アメリカ・アナハイムに新街区「OCVIBE」誕生へ 総工費は約6,000億円
【女子旅プレス＝2025/10/30】アメリカ・カリフォルニア州のアナハイムに大型エンタメ街区「OCVIBE」が誕生。2026年の一部オープンを経て、2028年の完全開業を目指す。
「OCVIBE」は、屋内競技場・ホンダセンターを中心とした新しいエンターテインメント街区。総工費40億ドル（日本円で約6,000億円）を投じ、街区内に劇場、多種多様なレストラン、活気あるマーケットプレイス、人々が集う広場などを創り出す一大プロジェクトとなる。
ロサンゼルスオリンピック（LA28）開催のタイミングに合わせての完成となり、世界中から注目が集まる機会に向けて、アナハイムが一大エンターテイメント拠点となることを目指す。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆アナハイムの新街区「OCVIBE」とは
