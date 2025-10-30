秋篠宮の次女・佳子さまは、10月25日、26日に滋賀県を訪問された。今月、佳子さまが同県を訪れるのは、「第79回国民スポーツ大会（わたSHIGA輝く国スポ）」の総合閉会式などに出席された10月7日、8日に続き2回目だ。

【全身を見る】賛否を呼んだ「クッキリした形状のワンピース」「99000円」のスカートコーデなど

皇室ジャーナリストが語る。

「前回の滋賀訪問では、姉・小室眞子さんから2022年より引き継いだ、国スポの総合閉会式の公務を担当された佳子さま。その際、ロイヤルブルーのドレスが注目を集めました。

ドレスの立体感をクッキリさせるための『ダーツ』と呼ばれる縫い線の部分にクセがついていたためか『ボディラインを拾いすぎているように見える』と心配の声もあがりました」（皇室ジャーナリスト）

そんななか、初日の25日には草津市のインフロニア草津アクアティクスセンターで行われた「全国障害者スポーツ大会（わたSHIGA輝く障スポ）」の水泳競技を観戦するため、佳子さまは淡いグリーンのワンピース姿で登場。ほんのり透け感がある柔らかい素材で、上半身はふっくらとしているが、スカート部分は細かいプリーツ（折りひだ）がシャープで華やかな印象を与える。

モード誌で活躍する現役スタイリストは、「女性らしさを表現した爽やかな一着」と述べる。

「ドメスティックブランドであるANAYI（アナイ）の『シアードビープリーツ ワンピース』かと思われます。お値段は6万9300円で、適度な透け感とアレンジ可能なタイがポイント。佳子さまはタイを首の後ろに回して胸元をスッキリと見せるアレンジをしてお召しになっていましたね。屈んだ時に邪魔にならないようにという配慮もあったかもしれません」（モード誌で活躍するスタイリスト）

こちらのワンピースは、過去にもお召しに。今年5月に「全国都市緑化祭」の記念式典に出席されるため岐阜県に訪れた際や、6月のブラジル訪問でも披露された。

「カラー的には、秋というよりも夏日の爽やかなイメージ。たとえば上に着るジャケットなどを脱いだときに軽やかな印象を与えるので、季節の変わり目にも大活躍する一着ですね」（同前）

前回のロイヤルブルーのドレスについては、心配の声が上がる一方で、海外のウェブサイトでは〈王女に相応しいドレスだ！〉と称賛のコメントも多く寄せられていた。日本のみならず、佳子さまのファッションには世界も注目している。

「海外セレブのなかには、ボディラインを強調するタイトなファッションの方もお見かけしますが、佳子さまの場合は"柔らかさ"で表現されるのがお似合いですね。外に出た時には、綺麗に風になびく、やわらかい素材が佳子さまの雰囲気にマッチしています。

もちろんTPOによって装いは変わってきますが、特に皇族はトラディショナルでカッチリしたお召し物のイメージがあるなかで、佳子さまは、親近感が湧くような洋服を取り入れられることが多い印象です。品格を保ちつつも、楽しみながらファッションと向き合う姿に今後も注目したいですね」（同前）

昨今、佳子さまがお召しになったものが即日完売する"佳子さま売れ"現象が起きており、今回のワンピースもミントグリーンが全サイズ完売している。佳子さまの装いから、引き続き目が離せない。