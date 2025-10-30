日本の「スパイ養成学校」といわれた”謎の組織”、卒業生100人以上に会ってわかった「陸軍中野学校」の知られざる全貌を明かす…！

戦後80年の今年、ある旧日本陸軍の軍人にメディアの脚光が集まった。戦後30年間フィリピンのジャングルで戦いつづけた小野田寛郎(1922−2014年)だ。その小野田はスパイ養成学校「陸軍中野学校」の出身として知られ、同校の訓育精神である“謀略は誠なり”を胸に己の任務を全うしようとしていたのだ。

では中野学校とはどんな機関でどんなことを教えていたのか。長年、中野学校を調査し、卒業生100人以上に会った作家・斎藤充功氏の『陸軍中野学校全史〈上〉』（光人社NF文庫）が今話題になっている。“スパイ養成学校”といわれた謎の組織を追った決定版ともいえるノンフィクションから一部抜粋・再構成してお届けする。

「一次資料を保存しない」…インテリジェンス機関・中野学校の使命

帝国陸軍の情報組織は第二次世界大戦下において、連合国軍の情報機関と比較しても、けっして劣っていたわけではなく、むしろ、優れたインテリジェンスを保持していたと私は考えている。

例えばヒューミント（人間を通じて得る情報）を中心とした中野学校、暗号解読や通信情報を専門に担当した陸軍特殊情報部の活躍などには、見るべき多くの成果があった。

しかし、インテリジェンス機関の活動の実態を明かす文献資料、とくに一次資料はほぼ皆無に近い状況なのだった。

幸運にも私は、在校生の一人から紹介された八丙出身の斎藤津平が保存していた、中野学校の一次資料を閲覧する機会に恵まれた。これも長年、中野学校の真実の姿を追い求めてきた私の執念の結晶だと自負しているが、一次資料にめぐりあう機会などはまれで、この点が一次資料を重要視する研究者の悩みとなっている。

そのために通史として調査研究することが、「情報戦史」の解明には必要であることを、私は研究者以上に痛感している。

昭和という時代に入った帝国陸軍は、軍隊という巨大な組織を戦場で通用する部門として“作戦”を第一に考えてきたが、まさにそれこそが、帝国陸軍には「戦術はあっても戦略がなかった」といわれる所以なのである。

戦場における作戦を遂行するために重要なことは何か─それは、正確に交戦国の軍隊の動きを事前に察知するための、情報収集能力に尽きるといえる。しかし、帝国陸軍はプロの情報将校を二義的に扱ってきた。これが、帝国陸軍の人事運用の最大の欠陥であったと私は考える。

陸軍中野学校は、帝国陸軍唯一のプロの情報工作員を養成した学校である。しかし、中野学校の卒業生が、派遣された世界各地の戦地でいかなる戦いを実行したかについての記録はほとんど残っていない。『陸軍中野学校』（「中野校友会」がまとめた校史）には、若干の記載はあるものの、一次資料を保存しないのがインテリジェンス機関・中野学校の使命であり、宿命でもあったからだ。

授業の見学対象は新聞社、放送局、映画撮影所、気象台も

昭和十三年前期（昭和十三年七月〜十四年一月）の授業計画では、主として「防諜諜報・宣伝・謀略」などの任務を遂行するうえで、必要とされる人格の鍛錬およびそれに必要な基礎的学術の取得、後期は諸任務の核心たるべき諸課目および実務に対する応用的研究が主眼とされた内容となっている。外国事情はソ連、中国に関係する授業が多く、術科は武術と実務に分かれ、武術は剣道と柔術、実務には防諜補助手段という科目があり、多くの時間が割かれていた。

その他、気象学や航空学、心理学、統計学の他に自動車実習、飛行機操縦訓練、忍術などの授業までが行われていた。

また「見学予定実施表」（昭和十三年度）に目を向けると、東京の回向院、明治神宮、靖国神社、松陰神社などへの参拝を始めとして、陸軍造兵廠東京工廠、東京湾要塞（東京湾上に設置された人工島要塞）、東京日日新聞社（現毎日新聞社）や東京放送局（ＪＯＡＫ＝現ＮＨＫ）、東宝砧撮影所、中央気象台（気象庁）、無線電信所など、見学対象は実にバラエティに富んでいる。

また、入所して一年後の昭和十四（一九三九）年七月には、「満州戦術旅行」として、一ヵ月の予定で満州へと旅立っている。

一期生として入校した学生は先述の通り、社会人経験を持つ者が大半であり、徴兵年齢（二〇歳）に達すると徴兵されて、原籍地を管轄する連隊区司令部のある「連隊」に初年兵として入営した。

7年間で卒業生2000人超、成功例は樺太の少数民族工作など

陸軍中野学校は、存在した七年間に二一三一名の卒業生を送り出した。卒業生は日中戦争の時代から終戦まで、日本軍が戦ったほぼ全戦域に派遣され、現地で情報、諜報、謀略、宣伝工作を行っていた。

樺太、満州、中国、朝鮮、台湾、東南アジアの各地で行われた各種工作には成功した作戦もあれば、失敗した作戦もあるが、成功例として相当成果を上げたといえるのは、樺太の北方少数民族工作や、「岩畔機関」「藤原機関」「南機関」などによるインドやビルマ（現・ミャンマー連邦）の「独立運動工作」であった。これは両国民の反英運動に火をつけるプロパガンダ工作でもあった。

また、インドネシアにおけるオランダ語とインドネシア語を使った「謀略放送」では、オランダ軍将兵に対する心理作戦として成功し、インドネシア国民に反オランダ感情をもたらした。

任地の陸軍武官室付を発令された卒業生は、現地で国内情報だけを収集する情報戦に徹していた。派遣国はアフガニスタン、ドイツ、ポルトガル、スペイン、ルーマニア、メキシコ、そして遠く南米のコロンビアやブラジルまで及んでいた。

ただし、太平洋戦争で敵国となる米国には卒業生は派遣されておらず、ソ連領はチタに置かれていた満州国領事館に数名の卒業生が配置されているに過ぎなかった。だが、チタでの情報活動は場所がソ満国境に面した都市だけに、クーリエ（伝書使。外交官資格を持ち、秘密文書などを運ぶ役）の中継基地として重要な役割を果たしていた。また、情報戦の世界ではたとえ同盟国といえども、平時での謀略工作は絶えることがなかった。

