「フェミニズムで女性の負担は逆に増えた」…男女で高齢期の貧困格差が広がるドイツの”皮肉な実態”

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

「ケア」は女性が担うもの

「日本のほうが『娘が介護をする』ことにこだわっている人が多いと感じた」

こう話すのは日本在住のドイツ人、カロリン（Carolyn）さんです。私は現在40代後半ですが、確かにカロリンさんの言うとおり、同世代の日本人女性と話していると、親の介護について積極的にかかわる心がまえでいる人が多いと感じます。

なぜなら、兄や弟といった息子たちは、「仕事が大変だから」「転勤があるから」といった理由で介護からフェイドアウトしていきます。姉や妹がいる男性は、中心となって介護を担うことを、家族からも社会全体からも免除されている気がします。

読売新聞の掲示板サイト「発言小町」にも、「両親は私に介護をしてほしいようですが、財産は長男である兄にあげると言われ、困っています」という女性からの相談が載っていました。

もちろん家庭にもよりますし、都会か地方か、地域差もあるのでしょう。しかし「全体の傾向」として、日本では暗黙の了解で「ケア」は女性が担うものという社会の雰囲気があるのは否めません。

フェミニズムによって女性の負担が増えた

介護が必要となった時、家族がどのように介護にかかわっていくか。高齢化が進む先進国では切実な問題です。では、「ドイツの介護は完全に男女平等なのか？」というと、残念ながらそうではありません。カロリンさんはこう話します。

「ドイツでも、家族のなかの『女性』が介護を担うことが多いのよね。子どもがしょっちゅう熱を出す育児と同じで『今すぐなんとかしなければいけない緊急事態』が頻繁に発生するでしょう？ それに家族のなかの誰が対応するのかといえば、結局は妻、娘、息子の妻（義理の娘）になる。

ある意味、昔より今の女性のほうが大変になっているかもしれない。昔の女性は介護を含む家のなかのケア労働を担う分、就業はせず『経済的には男性に頼ればよい』とされていた。最近は女性の就業はマストになったのに、ケア労働は女性が担うという感覚はなくなっていない。皮肉だけれど、フェミニズムによって女性の負担が増えたと思う」

確かにドイツのジェンダーギャップ指数は世界的に見ても上のほうですが、「ケアは女性の役割」という「家庭」のなかでは少なからず負担を強いられているわけです。

困窮する高齢女性が問題

ドイツは日本よりも女性の就業率（女性の労働力率）が高いとはいえ、家庭でのケア労働のために、週30時間ほどの時短で働かざるを得ない女性も多くいます。年金は生涯年収によって変わるので、当然、時短で働く女性がもらえる年金は少なくなります。ドイツでも、乏しい年金のために困窮する高齢女性が問題になっているのです。

ドイツ連邦統計庁の統計によると、ドイツで「貧困」とされている人たちは女性が15.4％、男性が13.9％であるものの、高齢になるとその差が大きくなります。65歳以上の場合、女性の20.3％が貧困であるのに対し、男性の貧困は15.9％にとどまります。これが75歳以上になると、女性の20.6％が貧困であるのに対し、男性は14.2％です。原因は女性は30歳あたりから就業をしなかったり、または時短などで給料が少なくなるからです。

「今のドイツだと、『女性も男性も老後の資金は自分で用意すべきだ』という考えがデフォルトで、『経済的に男性に頼る』ことはタブーだとされているのよね。それなのにケア労働は昔のままというのは、『母性』に象徴される女性への期待や願望を押し付けられて、女性が仕方なく引き受けている感じ」

カロリンさんは嘆きますが、実は私も同じことを考えていました。南ドイツというドイツのなかでも比較的保守的な土地で育ったからかもしれませんが、私も「ドイツでは女性がタダで手助けすることが良いこと」とされているフシがあると感じます。しかも女性が笑顔で「私は好きでやっているから〈お金は〉いいんですよ」（“Ich mache das ja gerne.”）という言葉を添えることが好まれます。やったことに対して金銭を要求すると、すぐに「彼女は計算高い」（“Sie ist berechnend.”）、「彼女はお金がほしいだけ」（“Sie ist nur auf Geld aus.”）などの陰口がついてまわる傾向があります。なんというか「無償で優しくしてくれるマリア様のような女性」を無意識に求められているようです。

