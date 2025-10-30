副葬品が語るヤマト門閥氏族の壮絶な「履歴書」…複雑化した「秘儀」が示す彼らの「権威」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

門閥氏族は、古墳によって権威を高めた

桜井茶臼山とメスリ山は、三代の最高氏族長の古墳すなわち箸墓・西殿塚・行燈山と異なり、陵墓古墳--皇族の墳墓として宮内庁の管理下にある古墳--にはなっていない。そのおかげで、内部が調査により明らかにできたのは貴重である。この両墳と、最高氏族長に次ぐ地位とみられる中山大塚・下池山・黒塚の調査成果から、ヤマト門閥氏族の古墳の内部がどうなっていたのかが、ほぼわかっている。

まず、主人公の遺骸が眠るのは、後円部頂上の中央から1メートル〜数メートルの深さに掘り下げられた大きな穴（墓壙（ぼこう）＝墓穴）の底に設けられた、長大な木棺である。大木を半裁して中を刳り抜いたもので、深いものを「割竹形木棺」、浅いものを「舟形木棺」とよぶ。重たい木棺を置く前に、粘土や板石で厳重な土台構造を作るが、それは必要以上に念入りなものであることから、ヤマト門閥氏族のあいだだけで共有される一種の秘儀でもあった可能性が高い。

木棺の内部は仕切り板で三つに区切られ、遺骸は中央の区画に納められる。その遺骸に接して置かれるのが、鏡・剣・玉という、後世に「三種の神器」とされた品々である。玉はない場合もあり、剣は刀のこともあり、鏡は一面〜数面と多くはないが、これが基本のアイテムである。このアイテムは、弥生時代の終わりごろから、すでに有力な氏族長の棺に納められるようになっていた。倭の氏族長の伝統的権威の真髄を示す品々で、ヤマト門閥氏族にも、その伝統が引き継がれていたのである。

いっぽう、遺骸の前後の両区画には、別の品々が置かれる。中央の区画に入れられなかった鏡や刀剣のほか、飾り矢の束、農工具や漁具などで、まもなく碧玉の腕輪も加わる。品目のヴァラエティは豊かで、古墳ごとに個性がある。主人公の生前の活動内容を反映する品々で、古墳研究者の目には、しばしば主人公の「履歴書」のように映る。たとえば、刀剣や飾り矢が主であれば武人、碧玉の腕輪が多ければ司祭者のような役割をもって、生前に活動した人物であろう。

つぎに、棺を囲うように石を積んで竪穴式石室を築く。ヤマト門閥氏族の竪穴式石室は、薄い板石を無数に重ねて、ふつうの大人が立って歩ける1.7〜2メートルほどの高さまで四壁を築く。四壁が垂直で大きな石を並べて蓋とするものと、合掌状に持ち送ってそのままふさぐものとがあるが、ともかく空間が高いことが、ヤマト門閥氏族の竪穴式石室の特徴である。

棺と石室の壁とのすき間にも多くの品々が入れられる。長い刀剣やヤリ、飾り矢の束、鉄の甲冑など、武器・武具のたぐいが多い。ときには、柳本古墳群の黒塚のように、たくさんの鏡が加わった例もある。鏡は、光を反射する表面を上にして並べられることから、武器・武具ともども、棺内の遺骸を外側から守る、魔よけのような意味合いをもっていた可能性も高い。鏡をこれほど多量にもつ例は特別であることから、鏡のやり取りに象徴される、中国王朝や各地の氏族とのあいだの交渉を担う渉外担当のような役割をもった人物が、その主であった可能性が高い（小林1955）。この場所の品々もまた多様で個性があることから、主人公の活動を表す「履歴書」的側面ももっているのである。

最後に、石室の上部を石や粘土で封印して埋めるが、その過程でも各種の品々を置くことがある。また、品々を埋納するためだけの（つまり遺骸は容れない）専用石室をもつ例もある。著名なのはメスリ山の例で、主人公の眠る竪穴式石室に平行して造られた専用石室に、鉄ヤリ212本、青銅製や碧玉製の矢じりをつけた飾り矢が全部で286本、および鉄製の弓矢が納められていた。他には類例のない質と量の武器類で、メスリ山の主が、きわめて特別な軍事的役割をもって、ヤマト門閥氏族の活動に参与していたことがうかがえる。

以上にみてきたような、棺の土台構造や竪穴式石室の高い壁積みを造り出すための込み入った作業は、ヤマト門閥氏族の古墳において始まった。伝統的な氏族長のシンボルに加え、生前の活動や役割を示すさまざまな品々を、遺骸のまわりのいろいろな場所に配置していく行為もまた、箸墓を嚆矢とするヤマト門閥氏族のもとで始まった。

こうした秘儀が複雑化するのは、「自分たちしか持てない」「自分たちしか知らない」ものやことを内輪で独占しつつ、外に対してはそれを小出しに見せて誇り、憧れられることが、権威の形成にきわめて大きな効果をもつからである。このような効果を利用しながら、ヤマトの門閥氏族は自らの崇高性を強めていったのである。

さらに、いまみたとおり、門閥氏族のメンバーたちの中には、置かれた品々が示す「履歴書」からみて、武人、司祭者、渉外者などの役割があった。これらのことは、ヤマトの門閥氏族たちの活動は、もはやふつうの氏族長のように配下の水田開発やマチの管理だけにとどまらなかった状況を示す。遠く離れた各地の氏族長たちのつながりの中心となり、その利害を代表して、中国の王朝や朝鮮半島の勢力とも交渉をしながら、列島の政治的な核を形成しつつあったのである。

軍事（武人）・儀礼（司祭者）および渉外というように、門閥氏族たちの役職が分化していたとみられることは、この政治的な核が、後の国家の官僚組織につながっていく機能性を宿し始めていたことを示す。そして、それを束ねるヤマト門閥氏族、とりわけその中から推戴された倭の最高氏族長は、しだいに、列島の第一人者としての権威や体裁を整えていったであろう。軍事・儀礼・渉外の役職を帯びた人物の古墳がはっきりと出そろうのは、三代目の最高氏族長の墓である柳本行燈山が築かれた4世紀初めごろである。このころ、ヤマト門閥氏族を軸とする政治的な体制が産声をあげつつあった。

ちなみに、柳本行燈山は、古代文献史の通説では実在した最初の「大王」と目されるミマキイリヒコ（崇神（すじん）＝「ハツクニシラススメラミコト」）の陵（山辺道勾岡上陵（やまのべのみちのまがりのおかのえのみささぎ））に、現在定められている。崇神の実在はもとより確実ではないし、「大王」という地位がこのころにさかのぼるかどうかはきわめて疑問である。しかし、その位置と、所在する地名からみて、柳本行燈山をミマキイリヒコの墓とする認識そのものは、記紀が編まれた奈良時代初めには存在していたようである。

北部九州の氏族たちは、ヤマトと距離を置こうとした

以上のように4世紀の初めごろ、ヤマトの門閥氏族たちが政治的な体制を整えていくプロセスで、地方の氏族たちはそれにどう呼応し、どのような形で、どの程度の積極性で、そこに参与していったのであろうか。そのありさまは、これからみていくように、地方ごとに異なり、さらに同じ地方の中でも氏族ごとに多様である。よくある説明の「ヤマト王権の傘下に入った証として前方後円墳を築いた」のごとき単純なものではない。前章でくわしく状況を追ってきた五つの大地方圏、すなわち北部九州、瀬戸内、日本海、近畿・東海、東海・関東のそれぞれの状況をみていこう。

まず、北部九州大地方圏は、ヤマトの纏向と双璧をなすツクシの巨大マチ比恵・那珂を核に、朝鮮半島や中国からの交易ルートの最大の窓口として、外来の物資や文物を統制できる立場を失っていなかった。とくに、いまのJR博多駅の北側一帯に拡がっていた博多遺跡群は、比恵・那珂のウォーターフロントともいえる場所で、朝鮮半島からの鉄素材がここに陸揚げされ、大型ふいご（送風管）などを用いた最新の技術によって、鉄器製作に向けての第一次の加工がなされていた。

