人気の和食をシンプルに！ 上田淳子さんの「牛ねぎじゃが」【きょうの料理ビギナーズ11月号より】

和食は、日本人にとって日常のごはん。

毎日つくるものだからこそ、材料も手順も少なく、シンプルに。

でも大事なポイントは省かず、ていねいに。

それが「和食上手」になるコツです。

本記事では、上田淳子さんの“シンプル和食”レシピより、「牛ねぎじゃが」を公開します。

上田淳子さんのシンプル和食

目指したのは、材料も手順も最小限ながら、

食べる人の期待を裏切らない味！

みんなが頭に、胃袋に、思い描いている定番おかずを

この上なくシンプルなつくり方で紹介します。

牛ねぎじゃが

肉じゃがの主役は、肉とじゃが。

その他・脇役多数……だと、下ごしらえが大変なので今回抜擢したキャストはねぎだけです。

序盤で肉に調味料をからめておいたのはなぜなのか？

なぜ、たっぷりの汁で煮ないで「蒸し煮」にするのか？

ネタバレの解説を読んでからつくってください。

そしてご家庭では日によって、肉は牛・豚、ダブルキャストでお楽しみください。

“ていねい”Point 調味料は肉にからませる

写真1

調味料は煮汁に加えるのではなく、肉にからめておく。

加熱前にきちんと味が含まれると同時に、柔らかさが保てるというメリットも。

“ていねい”Point じゃがいもを先に加熱

写真2

じゃがいもは先に加熱しておくと煮えるのが早く、味もよくしみる。

電子レンジにかける方法もあるが、蒸し煮にしたほうが、よりホクホクとしておいしい。

“シンプル”Point 素材の水分と調味料で蒸し煮に

写真3

味をつけておいた肉をじゃがいもとねぎの上に広げ、残った汁も加えて蒸し煮に。

ふたをして野菜の水分と調味料を全体に回す。

【つくり方】材料（2人分）

牛こま切れ肉 … 150g

ねぎ … 1 本（100g）

じゃがいも＊ … 2コ（300g）

A （砂糖 … 大さじ1と1/2 しょうゆ … 大さじ1と1/2 みりん … 大さじ2 酒 … 大さじ2）

◎油／塩

＊男爵、キタアカリなどがおすすめ。メークインは向かない。



［1人分380kcal 調理時間25分］

1 じゃがいもは一口大に切り、5分間ほど水にさらして水けをきる。ねぎは3cm長さに切る。

2 牛肉は大きければ食べやすく切る。ボウルに入れてAの砂糖をもみ込み、残りの調味料を加えてからめる（写真1）。

3 鍋に油小さじ1を中火で熱して1を入れ、塩1つまみをふってサッと炒める。油が回ったら水カップ1/3を加え、ふたをして5分間ほど蒸し煮にする（写真2）。

4 全体をざっと混ぜて2の肉を広げてのせ（写真3）、ボウルに残った調味料を回しかける。再びふたをして8分間ほど蒸し煮にし、じゃがいもに竹串がスッと通るようになったら、ふたを取って強めの中火にする。時々全体を混ぜて煮汁をからめ、汁けがほぼなくなるまで煮詰める。

教えてくれた人

上田淳子（うえだ・じゅんこ）

料理研究家。修業を積んだ西洋料理もさることながら、家族のためにつくり続けてきた和食にも定評あり。説得力のある合理的なレシピで、食事づくりに悩める人々に救いの手を差し伸べている。

