【校閲クイズ】「会議において、満を時して新企画を発表した」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「会議において、満を時して新企画を発表した」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

十分な準備をしたうえで行動に移る意の慣用句は、満を「持して」です。同じ音だとつい正しいものとして読んでしまうもの。一説には、中国の歴史書『史記』のなかの「持満」という言葉が、弓を十分に引いて待つ状態を表すことから来た慣用句とも。

× 「会議において、満を時して新企画を発表した」

〇 「会議において、満を持して新企画を発表した」

