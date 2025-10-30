¥Þ¥óC¡¢¡È10ÈÖ¡É¥·¥§¥ë¥­¤¬1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¡ª¡¡¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤ËÀèÀ©µö¤¹¤âµÕÅ¾¾¡Íø

¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×4²óÀï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡Ê2Éô¡Ë¤È¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£

¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢3²óÀï¤Ç¥Ï¥À¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê3Éô¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ4²óÀï¤Ø¿Ê½Ð¡£2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè9ÅÙÌÜ¤ÎÆ±Âç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤Ï¡¢3²óÀï¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò·âÇË¡£2»î¹çÂ³¤±¤Æ¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£

¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀÅÀ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·12Ê¬¡¢¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥­¡¼¤ËÅ¸³«¡£¤½¤Î¥­¡¼¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¤¬±¦Â­¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¾å¥®¥ê¥®¥ê¤Ë·è¤á¤¿¡£

¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢¼ºÅÀ¸å¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¬¤éÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â39Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤·¤¿¥é¥ä¥ó¡¦¥¢¥¤¥È¡¦¥Ì¡¼¥ê¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¤¬Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥­¡¼¥×¡£¤½¤³¤«¤é¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦Â­¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬GK¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£

¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÅ¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È77Ê¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥­¤¬¥¹¥­¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¡¼¥·¥å¤ÎÂ­¸µ¤Ø¥Ñ¥¹¡£¥Þ¥ë¥à¡¼¥·¥å¤ÏÈ¿Å¾¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤òÂÇ¤ÁÈ´¤­¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£

¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥·¥§¥ë¥­¤¬º¸Â­¤Ç¸Ô¤òÈ´¤­¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë±¦²¼¤Ë·è¤á¤¿¡£

¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬3¡Ý1¤Ç¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤Ï¼¡Àï¡¢11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè13Àá¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥óÀï¤ËÎ×¤à¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¼¡Àï¡¢11·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ËÎ×¤à¡£

¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡¡1¡Ý3¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£

¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡12Ê¬¡¡¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡Ë
1¡Ý1¡¡39Ê¬¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
1¡Ý2¡¡77Ê¬¡¡¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¡¼¥·¥å¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
1¡Ý3¡¡90¡Ü3Ê¬¡¡¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥­¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë


