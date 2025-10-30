徳川家康に叛いたのは石田三成ではなかった！…「反家康クーデター」は誰が計画し、実行したのか

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

増田長盛はいつ挙兵を決意したのか

ここまでみてくれば明らかだろう。家康に叛き、上方で反乱を起こしたのは石田三成ではなく、増田長盛、長束正家、前田玄以の三奉行であった。そして、このあと述べるように、諸将にクーデターに参加するよう、おもに瑶甫恵瓊を通じて呼びかけたのは、毛利輝元であった。以後は、この反乱軍を「西軍」と呼ぶ。

ここで、3人の奉行の経歴についてふれておきたい。

増田長盛は大和（現在の奈良県）郡山20万石の領主である。豊臣政権が成立したころから頭角をあらわし、おもに諸大名との交渉を担当した。文禄元（1592）年には、「唐入り」（文禄の役）の奉行として漢城（現在のソウル）に入り、諸軍勢の統括にあたった。秀吉の死後は、家康の指示を毛利家・上杉家・長宗我部家などに伝達する役割を担っていた。

長束正家は近江水口（みなくち）12万石の領主である。もともとは丹羽長秀の家臣であったが、長秀の死後は秀吉に仕え、小田原攻め、文禄・慶長の役などで兵站の管理にあたった。家康による会津攻めでも兵站を担当しているのは正家である。

前田玄以は丹波亀山（現在の京都府亀岡市）5万石の領主である。「民部卿法印」もしくは「徳善院僧正」として朝廷での昇殿を許され、豊臣政権において朝廷との交渉を担当していた。秀吉の死後も、家康の指示にしたがい後陽成天皇の譲位問題、秀吉の神号を「豊国大明神」と選定するなどの調整にあたっている。

このように3人の奉行は、それぞれ得意の分野を受け持ち、豊臣政権の運営を支えていたのである。

では、増田長盛ら三奉行は、いつ挙兵を決意したのだろうか。5月7日、家康に「上方を離れないように」と意見したときには、まだ家康を政権から排除しようとはしていなかったと思われる。彼らが挙兵を思い立ったのは、それよりあとのことだろう。彼らは、挙兵を決断できるぎりぎりのタイミングをうかがっていた。6月16日に家康が大坂を出発する以前には、挙兵は不可能だ。出陣した家康が、できるだけ上方を離れ、かつ、東海道の諸将が、まだ領地から離れていないときでなければならない。

そこへ7月12日、大谷吉継が説得に成功し、石田三成が計画に参加する意思を明らかにしたとの報が入った。ここでようやく三奉行は挙兵成功の見通しを立て、毛利輝元を広島から呼びよせ、東海道の諸将へ帰国を指示したのである。

島津維新は伏見城入りを奉行衆に阻まれた

その、同じ7月12日、増田長盛は島津維新のもとへも、瑶甫恵瓊を使者としてつかわし、反家康クーデターすなわち西軍に加わるよう要請している。このとき維新は、家康から留守居を命じられて伏見にいた。

