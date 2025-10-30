

お店の専用スペースでくつろぐおもちくん（写真提供：しおりさん）

【写真を見る】犬のように尻尾を振り、好奇心旺盛で人懐こいマイクロブタのおもちくん（全21枚）

かつてペットといえば「犬か猫」が当たり前だった。だが近年、都市部を中心に静かに広がっているのが、「小動物」との暮らしである。

ペット不可あるいは「小動物のみ可」の集合住宅でも受け入れやすく、また、共働き・単身者・子育て家庭など多様なライフスタイルにフィットしやすい。

この連載では、「ワンでもニャンでもない家族」と暮らす人々に話を聞き、制約の多い都市生活のなかで見つけた、“静かで確かなつながり”を探っていく。

第7回となる今回は、マイクロブタと暮らす夫婦に話を聞いた。

人間2人とブタ1匹の美容室

イギリスでペット用に小型化されたマイクロブタ。「マイクロ」という名はついているものの、40キロ程度まで成長する。犬種でいえば、バーニーズ・マウンテン・ドッグほどの超大型犬サイズだ。また、皮膚が人間の肌質と似ており、体毛も舞いにくいため、犬猫にアレルギーがある人でも飼いやすいといわれている。

頭がよいためトイレもすぐに覚え、しつけもできる。体臭もほとんどしない。今、日本でも人気上昇中のペットだ。

2021年3月、しおりさん（仮名）はマイクロブタの「おもちくん」と暮らし始めた。当時夫婦ともにフリーランスで、夫と仕事を調整しながら、おもちくんの留守番時間を最小限にとどめてきた。しかし夫婦は大きな決断をし、2024年4月に、夫婦でお店を開設した。

「もともと夫婦で店を持とうと話はしていたのですが、ちょうど新型コロナのパンデミックが来て先延ばしになっていました。その後におもちを迎えたので、お店はおもちも一緒に過ごすことを前提に、店内をコーディネートしていきました。動物がいる店に対しては、保健所からさまざまな制約が課されますが、それを前提にお店の体制を整えていけたので、結果的によかったかなと思っています」

月額3万円！驚異の食生活

ブタは、満腹中枢が弱いため、常にエサを欲している。栄養価も高くバランスもとれたペットフードは食餌としては満点だが、規定量が少ないためおもちくんには物足りない。常に食べ物を欲しているおもちくんを不憫に思ったしおりさんは、2年経ち、おもちくんの骨格が十分に発達してから手作り料理に切り替えた。

キャベツや大根、かぼちゃ、レンコンなどをメインに、季節の野菜を加えた蒸し野菜を、4日分ほど作り置きしているという。

マイクロブタの平均的な飼育費用は、トイレシーツ代なども含めて月額1万円程度。しかしおもちくんの場合は食材にもこだわり、食費だけで月3万から4万円程度かけているという。

マイクロブタと暮らすことで大変なことを聞くと、「体が大きくなることぐらい」だと、しおりさんは言う。他はなんら犬と変わらないと。



ベッドで眠るおもちくん。背中は立派だが、日に日に穏やかな性格になっていった（写真提供：しおりさん）

「幼い頃はよく床や壁をかじったりしていたけど、今はもうしません。それも犬と同じですよね」

ただし、ペットとしてのマイクロブタの認知はまだ低い。ブタを診てくれる動物病院はまだ少なく、ペット保険にも加入できない。また、犬連れOKのカフェやホテルでも、ブタは「前例がない」と断られることも多い。



ブタOKのカフェの前で記念撮影（写真提供：しおりさん）



夏には一緒に海にも出かけた（写真提供：しおりさん）

また、ブタにも換毛期がある。ブタの毛は犬や猫と違って針金のように固いので、掃除機やコロコロローラーではとれない。換毛期になるたびに夫婦で草むしり状態になるという。

もちろんしつけも必要で、しっかりトレーニングしなければ、人に対して攻撃的になることもあり、実際に飼い主に対して噛みつくようになるブタもいる。

マイクロブタの平均寿命は10年から15年。40キロ近い大型の動物と室内で暮らしていくためには、時間をかけてしっかりとしつけをし、信頼関係を築くことが前提となる。



「ミニブタの日」のお祝いにはケーキでお祝い（写真提供：しおりさん）

おもちのために、健康でいたい

おもちくんを迎えるまで、夫婦の生活は自由だった。二人とも夜遅くまで働き、毎日外食、ストレス解消にお酒を飲む日も多かったという。

「おもちをお迎えしてから、生活はガラッと変わりました。外食もしなくなりましたし、病気にならないように健康的な生活をしようと気を付け始めたんです。おもちにも長生きしてほしいし、最後まで看取れるように、私たちも健康でいなきゃって」

外食もあまり行かなくなり、お酒も飲まなくなった。昔は日常のストレスをお酒で発散していたが、今はおもちくんがいる。

「家のなかも、穏やかな空気になりました。おもちがいるだけで、夫婦でクスっと笑えたりして」



チャームポイントのムチムチおしり。丸いシェイプと左右に揺れる尻尾がポイント（写真提供：しおりさん）

おもちくんは現在5歳。歳を重ねるごとに穏やかな性格になっていくという。体は大きくなったが家や家具を破壊することも、大声で鳴くこともない。ただいつの間にかそばにいる、物静かな力士のようだった。

インタビュー中にも、しおりさんの傍らに寄り添っていたかと思えば、ゆっくりと起き上がって移動して、別の場所に寝そべる。プリっとしたおしりに長いしっぽをゆったりと左右に振りながら歩く後姿に、何とも言えない愛おしさを感じた。

「川」の字で眠る幸せ

朝は3人で起き、朝食をとって3人で店に向かう。来店するお客さんのなかには、おもちくん目当ての人も多い。夫婦が仕事をしているあいだ、おもちくんは専用スペースで眠り、会いに来たお客さんに挨拶をする。

閉店後はまた3人で帰宅してご飯を食べ、お風呂に入って眠る。おもちくんも毎日お風呂に入れているという。体毛が薄いため乾かしてやる必要もない。入浴後は乾燥しやすい肌にボディローションを塗って、一緒のベッドで眠るのが日課だ。

おもちくんが長時間一人で留守番することもなくなった。どうしても留守番させなければならないときでも、「必ず帰ってくる」と、落ち着いて待てるようになったという。

「寝るときに私の腕の中に入ってきて、私をじっと見つめて眠るんです。その瞬間が、とても幸せだなあって」

成長するにつれてベッドは狭くなったが、毎日3人で「川」の字になって眠る。小さな力士のような体をぎゅっと抱きしめると、硬い体毛がちょっとだけチクチク腕を刺激する。しばらくすると腕の中から「ぶぅー、ぶぅー」といつものいびきが響いてくる。

おもちくんと3人、家族としての当たり前の時間が、たまらなく愛おしい。



ベッドで眠る幸せそうなおもちくん（写真提供：しおりさん）

【マイクロブタと暮らすには】

・ペット可物件であり、マイクロブタ飼育の許可を得ていること

・都道府県の家畜保健衛生所へ飼育の届け出を行い、豚熱ワクチンを接種すること

・大型犬用のケージ、ベッド、ハーネス、食器などを用意する

・散歩に連れていく際は大型犬用のハーネス・リードを準備

・マイクロブタを診察できる動物病院を調べておく

・しっかりと時間をかけてしつけをし、信頼関係を築くこと

・食べ物は適切な量を与えること（太らせすぎ、やせすぎに注意）

・できれば8時間以内のお留守番環境であること

・たとえ思っていた以上に大きくなってもその子を愛せること

（宮粼 まきこ ： フリーライター）