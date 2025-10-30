高市トランプ会談を「英語圏のメディア」はどう報じた？ 見えてきた「二面性のリーダー」高市早苗の「意外な評判」

就任したばかりの高市早苗首相が、トランプ米大統領を日本に迎えて行った初の日米首脳会談。アメリカをはじめ英語圏メディアは、その一挙手一投足をどう伝えたのか？

そこからは「日本初の女性首相」という枠を超えた、二面性をはらむ新リーダー像が浮かび上がってくる。ニューヨーク在住のジャーナリスト・シェリーめぐみ氏が解説する。

「安倍式」大歓迎にトランプ氏もご満悦

首脳会談後、まず英語圏の各メディアが一斉に報じたのは、高市首相によるトランプ大統領への“歓待”ぶりだ。

ロイター通信は「高市は、かつて日本の安全保障政策を支援したトランプへの感謝と称賛を惜しまなかった」と伝え、いわば“安倍式トランプ外交”を忠実に再現したと評している。

CNNも、安倍晋三元首相が築いた「トランプ攻略法」を踏襲した成功例として紹介した。

安倍元首相がトランプ氏のお気に入りのリーダーだったことは広く知られている。その継承者としての立場を印象付けることが、安心感、親近感につながったと多くのメディアが述べている。

高市氏は、安倍氏の大統領への親愛を繰り返し口にしただけでなく、松山英樹氏のサイン入りゴルフバッグとともに、安倍元首相のパターを贈呈。親しみを強固なものにしたと評価されている。

それに対し、「トランプ大統領は温かい歓迎に明らかに満足し、笑顔を浮かべながら高市氏を“非常に強い女性”と呼んで、終始ご満悦だった」とAP通信が報じている。さらに、「大統領は他国首脳を公に叱責することで知られているが、今回ばかりは称賛一色だった」と述べている。

トランプ氏自身も、「日本を助けるためにできることは何でもやる」「我々は最強レベルの同盟国だ」と語り、異例の友好的ムードに包まれたことが伝えられた。

ニューヨーク・タイムズ紙は、トランプ氏が「二人は“非常に親しい友人”になった」「この女性は勝者だ」と語ったと紹介。加えて、高市首相がトランプをノーベル平和賞に推薦したという、米政権報道官の発表も報じた。

安倍政権以来、トランプ大統領の“歓心を買う”ことは日米外交の王道とされてきた。アメリカの報道からは、高市首相がそれを完璧に再現し、場の空気を支配したことがうかがえる。

ご機嫌取りには成功、だが試練はこれから

しかし、米メディアの論調は一様に「二段構え」だ。

たとえばアメリカの政治メディア「ポリティコ」誌は、会談前の記事では、「高市早苗の綱渡り：トランプ氏を褒めつつ、餌を与えすぎないこと」と題し、微妙なバランス外交の難しさを指摘していた。

そして会談後の多くの報道が、「褒める」ことには成功したと認めつつも、“譲歩しすぎず結果を出す”のはこれからだとしている。

ニューヨーク・タイムズ紙は、「両者の会談は、日米間の貿易問題の解決にほとんど進展をもたらさなかった」と辛口だ。

同紙は、両首脳が署名した２件の合意文書を「曖昧な内容」と批判。１つは「日米同盟の新たな黄金時代」を宣言する内容、もう１つは「レアアース供給網の拡大協力」に関するものだが、数値目標や実施計画といった具体性に欠けると指摘した。

また今回の会談の最大の焦点のひとつは、日本が関税15%維持の条件として約束した5500億ドル（約80兆円）の対米投資だ。同記事は「両国が実質的に交渉継続で合意したことで、高市氏は戦略立案の猶予を得た」と分析。すなわち、「債務に苦しむ日本政府が使途を再検討する時間を確保した」という意味での“時間稼ぎ”にはなったと伝えている。

トランプの機嫌は取った。だが、今後高まるであろう通商や防衛に関する圧力の中で、本当の試練はこれからだと、多くのメディアは見ている。

「二面性のリーダー」としての高市像

今回の報道には、高市首相が女性として初めて政治の頂点に立ったことを、象徴的に扱うものも多い。

Foxビジネスは、「高市氏が日本初の女性首相としてトランプとの会談に臨んだ」と大きく報道。

ロイター通信も、トランプ大統領が「日本の女性が首相になったことは“Big Deal（大きな出来事）”だ」と述べたことを紹介し、会談を活気づけた要素としてポジティブに伝えた。

一方、ニューヨーク・タイムズ紙は高市氏について「“強硬保守派”の女性首相」という言い方をしている。

同紙は高市氏の総裁選勝利の第一報記事で、「彼女は女性の権利の擁護者とは見なされていない」と指摘し、「女性天皇容認への反対」「夫婦同姓制度の維持」「同性婚への反対」などの立場を伝えていた。

加えて今回の新内閣に女性閣僚が２人しかいない点も、象徴的なジェンダーギャップとして各メディアに取り上げられている。

また、ニューズウィーク誌は「日本の新リーダーは厳しい移民政策を実現する余裕があるのか？」と題し、彼女の移民への強硬姿勢が「国内外で新たな緊張を生む可能性」を指摘。

同様に、英エコノミスト誌も「ナショナリズムが東アジアの秩序に摩擦をもたらす懸念」を述べている。

結果として、英語圏メディアが描く高市像は二面性を帯びている。

「ガラスの天井をつき破った女性首相」「日米同盟を新たなステージへ導く有力な保守リーダー」というポジティブな側面と、「右派ナショナリズム的価値観を背負う強硬派」「ジェンダー改革や多様性に関しては疑問符がつくリーダー」という２つの顔が、同時に存在していると言えそうだ。

「扱いやすいパートナー」は独立を保てるか？

今回の会談に関する報道を総じて見ると、アメリカ側が高市首相を「扱いやすく信頼できる保守的なパートナー」と評価しているのがわかる。

しかし同時に、「彼女は独立したリーダーか、それとも従属的パートナーなのか」という問いも浮かび上がってくる。

ポリティコ誌はこう警告する。

「高市氏はトランプとの同盟を引き継いだが、それは絶えず（トランプ氏への）称賛を必要とする一方で、譲歩は最小限にとどめなければならない。古くからの同盟を維持すると同時に、単に“ミニ・トランプ”にならずにいられるだろうか？

“真のパートナー”と見なされるか、“従順な追随者”と見なされるかが問われる事になるだろう」

英エコノミスト誌は「日本の“火の玉”タカイチ・サナエ〜賛否両論の新指導者」と題した記事の中で、これは大きな賭けの外交であると主張する。

「彼女は、トランプ政権に従属的になることなくアメリカを魅了し、国内の保守層を鼓舞しつつ、穏健派を疎外しないようにしなければならない。トランプの波に乗りながらも日本の自主性を主張できるだろうか」

と厳しい見方だ。

「慎重な楽観主義」の中で

全体的に英語圏メディアに共通するのは、“Cautious Optimism”慎重でありつつも楽観的なトーンだ。

高市首相がトランプ大統領との距離感を絶妙に保ちつつ、関税や防衛に関する課題をどう舵取りするのか。同時に国内の経済やジェンダー・移民問題にどう向き合っていくのか。日本は「トランプ追随国家」と化すのか、それとも新たな同盟の形を築くのか。

歴史的な女性首相の誕生に沸く日本を、アメリカは祝福しつつも冷静に見ている。

このムードを保ちつつ結果を出すことができるのか、全ては高市首相の手腕にかかっている。

