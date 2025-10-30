「日本はあまりにも強すぎた」リトルなでしこがコロンビアに４−０完勝。敵国メディアは完敗を認める「最初から最後まで厳しい展開となった」【U-17女子W杯】

「日本はあまりにも強すぎた」リトルなでしこがコロンビアに４−０完勝。敵国メディアは完敗を認める「最初から最後まで厳しい展開となった」【U-17女子W杯】