平成から令和で「プリ」を撮る目的が一変…プリからアニメ「ゆるキャン△」まで”かわいい”を作り続けるフリューが明かす「進化」

1995年、「プリント倶楽部®」（セガ／アトラス）から始まったプリントシール文化は、女子高生たちの遊びを一変させ、90年代カルチャーを象徴するアイコンとなった。日常的に写真を撮って “かわいく”残すという新しい体験は、時代ごとに進化を重ね、いまも若い世代に受け継がれている。

そして、フリューは1997年にプリントシール機業界に参入して以来、平成から令和にかけてプリの歴史をつくってきた。

現在、プリのシェアNO.1（2025年3月時点 フリュー調べ）でもあるフリューは、じつは「プリだけにとどまらない」多彩な事業を展開している。

“かわいい”をテーマにしたビジネスでキャラクターやグッズ、ゲームといった独自のカルチャーをプロデュースすることに注力している。

プリが今年で30周年を迎え、令和も深まる現在でユーザーの求める“かわいい”は、どのように定義され、発信されているのか。フリュー株式会社 プロダクト広報課・疋田さんに、その歩みとこれからを聞いた。

※「プリント倶楽部Ⓡ」及び「プリクラⓇ」は株式会社セガの登録商標です。

フリューが振り返る、平成のプリと令和のプリ

平成に誕生したプリは、時代とともに進化を重ね、当時の女子高生が夢中になった遊びは、いまでは親子で一緒に楽しめるカルチャーへと広がった。

この30年のあいだに、プリの機能やユーザーのニーズはどのように変わってきたのだろうか。

「プリは、撮影のときに友達とポーズを考えたり、一緒に盛り上がったりするもの。共通体験を通して仲が深まり『ウチら感』が生まれます。そうしたコミュニケーションツールとしての役割は、初期から今も変わっていないと思います。

一方で、変化してきたのはやはり機能面です。時代のトレンドに合わせて細かく進化してきていて、初期にはなかったレタッチ機能も今ではかなり豊富に揃っています。

さらに、最近はただ盛るだけでなく“体験そのもの”を楽しめるような機能も再提案しています。たとえば2025年5月に登場した「Hyper shot」では、カメラを正面と上の2方向に設置しているので、撮影の瞬間のポーズをラフに、自由に楽しむことができます。

また、『盛れる』という概念自体も少しずつ変わってきています。2000年代中ごろから2022年ごろまでは“顔をいかに可愛く盛るか”が中心でしたが、今では撮っている時の雰囲気まで含めて“盛れる”と捉えられるようになってきました。韓国プリの流行もあり、ナチュラルな写りを好む人もいれば、従来のプリらしいしっかりと顔が盛れる写りを好む人もいます。そうした多様なニーズに合わせて、いろいろな写りや撮り方を選べるようになっているのも特徴ですね」

90年代、2000年代は、放課後やデートの時など日常の一部として楽しんでいたプリも、現在ではイベント時期に撮影するなど、平成の頃より撮影することの目的も変化しているという。

「プリが30周年を迎えても愛され続けている理由は、常にトレンドを取り入れ、変化し続けてきたからだと思います。フリューだけではなく、業界全体が“新しい驚き”を提供し続けてきたことが、ここまで文化が続いてきた大きな理由だと感じています。

ただ最近は、プリの役割が少し変わってきたとも思います。

平成のころは、放課後に“プリを撮る”のが当たり前で、プリは日常の一部でした。

でも今は、テーマパークや推し活ライブなど、特別なイベントのときに撮る“記念撮影”的な存在になりつつあります。

本来プリには、『盛る』こと以外にもたくさんの楽しさがありました。

しかし、写真で盛れることを突き詰めた結果、盛れたときに撮る--つまり“記念撮影”としての色が濃くなり、撮影の気軽さが薄れてしまったのではと感じています。

だからこそ、もう一度プリを“もっと身近なエンタメ”として楽しんでもらえるようにしていくのが今後の課題だと思っています」

プライズやアニメ事業も展開

フリューといえばプリのイメージが強いが、実はプライズ（クレーンゲーム景品）やアニメ事業にも力を入れている。1997年からプリ事業で築いたアミューズメント施設とのつながりを武器に、新しいビジネスを模索する中でたどり着いたのがプライズ業だった。

「弊社がプライズ事業に本格的に取り組み始めたのは2002年です。

後発参入だったので最初から有名キャラクターは扱えず、他社さんがまだ出していないキャラクターを積極的に探して展開していきました。トレンドを敏感にキャッチしてキャラクターを商品化していく力は、今もフリューの強みだと感じています。

そうやってヒットを重ねながら事業を広げ、キャラクターの世界観を表現する事業の1つとして2009年にはゲーム事業を立ち上げることができました」

ゲーム事業では、オリジナルゲームの『レジェンド オブ レガシー』、『Caligula -カリギュラ-』、『モナーク／Monark』の代表作を始めとして、最近では『REYNATIS／レナティス』や『ヴァレット／VARLET』も注目を集めており、各種プラットフォームで展開している。

