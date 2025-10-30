トランプと習近平は「米中衝突」を回避できたが…首脳会談で実現しそうな「トランプ中国国賓訪問」のタイミング

「安倍話」を語り出した

高市早苗首相は10月28日午前、東京・元赤坂の迎賓館でドナルド・トランプ米大統領と約40分間会談した。別途、50分間のワーキングランチ。

この間の故・安倍晋三元首相の後継者アピール戦略が奏功し、トランプ氏は日米首脳会談冒頭で「安倍話」から語り出した。そしてトランプ氏をして「今や日米は世界で最も偉大な同盟になった」と言わせた。

トランプ氏は29日に韓国に移動し、アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議（10月31日〜11月1日）が開催される慶州を訪れ、30日に釜山で中国の習近平国家主席とのトップ会談に臨む。

懸念された米中貿易対立のコリジョンコース（戦争に向かって突き進む）を回避できるかは、まさにトランプ・習近平会談の成否にかかっている。米中貿易交渉の米側代表のスコット・ベッセント財務長官と中国側代表の何立峰副首相は、トランプ氏が東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議出席のためクアラルンプール入りする直前に、同地で第5回通商協議（25〜26日）を行っている。

米中のディールが成立

最大の焦点となったのは、スマートフォンや電気自動車（EV）のモーターやハードディスクなど、ハイテク製品に不可欠な素材であるレアアース（希土類）を巡る攻防だった。世界一の産出国である中国は国産レアアースの対米輸出規制の1年間延期を、一方の米国は100％の対中関税発動見送りを其々が切り札に取引（ディール）したのだ。

とりあえず米中激突は回避できたが、兆しはあった。何立峰代表が交渉団ナンバー2を対米強硬派の李成鋼商務部副部長から穏健派の廖岷財政部副部長に交代させたのだ。一時休戦が1年延期ということは、来年2月の中国の春節休暇を経て4月で半年目である。トランプ氏の中国国賓訪問としてグッドタイミングではないか。

