【舛添 要一】日米首脳会談は”前座”に過ぎない…トランプ、いよいよ習近平と直接対決へ

高市首相は、10月26日、ASEAN首脳会議に出席し、外交デビューを果たした。日本初の女性宰相ということで歓迎され、日本のメディアの支持率調査でも70％を超える高支持率を記録している。

トランプ大統領もまた、アジア歴訪の旅に出ており、ASEAN 首脳会議などをこなし、27日には来日し、日米首脳会談を行った。

アメリカと中国は、マレーシアで閣僚級貿易協議を実施した。それは、30日の行われる米中首脳会談の地ならしである。

習近平が4中全会で示した姿勢

10月20日から23日まで、北京では、中国共産党の重要な会議である第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）が開催された。

2026年〜2030年の「5ヵ年計画」の骨格が固められた。会議後に公表されたコミュニケによると、「高い水準の科学技術を自国で開発し、〈デジタル中国〉の建設を推進する」という。

また、景気低迷に対応するため、「強大な国内市場を建設し、新たな需要を作り、消費を大いに喚起し、投資を拡大する」とした。そして、軍事面では、「2035年までに国防力などの総合的な国力と国際的な影響力を大きく躍進させる」という。

ハイテク強化によって、アメリカへの依存を断ち切り、強国化への道をひたすら進もうとしているのである。

習近平指導部は、汚職との戦いを続けており、人民解放軍の制服組ナンバー2の何衛東をはじめ、4中全会では、党幹部14人（そのうち9人が軍関係）の党籍を剥奪した。習近平は、この反腐敗闘争によって、政権への批判を封じ込めようとしている。

何衛東をはじめ、習近平が福建省勤務の時に重用した福建閥も摘発されているのである。不況による国民の不満をはぐらかす手段として、この反腐敗闘争を活用している。何衛星東の後任には張昇民が就任した。

このような人事を見ると、習近平体制を盤石のものとしようという政治的意図がよく分かる。

レアアース規制と台湾問題をディールに？

30日の米中首脳会談では、台湾問題も協議されるという。

アメリカは台湾支援法に基づいて、台湾への武器の売却を継続しているが、習近平は、台湾へのアメリカの支援を減らすように求めるであろう。そして、レアアース規制と台湾問題をディールにする可能性もある。

そうなると、東アジアにおける戦略環境が大きく変わってしまう。ルビオ国務長官は、そのようなディールはしないと明言しているが、トランプの言動は予測不能なので、一抹の不安が残る。

これまでも、トランプは台湾の希望通りに動いていない。8月には、頼清徳総統が中南米歴訪の際に、ニューヨークへの立ち寄りを認めなかった。また、アメリカでの米台防衛協議の主席者を閣僚から格下げするように台湾に要請した。さらには、台湾への武器売却を、今年の夏には認めなかったとも言われている。

いずれも、トランプによる対中配慮だと考えられているが、今後、トランプがどのような台湾政策を展開するかは不明である。

米中覇権競争の行方

これからの国際社会は、アメリカと中国の覇権競争が最大の焦点となる。軍事でも経済でも、両国の競争は激しくなっている。AI、ドローン、EVなどの最先端技術で中国は、アメリカに追いつき、追い越そうとしている。

政治体制については、世界中で民主主義体制はポピュリズムにさらされて、不安定な政治が常態化している。日本やフランスの少数与党、ドイツなどの排外主義勢力の拡大など、民主主義的な政策実現に大きな障害が出現している。

これに対して、権威主義体制では、人権弾圧などの問題があるが、政治の効率という点では、反対派を排除しているために、民主主義体制よりも優位に立っている。

民主主義体制が生き残ることができるかどうか、世界は大きな岐路に立っている。アメリカと中国の関係は、単なる二国間関係にとどまらず、今後の世界のあり方に大きな影響を与える。日本としても、アメリカの同盟国として、必要な助言と苦言を躊躇ってはならない。

