毎週木曜深夜２時5分放送中「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」11月中に放送されるゲストを一足早く解禁！

テレ東で、毎週木曜深夜2時5分より放送中の音楽トークバラエティ番組「ミュージックカプセル ～人生の推しソング～」。

本番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストをお呼びし、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していきます。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をMC永瀬廉(King & Prince)と共に探求する『成長型音楽バラエティ』です。

＼11月中に放送されるゲストを一足早く解禁！／

©テレビ東京

11月中に放送される「ミュージックカプセル」では、ゲストに青木崇高、伊原六花、大友花恋、新納慎也、

西畑大吾(なにわ男子)、萩原利久、宮粼優を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介していただきます。ゲストが出演する放送日につきましては、番組公式SNSで随時お知らせ！

