「不安をなくそうとする人」が逆に不安から逃れられなくなる理由・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

不安を消そうとしない生き方

「不安をなくしたい」と願う人は多いでしょう。

しかし、不安は完全に消すことができません。

むしろ、消そうとすればするほど意識が向き、不安が大きくなるパラドックスが起きます。

不安を無理に排除するのではなく、共存する姿勢が現代を生きるうえで重要です。

不安は人間に備わった機能

不安は心の不具合ではなく、本来は身を守るための機能です。

危険を察知し、準備や行動を促す役割を果たします。

不安があるからこそ、私たちは慎重になり、リスクを避けられるのです。

完全に不安がなくなれば、かえって危険に無防備になります。

消そうとすると増幅する

心理学の研究によれば、「考えないようにする」と意識したことほど、逆に強く頭に浮かびやすくなります。

不安を無理に消そうとすると、この効果によって不安はむしろ増大します。

「不安をなくす」ことを目標にするのは非現実的であり、逆効果なのです。

不安と共存する技術

大切なのは、不安を排除するのではなく「そこにあるもの」として受け入れることです。

不安を感じても「そういうものだ」と流し、行動を止めない。

不安を抱えながらも、自分にできる小さな積み重ねを続ける。

これが、不安と上手につき合うための現実的な方法です。

不安を消そうとするのではなく、不安と共存することが大切です。

不安は生きるうえで自然な機能であり、無理に排除する必要はありません。

抱えながらも行動を続ける姿勢こそ「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、不安を受け入れ、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

