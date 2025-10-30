¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¡ÈÍðÂÇÀï¡É¤òÀ©¤·¤Æ¥«¥é¥Ð¥ª½à¡¹·è¾¡¤Ø¡ª¡¡¥®¥Æ¥ó¥¹¤Î1G2A¤Ê¤É¤Ç¥¦¥ë¥Ö¥¹¤«¤éÆ¨¤²ÀÚ¤ê
¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×4²óÀï¡Ê¥é¥¦¥ó¥É16¡Ë¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ê¥¦¥ë¥Ö¥¹¡Ë¤È¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê3Éô¡Ë¤È¤Î3²óÀï¤ò2¡Ý1¤ÇÀ©¤·¡¢4²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£2014¡Ý15¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç¥¦¥ë¥Ö¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï°ìÉô¤Î¼çÎÏ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¤ä¥¿¥¤¥ê¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤é¤òÀèÈ¯¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤Î5Ê¬¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Î¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì¤¬Ì£Êý¤«¤é¥ß¥É¥ë¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤¬¥ß¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥®¥Æ¥ó¥¹¤Î¤â¤È¤Ø¡£¹ª¤ß¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢ÀµÌÌ¤Ë±¿¤Ö¤È¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë·Á¤Ç°ú¤¼è¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤Çº¸Â¤ò°ì¿¶¤ê¡£¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë15Ê¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬GK¤«¤éºÙ¤«¤¯·Ò¤¤¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Î¥×¥ì¥¹¤òÂÇ³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥®¥Æ¥ó¥¹¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£±Ô¤¤¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢º¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¶¡µë¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡41Ê¬¤Ë¤ÏºÇ¸åÈø¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤°¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Õ¥§¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¦¥ë¥Ö¥¹¤â¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Î48Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÈ¿·â¤Î1ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢73Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥À¥ô¥£¥É¡¦¥á¥ì¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò1ÅÀ¤Ë½Ì¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢86Ê¬¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¡£¤³¤³¤«¤é¸ß¤¤¤Ë1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï4¡Ý3¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï12·î15Æü¤Î½µ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¡3¡Ý4¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡5Ê¬¡¡¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý2¡¡15Ê¬¡¡¥¿¥¤¥ê¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý3¡¡41Ê¬¡¡¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
1¡Ý3¡¡48Ê¬¡¡¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì¡Ê¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
2¡Ý3¡¡73Ê¬¡¡¥À¥ô¥£¥É¡¦¥á¥ì¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§¡Ê¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
2¡Ý4¡¡89Ê¬¡¡¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
3¡Ý4¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥À¥ô¥£¥É¡¦¥á¥ì¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§¡Ê¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
¡¡¥ê¥ó¥«¡¼¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê3Éô¡Ë¤È¤Î3²óÀï¤ò2¡Ý1¤ÇÀ©¤·¡¢4²óÀï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£2014¡Ý15¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¥«¥é¥Ð¥ª¡¦¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç¥¦¥ë¥Ö¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Ï°ìÉô¤Î¼çÎÏ¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¤Ä¤Ä¡¢¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¤ä¥¿¥¤¥ê¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤é¤òÀèÈ¯¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë15Ê¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬GK¤«¤éºÙ¤«¤¯·Ò¤¤¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Î¥×¥ì¥¹¤òÂÇ³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥®¥Æ¥ó¥¹¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£±Ô¤¤¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢º¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éº¸Â¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¶¡µë¡£ºÇ¸å¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢µ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡41Ê¬¤Ë¤ÏºÇ¸åÈø¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò·Ò¤°¥¦¥ë¥Ö¥¹¤Ë¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£¥µ¥ó¥È¥¹¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥Õ¥§¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¤Ç3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¦¥ë¥Ö¥¹¤â¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Î48Ê¬¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÈ¿·â¤Î1ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È¡¢73Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥À¥ô¥£¥É¡¦¥á¥ì¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§¤¬¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò1ÅÀ¤Ë½Ì¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢86Ê¬¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì¡£¤³¤³¤«¤é¸ß¤¤¤Ë1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Ï4¡Ý3¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï12·î15Æü¤Î½µ¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡¡3¡Ý4¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡5Ê¬¡¡¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý2¡¡15Ê¬¡¡¥¿¥¤¥ê¡¼¥¯¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
0¡Ý3¡¡41Ê¬¡¡¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
1¡Ý3¡¡48Ê¬¡¡¥È¥ë¡¦¥¢¥í¥³¥À¥ì¡Ê¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
2¡Ý3¡¡73Ê¬¡¡¥À¥ô¥£¥É¡¦¥á¥ì¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§¡Ê¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
2¡Ý4¡¡89Ê¬¡¡¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹¡Ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ë
3¡Ý4¡¡90¡Ü1Ê¬¡¡¥À¥ô¥£¥É¡¦¥á¥ì¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§¡Ê¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬¹ª¤ß¤Ê¥ë¡¼¥×¥·¥å¡¼¥È¡ª
¼ã¤¥Ö¥ë¡¼¥º¤¬ÂçÇúÈ¯🔥🔥🔥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 29, 2025
¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹¤Î¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¼éÈ÷¤«¤é
¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬ÎäÀÅ¤Ë¥ë¡¼¥×¤òÄÀ¤á¤¿¡ª
Á°È¾¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬3ÆÀÅÀ👀
🏆¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥× 4²óÀï
🆚¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¡ß¥Á¥§¥ë¥·¡¼
📱#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥× #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/V2RVcdfBPz