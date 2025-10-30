2025年10月28日、天皇皇后両陛下が主催する「秋の園遊会」が東京・赤坂御苑で開かれた。各界の功労者、騎手の武豊さんらが招待され、およそ1500人が出席した。今回、女性皇族は「洋装」で臨み、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまと秋篠宮家・次女の佳子さまは、赤色のセットアップで出席され、話題を集めた。

温かみのあるワインレッド、赤と茶色の組み合わせで秋を演出

おふたりは、同じ赤でも愛子さまは深みのあるワインレッド、佳子さまは鮮やかな赤いセットアップをお召しになっていた。

温かみが感じられる愛子さまのワインレッドは、季節感があるカラーで、エレガントで知的な印象を与える。一方、佳子さまはバッグとヒールを茶色に統一し、セットアップの鮮やかさを抑えていた。赤と茶色は同じ暖色系で、相性がよく、茶色が赤を引き立てている。おふたりとも、秋らしさを感じさせるコーデでお出ましになった。

バラのボタンと光沢感がアクセントに

愛子さまのジャケットの襟や帽子にはサテン素材が使用され、ヒールにはツヤ感がある。この光沢感が華やかさをプラスしていた。頭から足元まで光沢のある素材をバランスよく取り入れられているので、コーデ全体に統一感が生まれていた。

佳子さまのジャケットのボタンはバラの形になっており、共布の飾りベルトがさりげなくウエストラインを強調している。明るめの赤とジャケットのデザインがガーリーな印象にしていた。

帽子の花飾りも"リンク"

フォーマルな場に欠かせない帽子だが、愛子さまは、つばの全体が反りかえっている「セーラーハット」を、佳子さまはツバが少し上方にカールし、トップが緩やかな曲線を描いた「ボーラー帽」と呼ばれる帽子をお召しになっていた。

おふたりとも、帽子に花の飾りをつけられていた。色だけではなく、細かい点にも共通点があり、愛子さまと佳子さまの仲睦まじさがうかがえるコーデだった。