ケインが“ドッペルパック”で公式戦22得点目！…バイエルン、4発逆転でケルンを下しポカール3回戦へ
DFBポカール3回戦が29日に行われ、ケルンとバイエルンが対戦した。
ドイツの“古豪”ケルンは、昇格組ながらここまでリーグ戦3勝2分け3敗のリーグ8位に位置している。対する“ドイツ王者”のバイエルンは、ここまで驚異のリーグ戦全勝で首位を独走。ケルンは1982−83シーズン以来5度目、バイエルンは2019−20シーズン以来21度目の優勝を狙う。
試合はバイエルンが試合の主導権を握りながら進んでいくが、ケルンも簡単には得点を許さない。するとケルンは31分、左CKのチャンスから、キッカーのイサク・ヨハンネソンが蹴ったボールを、ラフネール・アヘがヘディングで叩き込んだ。ケルンがここで一歩前に出た。
それでもバイエルンは36分、コンラート・ライマーが右サイドからドリブルでボールを持ち運び、ボックス中央手前からボックス内左のアレクサンダル・パヴロヴィッチへパス。パヴロヴィッチのシュートはGKロン・ロベルト・ツィーラーが弾いたが、ボールがこぼれたところをルイス・ディアスが押し込み、バイエルンが追いついた。
さらに直後の38分、ミカエル・オリーズがボックス内へスルーパスを供給。これをハリー・ケインが相手選手を背負いながら回収すると、反転しながら左足でゴールファーサイドのネットを揺らしてみせた。前半はバイエルンの1点リードで終える。
後半に入ってしばらくはケルンが巻き返す。しかし64分、バイエルンの左CKから、キッカーのヨズア・キミッヒが蹴ったボールをケインがヘディングで得点を奪い、バイエルンがリードを3点に広げる。
止まらないバイエルンは72分、ケルンのロングスローから自陣でボールを奪うと、カウンターが炸裂。最後はL・ディアスがパスを折り返すと、オリーズがワンタッチで流し込み、バイエルンに4点目をもたらした。
試合はこのまま終了。バイエルンが4−1でケルンに勝利し、3回戦に駒を進めた。
両チームの次戦は、ブンデスリーガ第9節となる。ケルンは11月2日にホームでハンブルガーSVと対戦。一方のバイエルンは11月1日にホームでレヴァークーゼンと対戦する。
【スコア】
ケルン 1−4 バイエルン
【得点者】
1−0 31分 ラフネール・アヘ（ケルン）
1−1 36分 ルイス・ディアス（バイエルン）
1−2 38分 ハリー・ケイン（バイエルン）
1−3 64分 ハリー・ケイン（バイエルン）
1−4 72分 ミカエル・オリーズ（バイエルン）
