¥Þ¥óC¡¢¡È10ÈÖ¡É¥·¥§¥ë¥¤¬1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¡ª¡¡¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤ËÀèÀ©µö¤¹¤âµÕÅ¾¾¡Íø
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¡¢3²óÀï¤Ç¥Ï¥À¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê3Éô¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ4²óÀï¤Ø¿Ê½Ð¡£2020¡Ý21¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè9ÅÙÌÜ¤ÎÆ±Âç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤Ï¡¢3²óÀï¤Ç¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ò·âÇË¡£2»î¹çÂ³¤±¤Æ¤ÎÈÖ¶¸¤ï¤»¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÀÅÀ¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·12Ê¬¡¢¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ëÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¡¼¤ËÅ¸³«¡£¤½¤Î¥¡¼¤¬¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¤¬±¦Â¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¾å¥®¥ê¥®¥ê¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÅ¸³«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤ë¤È77Ê¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤¬¥¹¥¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¡¼¥·¥å¤ÎÂ¸µ¤Ø¥Ñ¥¹¡£¥Þ¥ë¥à¡¼¥·¥å¤ÏÈ¿Å¾¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤òÂÇ¤ÁÈ´¤¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ò¥·¥§¥ë¥¤¬º¸Â¤Ç¸Ô¤òÈ´¤¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë±¦²¼¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬3¡Ý1¤Ç¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤Ï¼¡Àï¡¢11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè13Àá¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥óÀï¤ËÎ×¤à¡£°ìÊý¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï¼¡Àï¡¢11·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡¡1¡Ý3¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡12Ê¬¡¡¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¡Ê¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡Ë
1¡Ý1¡¡39Ê¬¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
1¡Ý2¡¡77Ê¬¡¡¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¡¼¥·¥å¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
1¡Ý3¡¡90¡Ü3Ê¬¡¡¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥é¥ó¥³¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÃÆ¤Ê¤É! ¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼ÂÐ¥Þ¥óC¤Î¥´¡¼¥ë½¸
Èþ¤·¤¤¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È💫— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 29, 2025
±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¡¼¤¬»Å³Ý¤±
Íî¤È¤·¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥Õ¥é¥ó¥³¤¬·è¤á¤¿¡ª
¥Û¡¼¥à¤Î¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¤¬ÀèÀ©¡ª
🏆¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥× 4²óÀï
🆚¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡ß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C
📱#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥× #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/7vMH6MsSb0
1¿Í¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¡ª— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 29, 2025
¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥É¥¯¤¬
¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡ª
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤¬
Á°È¾¤Î¤¦¤Á¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡ª
🏆¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥× 4²óÀï
🆚¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡ß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C
📱#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥× #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/P0aZEygJbR
¹ë²÷¤Ë¥º¥É¥ó💥— DAZN Japan (@DAZN_JPN) October 29, 2025
¥·¥§¥ë¥¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë
ÀäÌ¯¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿
¥Þ¥ë¥à¥·¥å¤¬¥Ë¥¢¥Ï¥¤¤ò·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡ª
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤¬¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¡ª
🏆¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥× 4²óÀï
🆚¥¹¥¦¥©¥ó¥¸¡¼¡ß¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C
📱#DAZN ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥× #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/qrauOhWBMC