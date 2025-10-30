「AIによる創作表現」は人間のそれを凌駕するのか……？　 直木賞作家・小川哲が提示する「意外な視点」。

デビューから10年、『地図と拳』『君のクイズ』『火星の女王』などヒット作を生み出し、直木賞を筆頭にまたたく間に文学賞を総なめ！ これからの日本の文芸界を牽引する作家・小川哲さん。

生成ＡＩがテキスト、画像、音声、コードなど、あらゆるものを創作できるようになった現代。ＡＩを利用した小説の執筆方法なども話題になりましたが、小川さんはその表現活動に対してそこまで悲観的にはとらえていないと言います。その理由とは--？

小川さんが頭の中にあるものを言語化するための「思考術」をつづった『言語化するための小説思考』の第12章「本気で小説を探しているか？」の中から、一部を抜粋してご紹介いたします。（読みやすさのため、改行などを編集しています。）

私たちが芸術に感動するとき、何が起きているのか。

文学とは、ある人間の認知を言語に圧縮したものである--と雑にまとめてみる。

自らが体験した世界、脳内に生じたイメージ、切実な悩み、突飛な発想やアイデア。そういったものを言語で表現する。もちろん「ある人間の認知」は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の五感と、五感でも表せない何かを含む。そういったさまざまな情報を取捨選択し、順番を整理し、必要に応じて脚色し、一つの連なったリニアな文章に圧縮する。

小説の面白さは、もともと表現しようと思っていた「ある人間の認知」の質と、それを圧縮する技術の掛け算によって決まる。

「何を書くべきか」というのは「認知」の話で、「どう書くべきか」というのは「技術」の話だ。どれだけ面白い題材と構想が頭の中にあったとしても、それを（赤の他人である）読者に伝える技術がなければ意味がない。逆に、どれだけ技術があったとしても、もともとの題材と構想が凡庸であれば、読み終わったあとに何も残らない。

とある出版社の編集者は「何を書くべきか」は教えることができるが、「どう書くべきか」を教えるのは難しいと言っていて、別の出版社の編集者は逆の主張をしていた。新人賞とは「教えられないもの」を持った作者を見つける場だ。彼らの主張を裏付けるように、前者の出版社からデビューする新人は文章が上手く、後者の出版社からデビューする新人はアイデアやテーマが面白い。

僕はどちらも（同程度に）成長する余地があると思っている。大事なのは、自分に何が足りないかを自覚し、適切な課題を設定することだ（本書も、すべて「何を書くべきか」か「どう書くべきか」のどちらかの話をしているはずだ）。

これは文学に限った話ではないと思う。あらゆる表現活動は、「ある人間の認知」を、なんらかの手段で圧縮したものだ。何を圧縮したか。そしてどう圧縮したか。その二つの質によって、表現の質が決まる。

人間が芸術に感動するのは、圧縮された作品を解凍して、根本に存在したはずの「ある人の認知」を受容するからだと思っている（もちろん例外もあるだろう）。僕がＡＩによる表現活動に対してそこまで悲観していないのは、ＡＩには解凍した先の「ある人の認知」、加えてさらにその先に広がっている「世界」が存在していないからだ。

出力された作品の質でＡＩが人間と肩を並べ、あるいは先行していく未来は遠くない将来に生じると感じているが、作品から世界に接続していく過程には、現実世界を生きてきた人間の持つ強さが残っている。ゴッホの絵を飾りたい人はいても、ＡＩが描いたゴッホ風の絵を飾りたい人はあまりいないだろう。

