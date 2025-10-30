長寿社会の老後破綻を防ぐために、何が必要か。家族社会学者の山田昌弘さんは「高齢者が自立して100歳を全うできる社会基盤をつくること。それに、尽きる」という――。

※本稿は、山田昌弘『単身リスク 「100年人生」をどう生きるか』（朝日新書）の一部を再編集したものです。

■弱者ケアを家族に依存した社会の罪

本稿では、「単身リスク」に備える提言をお伝えしたい。ポイントは「高齢者が自立して100歳を全うできる社会基盤をつくること」、これに尽きる。

本書では、経済的に自立できない若者たちが就職氷河期に多数生まれ、多くのニートやパラサイト・シングル、さらには中高年化する引きこもりを生み出してしまったことを詳述してきた。

それとまったく同じ構造が高齢者にも当てはまる。もちろん高齢者だからもはや「ニート」や「パラサイト・シングル」「引きこもり」といった用語は当てはまらない。だが日々の収入を得るのがむずかしく、生活の基本部分を家族に頼らなくてはならない状況は似ている。

これは高齢者が悪いわけでも、家族が悪いわけでもない。ただひたすら経済的・身体的に弱ってしまっている人のケアを、「家族」に依存し続けてきた社会の側に責任がある。

だからこそ私が主張したいのは、「脱家族」のススメである。成人した人が、子どもや配偶者や親に頼り切らなくても生きていける仕組みを国が整えること。これを目指したい。

■老後のベーシックインカムで脱家族

そのためには「高齢者向けのベーシックインカム」も一つの案ではないだろうか。国民年金だけでは自立できない高齢者が生活保護になだれ込めば、早晩、生活保護制度は成り立たなくなる。政府としては今後、受給額を減らしたり、受けられる医療の制限を設けたりしなくてはならないだろう。

実際にアメリカでは、金持ちとそうでない人の間で受けられる医療に大きな差が出ている。日本がそうならないよう、どんな経済状態の人でも最低限の生活を送れるだけのベーシックインカム制度を整え、プラスアルファとして高齢者も働き続けられる環境をつくることが望ましい。

「脱家族」などと言うと、「家族がバラバラになる」「家族なのに冷たいじゃないか」という声が必ずどこからか飛んでくる。だが本当にそうだろうか。

家族とは本来、愛情によってつながるものであるはずだ。好きだから結婚し、家庭を築き、愛情があるから家族を継続させる。しかし今、その「愛情」が人質に取られている。

■愛情を人質にしたロジックの危うさ

「愛しているなら、家事・育児をやるのは当然」「家族だから、我が子が苦境に立たされている時は支援するのが当然」「家族だから、親が老いた時は介護して当然」

だが、そのロジックは危険である。「愛情があるなら」を裏返せば、家事・育児・介護・支援ができないのは、「愛情がないから」ということになる。

その結果、サポートが経済的・身体的・精神的につらくなってもなお、「家族だから」と支援をやめることができない。やめるためには籍を抜き、「家族」を解消しなくてはならないからだ。

だが、経済的・身体的・精神的に弱ってしまった人を、「家族」までもが見放してしまったら、彼らは直ちに路頭に迷ってしまうだろう。場合によっては、生命の維持もできなくなるかもしれない。

彼らを救う国の仕組みは存在しない。だから極限まで追い詰められても、「家族」をやめることができないのだ。

■社会福祉国家の自負なき日本

しかし、ここまで「家族」が追い詰められる日本の構造は、先進諸国の中でも珍しい。ドイツやオランダなどの欧州社会には、高齢者の介護は社会全体で担うものという共通認識がある。

自由経済の原則はありつつも、国民の教育・生活・介護は国家が責任を持って見守る。それが社会福祉国家としての自負である。

そしてそのほうが、「家族」としての絆は良好に保てるはずだ。「相続をするから介護をする」「実家を守るから介護もセット」「義両親の介護は嫁の責務」……こうした家族としての愛情や利益と引き換えに高齢者の世話をするのではなく、純粋な愛情で家族の最期を見守れるからだ。

例えばドイツでも、基本的に在宅介護が優先されている。自宅での生活が難しい場合は、老人ホーム以外にもシェアハウスや共同居住といった多様な住まいの選択肢がある。

■家族によるケアも「労働」とみなすドイツ式介護

もう一つ重要なのは、「家族」が在宅介護を行う場合、介護労働には対価が支払われるという点だ。

ドイツでは、家族によるケアは立派な「労働」として認められている。だから家族や友人が誰かのケアをする場合、介護保険制度から現金給付が行われる。金額は要介護度によって異なるが、月々最大で約九百ユーロ（約15万円）の給付金が受け取れる。

これは日本にはない、とても大きなポイントである。実は日本では、介護保険導入時にこのドイツ式も検討されたが、女性の家族介護の固定化を招くということで見送られた。現実は、今でも主に女性が家族介護を担うという状況に変わりはない。

■シニア婚活の壁となる「家族の介護」

日本では一般的に家事や育児、介護といった家庭内労働は「仕事」とは受け止められていない。

山田昌弘『単身リスク 「100年人生」をどう生きるか』（朝日新書）

つまり“無償奉仕”である。そのため、いくら家族としての愛情があっても、そこに費やす時間や労力が膨大になれば、その人の生活のかなりの部分を削り取り、向き合うことになる。その時間、別の仕事をすることで対価を得られるはずなのに、自宅で介護をすることで収入が減ってしまうこともあるだろう。

もし日本人の感覚として「介護＝現金給付」に違和感を抱くなら、年金ポイントとして育児や介護に費やした労働をカウントするのもいいだろう。目先の利益には結びつかなくても、誰かのケアをした分は、将来自分がケアされる時にリターンされる。そんな仕組みはいかがだろう。

長寿化に伴い、昨今は高齢者同士の結婚・再婚・パートナー化も増えている。「シニア婚活」も盛んになり、専用のアプリさえ立ち上がっている。いくつになっても恋愛は可能だし、一緒に時間を過ごす相手を見つけられるのは素晴らしいことだ。

ところがそこに立ちはだかるのも「家族の介護」の壁である。高齢者同士の場合、双方が健康なうちはいいが、どちらかに介護が必要になった時、自分が介護を背負わされるのではないかという危惧が、高齢者のカップリングに二の足を踏ませている。

「恋愛」「結婚」「介護」がそれぞれ別になる仕組みが整えば、高齢者の交際活動も活発になって、独居老人や孤独死はだいぶ減るのではないだろうか。

山田 昌弘（やまだ・まさひろ）

中央大学文学部教授

1957年、東京生まれ。1981年、東京大学文学部卒。1986年、東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。専門は家族社会学。学卒後も両親宅に同居し独身生活を続ける若者を「パラサイト・シングル」と呼び、「格差社会」という言葉を世に浸透させたことでも知られる。「婚活」という言葉を世に出し、婚活ブームの火付け役ともなった。主著に『パラサイト・シングルの時代』『希望格差社会』（ともに筑摩書房）、『「家族」難民』『底辺への競争』（朝日新聞出版）、『日本の少子化対策はなぜ失敗したのか？』（光文社）、『結婚不要社会』『新型格差社会』『パラサイト難婚社会』（すべて朝日新書）、『希望格差社会、それから』（東洋経済新報社）など。

（中央大学文学部教授 山田 昌弘）