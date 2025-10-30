幼い娘と引き離され”人質”として収監されたイラン人女性が証言…パニック障害と閉所恐怖症に苦しむ彼女が受けた「残忍な仕打ち」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ

ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ（1978年テヘラン生まれ）はイラン系英国人で、2016年4月に2週間の旅行の予定でイランを訪問した。しかし帰国するときにイランの空港で身柄を拘束された。

逮捕時、ナザニンは乳幼児の娘、ガブリエラ（ギスー）と一緒だった。警察は幼い娘を彼女の両親に預け、彼女のパスポートを没収し、スパイ容疑、「外国機関・企業と共謀してイスラム共和国を転覆する活動」に参加したという罪状で逮捕した。判決は5年の禁固刑で、彼女はケルマン（イラン南東部ケルマン州の州都）刑務所の独房に連れて行かれ、のちにエヴィーン刑務所に移送された。

彼女の夫であるリチャード・ラトクリフと、彼女が勤務するトムソン・ロイター財団は、ナザニンに対する起訴内容を全て否定した。（イラン政府は1970年代よりイギリスから回収できずにいた債権を身代金で払わせるために、ナザニンを人質にした）

尋問室の雰囲気

--尋問室の雰囲気はどうでしたか？

私は隔離房から尋問室に連れて行かれていました。車で3〜5分ほどの距離なのですが、その間、私は目隠しをされ、道中は何も見えませんでした。入って行くのは普通の家のような場所です。

そこでやっと目隠しを下げることができます。そこに上がる前に靴と靴下を脱がないといけませんでした。建物のなかには、私たちが呼び鈴を鳴らすたびにドアを開けてくれる男性がいました。

別の部屋には、書記と翻訳者がいました。尋問室に入ると、私は目隠しを完全に外して尋問官が入ってくるのを待ちます。

尋問はすべて記録されている

ときどき、そこに座ったまま何時間も待つことがありました。尋問官が入ってくると、彼らがカメラをスタンドに設置したのが聞こえます。それから革鞄を前に置いて、私からは何を書いているのか見えないようにしているのも伝わってきます。

尋問官は小さい鞄も持っていて、そちらには記録用のオーディオとカメラが入っていました。その機器が光ってチカチカしているのを1回見たことがあります。

尋問官が入ってきてこれらの準備をする間、私は再び目隠しされています。この工程が終わると、私は目隠しを外し、尋問が始まります。尋問の間は、お茶や、ときにはケーキも出ました。

最愛の娘ギスーと離れ離れの日々

--ケルマンで独房に入れられたこと、特にギスーと引き離されたことで、心にはどんな影響がありましたか？

とにかく心配でした。将来はどうなってしまうのだろうと考えました。なぜ私の赤ちゃんが、たった2週間前まで私が授乳していた子が、引き離されてしまったのか、ずっと考えていました。

朝、目を開けるとギスーの姿を探します。あの子が寝ている間、サラサラの髪をかき分けてあげた夢を見たのです。

これは悪夢なんだと思いました。ギスーと引き離されたということが信じられませんでした。あの子に会いたかった。あの子をお風呂に入れ、寝かしつけたかった。

娘を心配する思い

いま思い返すと、あの頃の自分が何を考えていたのか、正確には思い出せません。ケルマンでの出来事は思い出せないことが多いんです。

ケルマン刑務所の雰囲気には窒息させられそうだったので、忘れたいのかもしれません。

ギスーとは、たった一晩を除いて、一度も離れたことがありませんでした。それが私の腕から奪われてしまったのです。私がいなくて、あの子は大騒ぎしているに違いない、そう思いました。

あの子はいつも小さな手を、私の顔や胸や手に押しつけてきました。私がいなくて娘はどうするんだろう、どうやってご飯を食べ、眠るのだろうと思いました。心配で頭がおかしくなりそうです。

こんなことは1日、2日で終わると思っていました。これほど長くかかるとは考えもしなかったのです。

「釈放される」と伝えられたが…

逮捕から3日後、3人の尋問官がテヘランからケルマンにやって来ました。3人はそれぞれ別の質問をしてきます。なかでも自分の性格について様々な質問をされたのには驚きました。

それから、その場で夫に電話をして、誤解があっただけで土曜日に釈放されると伝えるように言われました。両親にも電話で同じことを言わされました。

しかし土曜日、私はまた尋問に連れて行かれました。お前の釈放はなしだ、と尋問官が言います。「あのときは諜報治安省のお前に対する印象が良かったが、いまは悪い」と言われました。

私は激怒して、家族と自分に対する彼らの仕打ちを非難しました。すっかり思いつめてしまいました。心臓が飛び出しそうにドクドクして、そのことが恐ろしくて体が震えました。

パニック障害と閉所恐怖症を発症

--独房のせいで、不安と恐怖はどの程度ひどくなりましたか？

ものすごく。独房のせいでパニック障害になりました。閉所恐怖症になりました。私は怯えていたので、独房にひとりで閉じ込められるということは、残酷な拷問でした。女性の看守に、ほんの少しだけドアを開けておいてくれたら、看守の姿が見え、落ち着くことができると訴えました。少なくとも眠れるようになります。

しかし彼らは、ドアとのぞき窓は閉めておく決まりだから、と答えるだけでした。不安と恐怖に加え、ホームシックと鬱に苦しみました。

ギスーとリチャードのことが心配でした。今頃ふたりは何をしているだろうと考えずにはいられません。私がケルマンにいた最初のほぼ1ヵ月間、家族は私の居場所を知りませんでした。私が家に電話をするときも番号は非通知で、ケルマンにいると伝えることを禁じられていました。

まともに医療を受けられない

--不安がひどくなって、精神科医の診察を受けられましたか？ あるいは他の身体的な不調で刑務所内の医務室に連れて行ってもらったことはありましたか？

医務室には行けませんでした。私は深刻な鉄分とビタミンD不足で、拘禁される前は治療を受けていましたが、独房に錠剤を持ち込むことを許してもらえませんでした。普通の生活を送ることのできない独房で、症状が悪化しました。

拘禁は過酷でした。ドアにはめこまれたのぞき窓には、少しだけ隙間がありました。そのわずかな隙間から外を覗くと、女性看守が事務所にいるのが見えました。私は呼びかけたり、ドアを叩いたりしました。

しかし彼女らはナッツを食べ、お茶を飲みながらおしゃべりしていて、私のことを無視します。私がドアを叩くと、別の囚人が自分のドアの鍵のところを叩きます。「うるさい」という意味です。これもまた拷問でした。

翻訳：星 薫子