また、フリューが得意とする “かわいい”をテーマにしたゲームでは、『Model Debut #nicola／モデルデビュー ニコラ』も人気作品だ。

Nintendo Switch／Steam(モデルデビュー3のみ)向けに発売されている本作は、人気ティーンファッション誌『nicola』がファッションを監修する雑誌系モデル×プロデュースシミュレーションだ。プレイヤーは新人モデルとしてデビューし、雑誌撮影やファッションショー、テレビ出演といった仕事をこなしながら、トップモデルを目指して成長していくストーリーが描かれる。

「2025年8月にリリースした『ヴァレット／VARLET』は、弊社が手がけた完全オリジナルの学園RPGです。2021年に発売した『モナーク／Monark』の魂を継承しつつ完全新作としてオリジナルキャラクターと独自の世界観を一から構築し、開発を進めました。

また、『Model Debut #nicola／モデルデビュー ニコラ』は、11月にシリーズ4作目の発売が決定しており、特に若い世代のユーザーから高い支持を得ています」

そして見逃せないのが、同社が展開するアニメ事業だ。ゲームとアニメの両方で人気を博した『SHOWBYROCK!!』シリーズから、日常系作品として高い支持を集めるアニメ『ゆるキャン△』まで、多彩なラインナップを手がけている。

「もともとアニメ事業はフリューの中の一事業として2014年頃からスタートしましたが、今年の6月に独立し、『フリュー・ピクチャーズ株式会社』として新たに動き始めました。

以前は制作を外部の制作会社さんにお願いしていたのですが、より効率的にヒット作を生み出していくために制作機能を内製化し、ビジネスもクリエイティブもトータルでプロデュースできる体制を整えています」

著作権表記

Ⓒ2025 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!!製作委員会M

©あf ろ・芳文社／野外活動プロジェクト

“かわいい”の連鎖で繋げる、エンタメの未来

プリ、プライズ、ゲーム、アニメなど、さまざまな媒体を通して“かわいい”を世の中に届けてきたフリュー。

同社が定義する“かわいい”とは、手に取った瞬間に心がときめくこと。

一人ひとりがより深くときめきを感じられるよう、細部にまでこだわったモノづくりを続けている。

『“かわいい”を生み出すために、SNSでの情報収集や、街で目にする文房具・雑貨など多様なジャンルからインスピレーションを得て、「取り入れられる要素はないか」と常にアンテナを張り巡らせています。

また、店舗視察を通してユーザーと同じ体験をしてみたり、社内で“かわいい”に関する情報を共有・対話することを会社の風土として大切にしている点も特徴です。

そうして得た情報をもとに“フリューらしい可愛さ”を形にしています。この“フリューらしい可愛さ”とは、心にときめきを与えるような感覚を大切にしたものです」

今後は海外展開にも注力する方針だ。これまでは、プリのようなガールズトレンドビジネスと、キャラクターを扱う世界観ビジネスは別々に展開されてきたが、対話を強みとした社風を活かしながら今後はその二つの強みを掛け合わせて海外市場に挑むという。

海外ではキャラクター人気が高く、プリ以外にも大きな潜在需要があると見られている。各社から寄せられる期待の声を追い風に、プリの海外展開にも本格的に踏み出していく構えだと疋田さんは話す。

そうした挑戦を進める一方で、今年はプリ誕生の節目の年を迎えている。

プリが誕生して30周年という節目を迎えた今年は、まさにプリントシール業界にとって記念の年。フリューを含めて、各メーカーとの周年企画を予定しており、再び“プリブーム”を巻き起こすきっかけになりそうだ。

「プリの文化は、女の子たちのトレンドと深く結びついていて、時代とともに変化・進化してきました。その時代ごとの青春と一緒に歩んできたからこそ、30年経った今も愛され続けているのだと思います。そう考えると、とても嬉しいですし、なにより感謝の気持ちでいっぱいです。

そして、現在のフリューはプリントシール機業界のシェアNo.1として、次の30年もこの文化を絶やさず、さらに発展させていくことを使命と感じています。

感謝の気持ちを込め、他社様とも連携しながら新しい取り組みを進めていきますので、ぜひ楽しみにしていただきたいです」

30周年を迎えたプリ文化は、過去の懐かしさにとどまらず、次の時代へと進化を遂げようとしている。そして、フリューが大切にしてきた“かわいい”という価値観は、時代とともに姿を変えながらも、常にユーザーの心に寄り添い続けてきた。

平成に積み重ねてきた“かわいい”の歴史が、新しい時代へとつながっていく。フリューの挑戦は、国内外で“かわいい”を武器に新しい時代をつくっていくはずだ。

