【ZARAのグレー】が可愛い！ 大人に似合う♡「最旬カーデ」

今季のトレンドカラーとして注目されている「グレー」。コーデに品や知的なイメージを添えてくれる優秀なカラーで、大人の装いに欠かせない存在です。今回はグレーアイテムを【ZARA（ザラ）】の新作からピックアップ。オフィスシーンからカジュアルまで、幅広く楽しめそうな旬なカーデをご紹介します。

軽やかに着こなす「フェミニンカーデ」

【ZARA】「フリルトリム ニットカーディガン」\6,290（税込）

ダークトーンに頼りがちな秋冬は、ライトグレーで毎日の装いに新鮮さを与えてみて。こちらのカーデはメランジの明るいグレーが軽やかで、コーデに柔らかい印象を与えてくれそう。丸襟やフリルのディテールが女性らしさを引き立て、品のあるスタイリングが狙えます。

大人に馴染む「ストライプカーデ」

【ZARA】「ストライプ柄ニットカーディガン」\6,590（税込）

グレー × ベージュのカラーリングが大人っぽいニットカーデ。落ち着いた色味がさまざまなアイテムに馴染みやすく、柄物は難しいと感じる人にも挑戦しやすそう。ゴールドカラーのボタンは品があり、アクセサリーなしでもコーデが決まりそうです。

「フラワーカーデ」で華やかコーデ

【ZARA】「ウール混フラワーニットカーディガン」\7,990（税込）

首元のフラワーディテールが目をひくニットカーデ。華やかな印象で、これ一枚でもおしゃれに見せてくれそうなのがうれしいポイント。リブ編みが程よくカジュアルでデイリーに活躍してくれるかも。サイドはギャザーが寄せられていて、さりげないスタイルアップも見込めます。

「アーガイルニット」で旬な装いに

【ZARA】「アーガイル柄ウールカーディガン」\6,590（税込）

定番のアーガイル柄は、こなれ感のあるライトグレーが狙い目。ややレトロな柄にトレンドカラーのグレーが好バランスで、さっと羽織るだけで今っぽさを演出できそう。すっきりとしたVネックは襟付きシャツやタートルネックなど、幅広いインナーに合わせやすそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu