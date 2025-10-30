板橋・赤塚の「町の不動産屋」がフィリピンで大成功…！「騙されるのが当たり前の国」で大統領とも人脈を築いた「驚きの方法」

歴代大統領とも親交が深い

どこにでもある「町の不動産屋」の2代目社長でありながら、フィリピンに強いコネクションを持ち日系企業の現地進出、またフィリピン側からの日本の土地売買に深く関わる人物がいる。秦智彦（58歳）は約30年前に裸一貫で現地を訪れ、財団法人や現地法人などを設立、今では日系の財界・政界からも多くの相談を受けるようになった。

秦が代表を務める「山彦建設（株）」は、板橋区赤塚で地域密着型を掲げ約60年間営業してきた。もともとフィリピンには何のツテもなかったというが、20代の時に旅行で訪れたことが契機となる。そこから現地で信頼を築き、「騙されることが当たり前」といわれるフィリピンの市場を開拓し、日本とフィリピンの橋渡し役となっている。

秦はロドリゴ・ドゥテルテやジョセフ・エストラダら歴代大統領との親交も深い。事務所を訪れると、大統領をはじめフィリピンの大物たちと撮った写真が飾られていた。本人は「人に恵まれただけです」と謙遜するが、大臣や国会議員や有力財界人と顔を合わせる機会も少なくないという。

少子高齢化の影響で今や日本国内の住宅市場は頭打ち感がある。そんななか、大手メーカーが注目する地域が、人口増が続くフィリピンである。「町の不動産屋」だった秦は、いかにしてフィリピンでコネクションを築き、日系企業の進出やフィリピン側から日本への土地売買の仲介まで行うようになったのか――。秦の口から語られる、フィリピンの住宅事情とブルーオーシャンを狙う日本企業のリアルに耳を傾けた。

「誰の紹介か」が重要

――フィリピンは日本と違い、不動産屋をほとんど街中で見かけません。

「フィリピンはそもそも『不動産仲介』という概念が希薄な国なんです。たとえばビルを買いたい、土地を買いたいとなった際に、町の不動産屋ではなかなか対応ができない。というのは、物件を確保するのは現地の有力者の紹介がないと難しいからです。

特に外資の場合はその傾向は顕著ですね。土地を買うプロセスとして、まずは買う側がさまざまな条件や要望を出す。それを政治家などの有力者に相談する。そこからの鶴の一声でその地元の議員や有力者が動く。彼らから自治会などに話しがいき、該当する物件が上がってくるという感じなんですね。だから仲介業がなかなか馴染まず、町の不動産屋という商売があまり成り立たない国でもあるんです」

――横の繋がりがないと不動産は買えない、という意味もあるのでしょうか。

「厳密にいえば、そうでないと騙された際の責任の所在がはっきりしないという側面が強いのです。フィリピン人はとにかく“メンツ”を重んじます。誰の紹介か、誰の関係の仕事か、ということは有事の際の担保になる。実際に多くの日系企業が市場参入を狙いましたが、騙されて撤退したというケースを多く見てきました」

――とはいえ、約1億2000万人の人口がいて、国民の平均年齢が25歳前後という市場は住宅メーカーにとっては魅力的ですよね。

「そうですね。実際に視察に訪れたメーカーの人たちは、フィリピンの可能性に驚かれます。ただ、カネだけ出して法人を乗っ取られるなどの痛い思いをして諦める例も見てきました。工期や材料費などの費用も日本のように正確ではないので、後から数千万円上乗せされたというようなケースも少なくない。あとはフィリピン人に騙されてではなく、悪い日本人から騙される、という例も後を絶たないですね」

――少子高齢化が進む日本では、住宅需要は今後も確実に下がっていきます。そんななかで、国内の住宅メーカーが海外に目を向ける例も増えているのでしょうか。

「今の国内の住宅メーカーは、会社の規模感を縮小するなどして、なんとか経営を保っていくという会社が多い。事業を存続するか否か、この先、5年以内に選択を迫られる瀬戸際まで来ています。

私は『飯田ホールディングス』（東京都武蔵野市）のグループメーカーの現地ビジネスをサポートしていますが、彼らはフィリピン市場への投資に本気です。フィリピン人は世界中で出稼ぎに行き、そこで得た外貨を母国に送金するという文化がある。だから意外とお金を持っているんですよ。また、大家族の割合が高いため、マンションだと手狭で一軒家を持つことがステータスにもなる。そういった国は決して多くないので、日本企業が狙うのも自然な流れだと思います」

「郷に入っては郷に従え」

――しかし、いざフィリピンに進出となると、多くの困難が待ち受けている。

「登記登録を任せていて、気がついたら会社を乗っ取られた。孫請けがお金を使い込んでしまった、などは日常茶飯事。すべてがキッチリしている日本のビジネスシーンとは、文化がまったく異なります。だからこそ、誰の紹介で、どこに顔が効くのか、ということが極めて重要になります」

――秦さんはどのように現地のコネクションを作られてきたのでしょうか？

「私の場合は、タガログ語がある程度話せるというのは大きかったです。英語で話すのとタガログ語では、信頼度や付き合い方が結構違う。もう一つは、組む相手を間違えなかったこと。フィリピンでは基本的に、外国人は法人の代表になれず、持ち株比率も40％が上限です。必然的に現地のパートナーと組まなければならないのですが、日本企業はパートナー選びを間違えて失敗するケースがほとんどです。

私のビジネス上のパートナーは女性でしたが、政界や財界に幅広い人脈を持っている。彼女の紹介、そこからまた紹介と、どんどん縁ができていった形です。また、フィリピン人の文化を知り、彼らに近い視点で接することは意識してきました。多くの場合、フィリピン人からすれば日本人は職場の“ボス”であり、時に“カネづる”でもあるのです。フィリピン人はプライドが高く、下に見られているという感覚に敏感です。そのあたりの人付き合いの部分は、日本人の感覚だと苦労する方も多いと思います」

――日本人でありながら、フィリピンの大統領と面会するのは難しかったのではないでしょうか。

「長い年月が必要でしたが、紹介者の存在が大きかったです。ボランティアで政治活動に参加したりしたことで、その輪が広がっていった。日本人をはじめとした外国人はフィリピンの政治家にとって“お客様”であることがほとんどですが、私はフィリピン人とゴルフに行ったり、家に遊びに行ったりしていた。よく現地人にフィリピン人に間違えられたくらいです（笑）。トップダウンの国なので、そういう付き合いの幅もビジネス上の信頼とリスクヘッジになっています。とにかく『郷に入っては郷に従え』の格言を大切にしています」

後編記事『練馬、武蔵浦和、大和、福島県や岡山県でも…「東京・赤塚の不動産屋」が明かす「フィリピン人が日本の不動産を購入したがる」驚きの理由』に続く。

【つづきを読む】練馬、武蔵浦和、大和、福島県や岡山県でも…「東京・赤塚の不動産屋」が明かす「フィリピン人が日本の不動産を購入したがる」驚きの理由