人気の和食をシンプルに！ 上田淳子さんの「牛ねぎじゃが」【きょうの料理ビギナーズ11月号より】
和食は、日本人にとって日常のごはん。
毎日つくるものだからこそ、材料も手順も少なく、シンプルに。
でも大事なポイントは省かず、ていねいに。
それが「和食上手」になるコツです。
本記事では、上田淳子さんの“シンプル和食”レシピより、「牛ねぎじゃが」を公開します。
上田淳子さんのシンプル和食
目指したのは、材料も手順も最小限ながら、
食べる人の期待を裏切らない味！
みんなが頭に、胃袋に、思い描いている定番おかずを
この上なくシンプルなつくり方で紹介します。
牛ねぎじゃが
肉じゃがの主役は、肉とじゃが。
その他・脇役多数……だと、下ごしらえが大変なので今回抜擢したキャストはねぎだけです。
序盤で肉に調味料をからめておいたのはなぜなのか？
なぜ、たっぷりの汁で煮ないで「蒸し煮」にするのか？
ネタバレの解説を読んでからつくってください。
そしてご家庭では日によって、肉は牛・豚、ダブルキャストでお楽しみください。
写真1
調味料は煮汁に加えるのではなく、肉にからめておく。
加熱前にきちんと味が含まれると同時に、柔らかさが保てるというメリットも。
写真2
じゃがいもは先に加熱しておくと煮えるのが早く、味もよくしみる。
電子レンジにかける方法もあるが、蒸し煮にしたほうが、よりホクホクとしておいしい。
写真3
味をつけておいた肉をじゃがいもとねぎの上に広げ、残った汁も加えて蒸し煮に。
ふたをして野菜の水分と調味料を全体に回す。
材料（2人分）
牛こま切れ肉 … 150g
ねぎ … 1 本（100g）
じゃがいも＊ … 2コ（300g）
A （砂糖 … 大さじ1と1/2 しょうゆ … 大さじ1と1/2 みりん … 大さじ2 酒 … 大さじ2）
◎油／塩
＊男爵、キタアカリなどがおすすめ。メークインは向かない。
［1人分380kcal 調理時間25分］
1 じゃがいもは一口大に切り、5分間ほど水にさらして水けをきる。ねぎは3cm長さに切る。
2 牛肉は大きければ食べやすく切る。ボウルに入れてAの砂糖をもみ込み、残りの調味料を加えてからめる（写真1）。
3 鍋に油小さじ1を中火で熱して1を入れ、塩1つまみをふってサッと炒める。油が回ったら水カップ1/3を加え、ふたをして5分間ほど蒸し煮にする（写真2）。
4 全体をざっと混ぜて2の肉を広げてのせ（写真3）、ボウルに残った調味料を回しかける。再びふたをして8分間ほど蒸し煮にし、じゃがいもに竹串がスッと通るようになったら、ふたを取って強めの中火にする。時々全体を混ぜて煮汁をからめ、汁けがほぼなくなるまで煮詰める。教えてくれた人
上田淳子（うえだ・じゅんこ）
料理研究家。修業を積んだ西洋料理もさることながら、家族のためにつくり続けてきた和食にも定評あり。説得力のある合理的なレシピで、食事づくりに悩める人々に救いの手を差し伸べている。
NHK『きょうの料理ビギナーズ』2025年11月号より
撮影・福尾美雪／スタイリング・久保百合子／取材＆文・奈良結子