同日の深夜、維新はそのことについて報告する書状を、新納旅庵（島津家家臣、維新付きの家老）に持たせて、大坂の島津屋敷へつかわした。

島津維新が7月12日深夜、島津屋敷に届けさせた報告書

一、伏見城の本丸と西の丸の守備に入りたいと、奉行衆へ2度にわたり申し入れたのですが、納得してもらえませんでした。

一、瑶甫恵瓊には、「秀頼様のため」ということならば西軍首脳部の決定に従うと返事をしました。

一、恵瓊はそのままこちら（伏見）にとどまっています。

一、伏見・大坂の警備は厳重です。

一、増田長盛からの書状を小西行長に送り、説明しました。

一、伏見城の守備に入ることが許されないのであれば、大坂に下り、秀頼様をお守りしたいと申し入れるつもりです。

一、島津忠豊はこのままこちら上方に配備します。

一、増田長盛・長束正家・前田玄以ら3人の奉行のうち、一人が伏見に在番されるとのことです。

（『鹿児島県史料 旧記雑録後編三』1133号）

家康は慶長4年、島津家に5万石を加増し、破綻寸前であった財政を立て直した。島津領内で反乱が起きたときには、島津側に有利な裁定を下している。この時期、徳川家康ともっとも親密な大名は島津維新であると言っても過言ではない。当然、このクーデター計画は維新には事前に知らされていなかった。この夜、瑶甫恵瓊から奉行衆の計画を打ち明けられた維新は、家康と直接弓矢をまじえることを嫌い、伏見城の守備に入りたいと奉行衆へ何度も申し入れたが拒否されたため、大坂城の守備に入りたいと申し入れるつもりであったようだ。

また、維新の書状の5条目より、小西行長もクーデター計画を事前には知らされていなかったことがわかる。行長は慶長4年8月、家康の命令で九州に下り、明との和談交渉、イエズス会との交渉、庄内攻めの準備などにあたっていたが、慶長5年1月、家康の命令で上洛し、このとき大坂にいた。島津維新も小西行長も、家康と敵対するという明確な決意などないまま、何の準備もなしにこの難局を乗りきらねばならなくなってしまったのである。

ノート 島津維新は伏見城入りを鳥居元忠に拒否されたのか

従来、島津維新は「伏見城の守備に入ろうとしたが、決死の籠城（家康に天下を取らせるため伏見城は「捨て城」とされたという）を覚悟した徳川家の重臣・鳥居元忠に追い出され、やむなく西軍についた」とされてきた。これは維新が前掲の7月12日に書いた報告書の第1条「伏見御城本丸・西丸之間ニ御番可仕之由、及両度ニ雖申理候、無御納得候事」が、「伏見城の本丸と西の丸の守備に入りたいと、鳥居元忠へ2度にわたり申し入れたのですが、納得してもらえませんでした」と解釈されたためと考えられる。

しかし、この書状には「誰に申し入れたか」は書かれていない。文脈を見るかぎり、維新が「伏見の守備に入りたい」と申し入れた相手は、奉行衆でなければおかしいし、そもそも伏見攻めがはじまったのは7月19日以降である。なお、反乱の全容をまだ把握できていなかった家康は、伏見城の陥落を予想していなかっただろう。伏見城が落ち、鳥居元忠が討ち死にしたことは、結果的にそうなっただけのことであり、家康の計算どおりだったわけではない。

苦境に立たされる島津維新

7月14日、島津維新は、上方でクーデターが起きたことを島津龍伯と島津忠恒に知らせ、人数の派遣を要請した。

島津維新から島津龍伯・島津忠恒への書状

こちら上方で混乱が起きたのは、しかたのないことです。わたくしのもとには人数がいませんので、何を言っても聞いてもらえません。奉行衆へ、上方にいる人数と船の漕ぎ手の管理をまかせていただけるよう、何度もお願いしたのですが、同意していただいておりません。状況はとても深刻です。なお、人質に取られている忠恒室（龍伯三女、亀寿）を、別の場所へ移してもらえるよう、現在交渉をつづけています。

7月15日、維新は奉行衆に命じられて、会津の上杉景勝への添え状を書いた。

島津維新より上杉景勝への添え状

このたび徳川家康がそちら会津を攻めに行きましたので、毛利輝元・宇喜多秀家をはじめ、大坂の奉行である増田長盛・長束正家・前田玄以の3人、小西行長、大谷吉継、石田三成らが相談して、秀頼様のためにあなたに味方することとなりました。わたくしもその決定に従います。くわしいことは石田三成が説明します。

これにより、この時点で反家康クーデターに参加している者は、毛利輝元・宇喜多秀家・増田長盛・長束正家・前田玄以・小西行長・大谷吉継・石田三成・島津維新の9名であることがわかる。のちに、徳川家康弾劾状「内府ちがいの条々」を受けとって参加した者たちは、ここには挙げられていない。

