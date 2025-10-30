太平洋の孤島「青ヶ島」で創り上げる挑戦者のコミュニティ…仲間と共に夢を実現した男の物語

自分はこのままで本当にいいのだろうか？本当にここは自分の居場所なのか？

悩むのは当たり前。それはあなたが生きている証拠だ。

でも変化の激しい時代、あなたが成長を願うなら、踏み出すのは早いほうがいい。世界の超一流を知る筆者は、世界的な人材コンサルティングファーム「コーン・フェリー」で30年間、主にグローバル・トップ企業のエグゼクティブ・クラスを対象にヘッドハンターおよびエグゼクティブ・コーチとして第一線で活躍した。そんな彼が著した『成長の書』より一部抜粋・再編集して、あなたを「タイパ」「コスパ」などではけっして得られない「成長」の世界へ導く。

『成長の書』連載第53回

求めていたもの

アオガシマ初のコワーキングスペース「AOGAYA」が完成し、祝賀会が開かれた。

「乾杯！」

島の特産「アオ酎」で満たされたグラスが掲げられ、若者たちの笑い声が響く。メダイやトビウオの島寿司が並ぶテーブルを囲み、皆が未来を語り合う。

「みんな、おめでとう！」

ヤスタカの声が響くと、チームメンバーも一斉に声を揃えた。

「このメンバーでまたやりたいね！」

誰かがそう言うと、ヤスタカがふざけた調子で言い放つ。

「でも、次は地獄かもしれないぞ！」

その言葉に、どっと笑いが起こる。

あれ、どこかで見たような光景だなー。

タクトは既視感に包まれながら、グラスを片手に外へ出た。

夜空には無数の星々が瞬き、心地よい潮風が頬を撫でる。――タクトはふと、最初のヒロミとのコーチング・セッションで話した「なっていたい光景」を思い出していた。

仲間たちとプロジェクトの成功を祝って打ち上げをしている「ホテルのカフェの仲間たち」と、夏の朝一人心地よい風に頬を撫でられながら空を見上げる「公園のブランコ」という2つの未来のイメージ。それがいま、現実になっている。

「これこそ、僕の描いていた未来なんだ！」

タクトの胸に、じんわりと達成感が広がる。都心のカフェではなく、遠く離れた孤島のミーティングスペース――それでもここには、夢を語り合える仲間と喜びを分かち合う幸せが確かに存在している。

「ありがとう、タクト」

いつの間にか隣に立っていたヤスタカが、真っ直ぐな声で言った。

「お前が来てくれたから、ここまで来れたんだ」

タクトは微笑みながら、静かにグラスを傾ける。

「いや、礼を言うのはこっちだよ。君たちに出会って、毎日が楽しくて仕方ないんだ」

2人はグラスを軽く合わせ、アオ酎を一口飲む。炭火の香ばしい香りが鼻をくすぐった。

新しい未来

「とはいえ、AOGAYAはまだ始まったばかりだ。これからもっともっと仲間を増やしていかないとな」

「そのことなんだけど、ちょうどいいやつがいるんだ。ほら、来た！」

タクトが視線を向けると、リュックを背負った青年の姿があった。

同級生のライバル、ショータだ。以前のビジネススーツ姿とは打って変わり、ラフなTシャツにパーカーという装いが、いまの彼の心境を物語っている。

「ごめん、遅くなった！ 船が遅れちゃってさ」

「ショータ、来てくれて嬉しいよ！」

「俺、もう腹ペコだ！」

肩を叩き合い、笑い声を響かせながら会場へ戻る3人。そこには、共に未来を創る仲間の姿があった。

タクトはふと、思う。

――仲間と挑戦することで、自分の想像を超えた未来が創れる。越境し続けることで、まだ見ぬ世界が広がり、その先には新しい出会いと夢が待っている。

再び外に出ると、夜の海は静かに広がり、波の音が心地よく響く。月明かりが水平線をやわらかく照らしている。

タクトは息を吸い込み、ゆっくりと前を見据える。

挑戦は終わらない。仲間と共に、これからも新しい未来を創り続ける。