ここからは、3世紀後半の近畿や山陰の土器がたくさん出土する。このことは、近畿や山陰の人びとが、鉄の加工素材を買い付けに、あるいは技術の獲得を目的に、ここへやってきていた可能性を示す。その証拠に、ヤマトの纏向でも、3世紀後半には、同じように大型ふいごを用いた鉄素材の加工や鉄器製作が始まる。おそらく、博多遺跡群からの技術移転が成功したのであろう。こうして、ツクシの人びとは、鉄の加工素材や技術を、近畿も含めた東の地方へと送り出すことによって、さまざまな権益を得ていたと考えられる。

それをつかさどっていた北部九州の氏族長たちは、巨大マチ比恵・那珂の中にある先述の那珂八幡に続き、3世紀後半には10キロメートルほど南の福岡平野南東部に原口（福岡県筑紫野市）を築く。また、すぐ西側の糸島平野には御道具山（同県糸島市）、もう一つ西側の唐津平野には久里双水（佐賀県唐津市）が築かれる。いずれも前方部の小さい前方後円墳である。ただ、それがそのまま、ヤマト門閥氏族の体制下に入ったことを示すわけではない。

これら3世紀後半までの北部九州の氏族長たちの前方後円墳は、大きいものでも墳丘の長さが70〜100メートル前後で、前方部は小ぶりで低く、段築も無いか二段までで、ヤマト門閥氏族の前方後円墳とは外見上の違いが大きい。木棺も太短く、竪穴式石室に収めず、粘土で覆ったりしてそのまま埋めるものが目立つ（原口など）。竪穴式石室も少しあるが、木棺に合わせて寸法が太短いなど、ヤマトのものとはさまざまな点で異なる（辻田2009）。たくさんの品々を各所に配置していく行為も盛んでなく、久里双水では、わずかに棺内の鏡一面、鉄の刀子（ナイフ）一本、管玉2個のみであった。これは、先に述べた、弥生時代以来の基本セットである。もっぱらそれを尊重して、ヤマト門閥氏族のように、生前の活動や役割を示す品々をにぎにぎしく配置していく行為を、彼ら彼女らはあまりやらなかった。

察するところ、北部九州大地方圏の有力氏族は、邪馬台国以来、その一つの極として、鉄の加工素材の搬出を軸に、ヤマトとの緊密な関係を依然として保っていた。しかし、3世紀中ごろに台頭したヤマト門閥氏族と儀礼や世界観までも共有して、その体制を共有していくことには、積極的でなかった。邪馬台国の時代に東のほうから伝わってきた纏向型前方後円墳と簡素な埋葬施設や儀礼に、あまり手を加えないまま世代を重ねたのである。そして結局、後で述べるように、4世紀の中ごろになると、ヤマトとはまったくコンセプトの異なる横穴式石室を採用し、ついにヤマトの儀礼に完全に同化することなく終わったのである。

ちなみに、北部九州に大きな古墳がないことを、これまでは、巨大な古墳を築く近畿中央部（ヤマト）に屈服したしるしとみる考えが多かった。あまつさえ、その近畿中央部の想像上の「勝利」を、ヤマト王権の成立背景とみる意見さえあったのである。しかし、これまでにみてきたように、二世紀から三世紀にかけてのツクシは、列島随一の経済拠点として富み栄え、有力者たちは宗教的な権威よりも実利を得ることこそが支配の源泉であるという都市的気風の中にあった。ヤマトとは違う立場と価値観をもって、やがてそこに生まれてくる政治体制にも是々非々で関与していくというのが、古墳出現前後から古墳時代全般にかけての、ツクシを核とする北部九州の氏族長たちの立ち位置であった。北部九州のこうした姿勢は、およそ250年後の「磐井の乱」においてこの大地方圏の解体が進むまで、基本的に変わらない。

