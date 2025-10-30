ブンデスリーガ最年少の正GKが日本代表入りへの思いを明かす「良いコミュニケーションを取っている」「W杯のことも考えた」
ドイツ、それとも日本か──。ヴェルダー・ブレーメンに所属するGKミオ・バックハウス（日本名：長田澪）が、ドイツメディア『DeichStube』のインタビューでA代表の選択について自身の考えを明かした。
今シーズンからブレーメンのゴールマウスを預かるバックハウスは、ドイツ人の父と日本人の母を持つ日系ドイツ人。メンヘングラッドバッハに生まれ、川崎フロンターレの下部組織に所属した経験を持つ21歳で、ブンデスリーガ18クラブにおける最年少の正GKとして脚光を浴びている。
ドイツ、あるいは日本のA代表に名を連ねる資格を持つが、現時点でJFA（日本サッカー協会）がどれだけ本気で勧誘しているのか。そう問われた本人はこう答えている。
「良いコミュニケーションを取っていますよ。すべての関係者が──JFAもDFB（ドイツサッカー連盟）も──僕の状況をわかっています。もし11月に招集されれば、まずはドイツU−21代表に戻るつもりです。その先のことは、それから考えます」
ここでインタビュアーからさらに踏み込んだ質問が。ズバリ「来年、ワールドカップが開催されますが（ドイツ代表より）日本代表の一員になったほうが参加しやすいのでは？」というもの。これに対しても、バックハウスは誠実に答えている。
「もちろん、それは僕にとって非常に興味深いことですし、ワールドカップのことも考えたことはあります。ですが、それが僕の決断に影響を与えることはありません。現時点での最優先事項はヴェルダーであり、まずはここで毎週しっかり結果を出したいと思っています」
日本代表から実際に招集された場合もイメージしているようだ。こう続ける。
「11月に日本へ飛び、試合に出て、ドイツへ戻る。そして、ブンデスリーガの次の試合まで準備期間がたった２日しかない。そういうストレスを今は抱えたくありません。それがいま、日本（代表）ではない理由の一つです。それに、DFBの居心地がとても良いというのもあります」
もちろん、A代表の選択は容易ではないだろう。キャリアを大きく左右しかねない決断になるからだ。バックハウスも「どちらか一方の国を選ぶということは、同時にもう一方の国を選ばないということになります。それが私にとってはものすごく難しいんです。まだその覚悟が自分の中でできていないと感じています」と迷いを隠さない。
はたして、いかなる決断を下すのか。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
