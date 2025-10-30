習近平の経済オンチで国民の生活は苦しいのに…慣例破りの3期目にとどまらず4期目が始まりそうな「兆し」

前編記事『世界最大の資産運用会社すら投資で大損…もはや修復不可能か、悪化し続ける中国不動産市場の悲惨な実態』で見てきたように、中国の経済を悪化させている元凶ともいえる不動産市場は一向に回復の兆しが見えない。国民の不満は高まるばかりに思えるが、肝心の習近平は相変わらずの経済オンチぶりを発揮していた。

経済回復ではなく「国威発揚」

中国経済に暗雲が立ちこめる中、中国共産党の重要会議、第20期中央委員会第４回全体会議（４中全会）が23日、2026〜30年の第15次５カ年計画の骨格を公表した。

中国共産党は1953年、最初の5カ年計画を策定し、改革開放も５年ごとに更新を続けてきた。共産党が国民の豊かさを自らの正統性として位置づけるようになったため、５カ年計画はむしろその重みは増しているとの指摘があるほどだ。第14次（2021〜25年）計画の最重要目標は「国内消費の振興」だった。

不動産バブルの崩壊に起因する内需の低迷や企業の過当競争などが起きている昨今、前回以上に国内消費の喚起が重視されるべきだったのに、今回、最も重視されたのが「科学技術の自立自強の水準を大幅に高める」だった。国威発揚で難局を糊塗しようとする魂胆かもしれないが、日本人よりはるかにリアリストである中国人がこれに騙されるとは到底思えない。

経済成長は鈍化するどころか

筆者は「深刻な需要不足に陥っている状況下でサプライサイド重視の政策を推し進めれば、マクロ経済の需給ギャップは広がる一方だ」と再三指摘してきたが、習近平指導部は今後５年間、この愚かな政策を続行すると宣言した。事前に予想された結果だったとはいえ、識者たちはさぞや落胆したことだろう。

国際通貨基金（IMF）の元チーフエコノミストのケネス・ロゴフ氏は「中国の経済成長率は今後２％台に鈍化する可能性がある」と主張する。中国政府が発表してきた数字が過大だったことを考えれば、中国経済は今後、マイナス成長に陥る可能性が高いのではないだろうか。

筆者が注目したのは、中国政府が24日、「中国の平均寿命を昨年の79歳から2030年までに80歳前後に延ばす」との目標を示したことだ。

習近平4期目突入は起こりうるのか

中国で急速に進む少子高齢化は、今後の国家運営を揺るがしかねない最大の課題だ。

ヒト型ロボットの開発がさかんな中国では「ロボットの導入が介護の現場を改善している」との報道が出ている。だが、日本の例にならえば、介護の現場はそんなに甘いものではない。政府の号令を従い、ロボット化を強引に進めれば、若年層の雇用環境がさらに悪化する可能性だって十分にある。

４中全会の結果を踏まえ、「（政策不況の張本人である）習氏の４期目への歩みも始まった」との憶測も流れており、閉塞感が高まる中国で異例の事態が起きているようだ。

ネット上で「国営メデイアである中国中央テレビ（CCTV）のスタッフで習氏を尊敬する人間は１人もいない」との内部告発が流れたり、中国共産党崩壊後の社会を描いた生成人工知能（AI）の動画が話題になったりしている有様だ。

「中国で政情不安が起きる」と断言するつもりはないが、混迷を深める中国の動向について、引き続き最大の関心を持って注視すべきだろう。

