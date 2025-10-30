「人が変われば、企業は変わる」数々の企業を成功に導いた”すごい会議”の戦略的フォーカス

あなたは「すごい会議」という名前を聞いたことはあるだろうか？

「すごい会議」とは、「一見不可能に見える目標や行動を可能にする」問題解決のメソッドのことであり、そのメソッドを駆使して、クライアント企業の業績を劇的にあげるコーチたちの組織体の名前でもある。

コーチたちが上げる驚異の実績は、年間４億円超を筆頭に、17人のコーチたちが１億円を超えるコーチ料を各クライアントから得ていることでも実証されている。

そのメソッドと、多士済々、個性豊かなコーチたちの軌跡を描いた話題のビジネスノンフィクション『THE COACHES すごい会議ストーリー』より一部を紹介する。

【戦略的フォーカス】

大橋 ここで僕の考える、目標を立てることのメリットを紹介させてください。目標を立てるメリットは、目標を立てなければ起こらなかったことが実現できる可能性が最大になることです。

一同 え？ もう一度言ってください。

大橋 ではここに書きますね。

大橋は席を立ってホワイトボードに書いていく。

《目標を立てなければ起こらなかったことの実現可能性が最大化する》

大橋 東大の理三に現役で入る、という目標を掲げた人は、偏差値も十分高くベストでやったことの予想のことを言っているので、堅実ですし、荒唐無稽な目標ではないのでこの目標は変えにくいんです。こうした人は、予想するのが上手だし、達成してこなかったこともあまりないから、達成できるかわからない目標を立てるのが下手なんですよ。

東大理三を受験する人でなくても、多くの場合、目標というのは、自分が一番うまくいった時の予想のことを目標と言っていますよね。つまり、達成できるのかわからない目標を立てたことがある人って、実はとても少ないんですよ。

でもここで重要なのは、方法がない、もしくは方法がわからない状態で目標を立てるということ。普通なら思い描けることではなくていいんです。これまでだったら信じられないような突拍子もない目標が立てられる組織こそ、実は、限界の壁を突き破り、すごいことを起こせる可能性があるんです。

全員が書いた目標の文章案を発表してもらい、まずはとりあえず人気投票で1枚を選んだ。

ホワイトボードにその目標を記す大橋。

《1年後の2024年6月30日までに、再来店率80％の数字を達成することにより、地域一愛されるレストランになる》

大橋 今からこの文章についての提案をしてください。よろしいですか。提案にはルールがあります。「80％というのは無理だと思います」ではなく、「80％じゃなくて70％にしてください。なぜなら〜だからです」という言い方がルールです。

質問がある場合、質問のみならOKです。しかし、「それをやると○○部が困るんじゃないですか」は、質問ではありません。わからないことを聞く質問はいいんですが、それができないことを確定させる攻撃の手段となるような質問はダメです。いいですか。

じゃあルールはお伝えしました。皆さんの意見を待ちます。ところで、意見を出すのに何分ぐらい使います？

幹部A 15分。

大橋 じゃあ15分経ったら決めるということでよろしいですか。

一同 はい！

大橋 最後にもう一つ、考える前に確認したいのですが、この部屋の中で最終的な意思決定者の方は手を挙げてください。

幹部C みんなで決めます。みんなで合意できるまで議論します。

大橋 皆さんは、15分議論すれば合意できると思っている。議論で決まるなら断然そのほうがいいのですが、それは多くの場合、立場の強い人による「言いくるめ」にすぎないケースがほとんどです。議論を尽くして時間内に決まればいいんですが、万一決まらなかったらどうやって決めますか。

社長 会社であれば、私が決めます。

大橋 では、ここでは、社長が意思決定者ということでよろしいですか。

一同 いいです。

大橋 ここまで60分ですが、皆さん、いかがでしたか。私は最初にした約束を15分で果たしたので、それで終えるつもりでしたが、皆さんの意欲がここまでのセッションを可能にしました。ここから最後の10分は、耳を傾けてください。

私たちが提供する「すごい会議」では、この先もワークが続きます。戦略的フォーカス、つまり目標を設定したら、達成のためのコミットメント・リストを作り、それを実践していきます。

人の内面にケミストリーを起こすきっかけを作る

さて、コミットメントという言葉って、日本語にしにくい言葉ですよね。約束、公約、責任、委託、委任、言質など、さまざまな意味がありますが、僕は献身も含まれていると思います。さらに、結果を約束する、積極的に関わる、という行動を意味する単語として使われることも多いです。でも、どれも一言ではコミットメントを説明できていません。そのすべてを包含する言葉だと言ってもよいでしょう。

ホワイトハウスの報道官が「中東の平和に対して米国はコミットメントしています」と言ったとしましょう。この場合のコミットメントは、無限的にそうなることを最後の一瞬までやります、という意味が込められています。今年いっぱいはやるよ、とか、できる範囲でやるよ、といった意味ではありません。コミットメントの重要な意味の一つは、意識を持って完遂させることです。だから、コミットメントがある組織は、目標に辿り着けるし、ゴールに向かって力強く前進できるわけです。現状、うまくいっていないという認識と、それに対してどうしたいかということがはっきりすれば、その集団は、共通の目標を持ち、コミットメントを手に入れることができるんです。

では、コミットメントはどうやって起こるのか。ある人が、「美しい家具を作る家具職人になりたい」と家具工房に入ったのだけれど、任されているのは、本来の思いと違って2〜3ミリ程度の寸法の違いは問題にならない粗い仕上げの職場、だとします。それでも日々の仕事は進めなきゃいけない。仕方なくやっているけど、今、作っているのは理想とする家具とは違う。そうなったら、その人は本来のコミットメントを持つでしょう。現状を否定し、「美しい家具を作る」という自らの目標にコミットメントすることが可能になります。

実は、人間は、日々の生活の中で必ずコミットメントしています。何かに必ずコミットメントしています。販売実数なのか、技術開発なのか、サービスの向上なのか、会社の福利厚生なのか。サボっているのもコミットメントです。実際、楽をするために低い意識でコミットメントしている人も多い。でもそれは、社長やマネジャーが求めているコミットメントとは違っていますよね。経営陣や現場の責任者の考えているコミットメントとは合っていない。ここが大きな問題です。そのコミットメントの違いをまず明らかにしなければ、目標は立てられません。だから最初は、人と違う意見を言ったり聞いたりする練習をします。今日皆さんは、その方法を習得しました。問題を並べて、それを解決するための手段を考え、日程を入れた目標も立てました。

90分前には感じられなかった熱気と拍手が大橋を包む。立ち上がり、スマホを持って部屋を出る大橋はその背で「変化」を感じていた。

「人の内面にケミストリー（化学反応）を起こすきっかけを作ることがコーチの仕事の真髄です。何日、何ヵ月もかかることもありますが、1日で変化が兆すことも珍しくありません」

人が変われば、企業は変わる。

「変わりたい、変えたい、と望む経営者に出会えば、僕たちコーチはその機会を作るのです」

【オススメ】必要なのはポストイットとペンのみ。「すごい会議」コーチが行う”問題の棚卸し”方法