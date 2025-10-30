¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Ì¥ï¥Í¥ê¡õ¥µ¥«¤ÎÆÀÅÀ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡ª¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·è¤á¤¤ì¤ºÌµÆÀÅÀ
¡¡¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×4²óÀï¤¬29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢3²óÀï¤Ç¥Ý¡¼¥È¡¦¥ô¥§¥¤¥ë¡Ê3Éô¡Ë¤Ë¾¡Íø¡£1992¡Ý93¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè3ÅÙÌÜ¤ÎÆ±Âç²ñÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢3²óÀï¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥º¥ê¡¼¤Ë6¡Ý0¤ÇÂç¾¡¤ò¼ý¤á¡¢4²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎÆ±Âç²ñÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢¶¯Å¨¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤à¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤Ä¤Ä¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£·ë²ÌÅª¤ËÁ°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢0¡Ý0¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï57Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¼êÁ°¤Ë¤¤¤¿¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤Ø¥Ñ¥¹¡£¥á¥ê¡¼¥Î¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥Þ¥¤¥ë¥º¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¤¬¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥±¥ê¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤ò¼ÍÈ´¤¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï76Ê¬¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Ï¡¼¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¢¥Ì¡¼¥¹¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ±¦¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎGK¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¤¬¿¨¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï11·î1Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï11·î1Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¡2¡Ý0¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡57Ê¬¡¡¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
2¡Ý0¡¡76Ê¬¡¡¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë
