝説』
今年3月、待望の第1子を授かったミーガン・フォックスとマシン・ガン・ケリー。2022年、当時ラブラブだった2人は、ウェストハリウッドのナイトクラブで開催されたハロウィンパーティーに、任天堂の人気ゲーム『ゼルダの伝説』シリーズのゼルダ姫とリンクに扮して参加し、注目を集めた。
マシン・ガン・ケリーは『ゼルダの伝説』が大好きで、2023年11月に任天堂とソニー・ピクチャーズが実写映画化を発表すると、すぐさまインスタグラムストーリーズで立候補を表明。「僕がリンクを演じないなら問題だ」と堂々宣言しており、このコスチュームはこれ以上ないアピール材料となった模様。
ちなみに、妊娠発表後すぐに破局し、ファンを心配させていた2人だけれど、最近になって復縁の噂が飛び込んできた。めでたしめでたし…となるかは、オン・オフを繰り返してきた2人だけに不明。また完成度の高い2人のハロウィンコスプレがみられる日を期待しよう。
★ジゼル・ブンチェン／『スーパーマリオブラザーズ』
息子くんからのかわいい要請で、日本を代表するサブキャラに扮することになったのが、モデルのジゼル・ブンチェン。2020年に投稿された彼女のインスタグラムによると、元夫トム・ブレイディとの間に生まれた当時10歳のベンジャミンがマリオになりたかったのに、ルイージ希望者がいなかった模様。そこで一肌脱いだのが、ジゼルってワケ。3頭身のルイージと比べると縮尺に無理がありすぎるものの、お腹に詰め物をしているあたりに努力が見えるし、何よりベンジャミンの表情がとってもキュート。やっぱりルイージがいた方が良いに決まってる！
★日本愛の塊ミーガン・ジー・スタリオン／『僕のヒーローアカデミア』
昨年、日本人ラッパー・千葉雄喜をフィーチャーした英語と日本語のラップ曲「Mamushi （feat. Yuki Chiba）」をリリースし、大注目を集めたミーガン・ジー・スタリオン。日本好きでガチアニメオタクの彼女は、2022年のハロウィンに、『僕のヒーローアカデミア』のミルコに変身。カーヴィなボディを武器に、勝気なミルコの鍛え上げられた体躯を再現してみせ、衣装やヘアメイク加え、アニメの背景まで合成し、本気度の違いを見せつけた。
なお彼女は同年、サマーソニック出演のために初来日を果たしているが、『セーラームーン』風の衣装でパフォーマンスを披露したほか、プライベートでも『ジョジョの奇妙な冒険』のアニメシリーズ10周年を記念した展覧会を訪れるなど、推し活を満喫。
また2024年に「クランチロール・アニメアワード」出席のために来日した際は、『ジョジョの奇妙な冒険』のブローノ・ブチャラティのルックで登壇し、アニメファンを代表してトロフィーを授与。他にもインスタグラムでは、『呪術廻戦』の五条悟や『ジョジョの奇妙な冒険』の空条徐倫、『ワンピース』ボア・ハンコックのルックを披露した。
（文：寺井多恵）
引用：「テイラー・ヒル」インスタグラム（＠taylor＿hill）
「パリス・ヒルトン」インスタグラム（＠parishilton）
「ジゼル・ブンチェン」インスタグラム（＠gisele）
「ミーガン・ジー・スタリオン」インスタグラム（＠theestallion）
