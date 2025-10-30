ほぼ確実に金持ちになれる夢、結婚式に着てはいけない色…19世紀、日本を旅した外国人が「こっけい」と感じた「日本の迷信」

バードが滑稽と感じた日本の迷信

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

例えば、バードは通訳の伊藤と東北を旅している途中、日本の迷信について考えます。バードが「こっけいなものもある」と感じた日本の迷信を同書より引用します（読みやすさのため、改行など編集しています）。

＊＊＊

察するに、ふつうの家庭内の迷信は女性すべてと下層階級の男性の大半が信じているようです。もっとも「若き日本」は鼻で笑うふりをしますが。おそらく迷信の多くはその地方だけのもので、たとえば日光で信じられていても黒石ではだれも知らないものもあります。

どこでも耳にした迷信は、爪や髪の切りくずを竈や囲炉裏に捨てると災難に遭うというものです。また、死を意味する音「シ」を含むことばを元日に使ってはならないという迷信もあります。

迷信のなかにはこっけいなものもあります。日本では必ず土間で下駄を脱いでから家のなかに入りますが、長居する客の下駄の裏に灸をすえると、客が帰っていくと信じられています。

花嫁も花婿も結婚式で紫色やすみれ色のものを身につけてはなりません。でなければ、紫は色のなかでもいちばん早く褪せるので、ふたりはすぐに離婚することになります。

歩いている途中に鼻緒が切れた場合、下駄の表で切れれば敵に、裏で切れれば自分に不運の訪れるしるしです。塩にはわたしたちの国でもそうであるように、謎めいた意味がいろいろあります。夜買ってはならず、昼間買った場合は不幸や家庭内の不和が来ないよう、少量を火にくべなければなりません。塩はまた葬儀のあと家の敷居のあたりに撒きます。

道で僧侶と出会った漁師はその日一尾も魚が獲れません。

大火がよく起きるので、さまざまな場所で前兆を注意深く監視します。そのなかには犬が家の屋根に上る、いたちが一度鳴く、雄鶏が朝鳴くというのがあります。火災を防ぐには、左手にひしゃくを持ち、三度水を汲まなければなりません。

北部の人々のあいだでよく知られている迷信は数多くあります。お茶の茎が湯吞みのなかに入って一瞬直立すれば、その茎の倒れた方向から来客があります。うっかり注ぎ口を通さずに急須からお茶をつげば、坊さんがやってきます。窓の障子に鳥の影が映れば、必ず来客があります。以上の迷信はこの地方では固く信じられており、どれかひとつでも起きようものなら、娘たちはなにかちょっとした髪飾りを足すくらいです。

食事中に箸が折れるのは死の予兆です。北東の方角には特殊な悪魔が住んでおり、この方角に向けて家を建てる人はあまりいません。建てれば壊れてしまうのです。若い娘に「赤飯」を盛った茶碗にお茶をつがせてはなりません。そんなことをすれば、婚礼の日に雨が降ってしまいます。

午後五時以後に新しい衣服やぞうりを下ろすのは悪運を招くので、そうする人はめったにいません。若い男が火鉢からではなく行灯でたばこに火をつければ、良妻が得られません。

釜の底にときとして残っている焦げたごはんを子供が食べると、その子供は天然痘の痕のある相手と結婚します。天然痘が流行した場合、この病除けのお守りに、この家には子供はいないと書いた紙を玄関に貼ります。幼児は鏡をのぞき込んではいけません。子供が自分の顔を見ると、大きくなって結婚してから初子に双子が生まれると信じられているのです。

きのうわたしは従僕のひとりが抜いたばかりの歯を埋めるのを目撃し、抜けたのが上の歯なら、その歯を家の屋根の上に投げ、下の歯なら土台のできるだけ近くに埋めると新しい歯が生えてくると一般に信じられているのを知りました。農村で日食や月食の際に共同の井戸にふたをするのは、空から毒が落ちてくると信じられているからです。わたしはこれを数日前に白沢で見ました。

当然ながら夢は非常に重要なものと見なされており、眠っているあいだに魂が黒い玉となって体を抜け、さまざまなことをすると考えられています。みんな眠っている人を急に起こすのをひどく怖がりますが、体を抜け出て遠くをさまよっているかもしれない魂が体まで戻るひまがないとその人が死んでしまうからです。

夢はわたしたちの国でもそうであるように、反対のことが起きるとよく言われます。したがって、刺される夢やお金をなくす夢を見るのは吉兆ですが、お金を拾った夢を見れば、ほぼまちがいなく物乞いに遭います。とはいえ、日本式の星座［干支］のひとつであるねずみ［子］の日にお寺で購った大黒の絵を枕の下に敷いてお金持ちになる夢を見た場合は、一年以内に富がもたらされること確実です。人々はまた1月2日の夜、伝説で有名な宝船の絵を枕の下に敷きます。宝船の夢を見れば、ほぼ確実に金持ちになれるのです。

＊＊＊

さらに〈19世紀後半、ほとんどの日本人が身につけていた「意外なもの」…外国人が驚いた日本人の「迷信深さ」〉の記事では、バードが青森県黒石を旅している途中に感じた日本人の迷信深さについて書かれています。

