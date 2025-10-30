「平等でないことは許せない」母も思わず笑ったおかしな主張をくり返す５歳息子の駆け引き

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。

幼い子どもは成長するにつれて、言語能力が発達し、自我や自立心も芽生え、自分のやりたいことややりたくないことをきちんと言葉にして主張してくるようになりますよね。はなゆいさんの現在5歳の息子は、その成長過程で、人や場を動かす言葉使いや高い交渉能力なども身につけてきているそう。そんな中、最近は平等であることにこだわっているらしく、その様子を詳しく綴っていただきました。

平等であることにこだわる5歳の息子

こんにちは。小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。今回は5歳児おーちゃんのエピソードをお届けします。

5歳児って、ものすごく「平等であること」にこだわりませんか？（我が子だけかもしれませんが）どんな小さな差も目ざとく見つけて、親的に「どっちでも変わらないでしょ」ということでも「平等でないことは許せない」ということが多々あります。

おーちゃんが求める「平等」を具体的に挙げてみますね。

おやつ用の袋を姉と弟へ1枚ずつ配ったとします。枚数は同じなのに「色が違うのはズルい」と指摘するんです（泣）。もちろんジュースの水位が1ミリでも違うようならば「そっちが多い」と大騒ぎ。

他にもアイスを分けっこするときに「どっちが先に食べた」「誰が最後の一口を食べるか」でこれまた大騒ぎ……。母的には「どーでもええやん。細かっ!?」と思うのですが、当人は真剣そのもの。

でもでも、そんな些細なことにムキになっても可愛いのが5歳児なんですよね。つい最近も“平等モンスター”のおーちゃんが降臨。姉のまる子の喉の痛みを和らげようと用意したハチミツをめぐって、おかしな“平等”を主張してきました……！

幼児の繰り出す、愛と屁理屈が入り混じった駆け引きをぜひご覧ください。

おならの音に対する息子の信念も愛おしい

5歳の頃って、言いたいことが言えるようになってきて、自分なりの理屈で「世界」をとらえて「世界観」を構築していく時期、と私は見ています。

当人は自分の持つ世界観が「他の人にも通用する」と思っているわけです。でも当人限定のオリジナルな世界で、世間一般の認識からはズレていることもあるという。

そんなズレも可愛くてたまらない！と母は愛でたおしております。喉が痛くないけど、平等にハチミツをもらうために姉の後ろに並んでいる姿ですら愛おしい。

「平等」以外のところで、自然な生理現象をめぐって尋問劇を繰り出してきたのも、想定外で大笑いした出来事です。

私がつい放屁してしまった際、「おならの音は『ブー』である」という彼の固い信念のもと、「今のは『バッ』だったからオナラじゃない」と真顔で言われたときには、吹き出してしまいました。

この年頃の男の子って、ママに対して幻想を抱いていませんかね？ 「ママはおならしない」とか（昔のアイドルか!?）、「ママはお姫様だから守るね」とか！

なので幻想にそぐわないリアルと遭遇すると全力で戸惑う。そんな姿が、尊くて眩しくて、笑えて泣けてきます。

期間限定のこの“屁理屈ワールド”、しっかり記録しておきたいです。

