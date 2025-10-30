◆米大リーグ ワールドシリーズ第５戦 ドジャース―ブルージェイズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が２９日（日本時間３０日）、２勝２敗で迎えたワールドシリーズ第５戦の本拠地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席。２７日（同２８日）の第３戦で物議をかもした“敬遠問題”について言及した。

大谷は延長１８回の死闘となった第３戦で第４打席まで二塁打、ソロ本塁打、適時二塁打、ソロ本塁打で４打数４安打３打点。だが、その後は４打席連続の申告敬遠。１７回２死一塁も四球を選んだ。１試合９出塁はポストシーズン新記録で、１試合４長打も１１９年ぶりのワールドシリーズ最多タイ記録だった。

この日、米記者から「申告敬遠はもう役目を終えたと思いませんか？ もし相手投手が大谷と勝負したくないなら、投げて歩かせればいい。今のような申告敬遠では、実際に１２球分のプレーがなくなりました。そのせいで１８回まで行ったのかもしれません。あなたは現役時代、バリー・ボンズの時代にもその光景を見ていましたし、今は大谷の監督をしています。野球界屈指の選手からバットを取り上げてしまっているわけです」と指摘を受けた指揮官は「（ドジャース側の）私の立場としては、正直に言えばそのルールをなくしてくれたらいいのにと思う。ドジャースにとって有利だからね。でも全体として見れば、まだ一つの戦略なんだ。そしてドジャース以外のチームにとっても適用されるもの。だから、ワールドシリーズで大谷と勝負しないということだけを理由に、ルールを変えるのは難しいだろう。私は偏りなく見ようとしているが、それでも戦略性は確かにあると思う」と話した。