不登校の小中生が過去最多35万人超の日本。子どもの心と体で何が起きているか100万部本著者の心療内科医が解説

不登校の小中生が過去最多35万人超

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人。12年連続で増加している。そんな現状の中、2025年9月4日に発売された『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が話題になっている。ジャーナリストの島沢優子さんが、40年にわたって不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員・池添素（いけぞえ・もと）さんを取材し、その言葉と経験をまとめた一冊だ。

さらにこの本の刊行後、心療内科医・明橋大二さんの新刊『不登校からの回復の地図 子どもの気持ちがわからず、道に迷ったら』（青春出版社）が発売された。池添さんが寄り添ってきた親子たちのエピソードと、明橋さんが描く回復のプロセスには、多くの共通点がある。かつて、子育て期のど真ん中で明橋さんの『子育てハッピーアドバイス』（1万年堂出版）に支えられていたという島沢さん。そんな2人による初対談が実現した。島沢さんが取材で見てきた親子の現実とともに、明橋さんが医師の立場から子どもの心の動きを根拠を交えて解説。不登校の子どもには何が起きていて、周りの大人はどう関わればいいのか。そのヒントを2人の対話から探っていく。

不登校は「オーバーヒート」

島沢明橋さんが20年前に出された『子育てハッピーアドバイス』、私自身とてもお世話になりました。すぐに購入し、それ以降に刊行された続編もずっと読み続けました。当時はまだそんなに知られていなかった「自己肯定感」という概念に早く出会えたおかげで、子育てに軸を持つことができました。本当にありがとうございました。

明橋それは良かった。そう言っていただけると私も嬉しいです。

島沢 今回お会いできて本当に光栄です。さて、私が取材した池添さんは、子どもが不登校になった親御さんに「（子どもは）疲れているのだから充電させてあげて」と伝えていました。明橋さんの著書『不登校からの回復の地図 子どもの気持ちがわからず、道に迷ったら』の冒頭にも「不登校は、誰がなってもおかしくありません」とあります。その根拠として、不登校は「オーバーヒートと凍りつき反応」という説明に納得させられました。まずはオーバーヒートについてお聞かせください。

明橋 オーバーヒートは心身の過労を指します。疲れて果ててしまって学校に行けなくなった子どもをたくさん診るなかで、ああ、これはオーバーヒートだと思いつきました。こころのサーモスタット（温度を検知し加熱と冷却のオンオフを切り替え、適温を維持する装置）が働いたのが不登校だと考えました。

島沢 サーモスタットが働かなかったら、オーバーヒートして壊れたり火事になったりするわけですね。

明橋 過労があまりにひどくなった場合はスイッチをパチンと切って強制的に休ませる。心身を守るため、あえて強制的に（自分自身を）休ませて回復させるメカニズムが備わっている。それが作動したのが不登校だと考えています。

島沢 実際に心身ともに疲れきって不登校になった子どもが増えています。

明橋不登校は問題だというけれど、症状が出ることは悪いことではありません。例えば38〜9度といった発熱は悪いものだと思われがちですが、実は体熱を上げることによってばい菌を住みにくくして早く治すため。咳にしても、喉についたばい菌を排出するために咳が出るわけで。そういった症状が出るのは人体にとって必要な症状なのです。

島沢 不登校も人体を守るための症状なんだととらえられますね。

明橋 学校に行けなくなるっていうのは、何らかのSOS のサインではないかと考えています。オーバーヒートは池添さんの言葉で言えば「電池切れ」ということですね。

島沢『不登校から人生を拓く』お読みいただいたのですね。ありがとうございます。

逃げることも戦うこともできない「凍りつき反応」

明橋 その一方で、過労というより恐怖や不安が前面に立つ子どももいます。オーバーヒートの概念ではちょっと説明しにくい、何かうまく説明する手がかりはないかと探していました。そこに、先ほど島沢さんが納得したとおっしゃった「凍りつき反応」を解き明かした「ポリヴェーガル理論」が出てきました。

島沢 明橋さんのご著書にも記載があるように、ポリヴェーガル理論は1994年、もう30年も前にステファン・ポージェス博士によって提唱されています。

明橋 日本で翻訳され始めてまだ7年くらいしか経っていないはずです。医者でも知らない人がまだ多いようです。

島沢 ここ3〜4年で学術書を中心に書籍も増えつつありますね。直訳すると「多重迷走神経理論」と訳されるようですが、主にどんなことが解き明かされているのですか？

明橋 ポリヴェーガル理論は、生き物が何か脅威に出会ったときに2通りの防衛反応があることを説明しています。1つは「逃走・闘争反応」といって、戦うか逃げるかする反応。一方で、逃げることも、戦うこともできないときってあるわけです。そういうときに発動するのが「凍りつき反応」です。

島沢 私が不登校家庭を取材したなかにも、朝から学校に行く用意をし、玄関で靴を履くまで至っても、足が動かなかったという子どもがいました。学校に行きたくても行けなかった、と。

明橋 そう。不登校の子どもを例えば車に乗せて無理やり学校に連れて行こうとしたら、子どもはガタガタ震え出して、冷や汗までかいて、もう車から出られなくなるわけです。そういう状態は恐怖や不安を感じているからであって、まさに凍りつき反応と言えます。

島沢 脅威にさらされ、こころもからだも凍りついて動かなくなる状態ですね。しかし、池添さんは子どもが動かなくなったり、学校に行かないという意思を示すのは「自分自身を守っている状態であって悪いことではない」とおっしゃっています。

明橋 その通りです。例えば、死んだふりっていうのは、ひとつの（自分のいのちを）守る方法になるんです。いったん凍りつき反応が起きると、からだは動かなくなるし、思考力も失われる。自分の意思ではもうどうにもならないわけです。しかも回復には長い時間がかかる。これはまさにわれわれがみている不登校の子どもの行動そのものです。オーバーヒートにせよ、凍りつき反応にせよ、これは人間が自分を守るために身につけてきた生理学的なメカニズムです。

「敏感さ」は子どもを守る力

島沢決して病的なものではない。自分を守るためにということは、生きるためにということですよね。この2通りの防衛反応はすべての動物にみられるものですか？

明橋実はこれ両生類、爬虫類くらいから、そういうメカニズムがあるんです。人間も同じですが、その際に発動するのが背側迷走神経です。迷走神経が出る脳の部分の背中側から出ている神経系ですね。それが発動したとき凍りつき反応が起きるのです。ただ疑問なのは、同じ環境にいても、凍りつき反応が起きる人と起きない人がいるのはなぜなのか、ということですね。それを説明するのが、HSCという概念です。同じ環境にいても、脅威を感じやすい子どもと、そうでない子どもがいる、ということです。

島沢 なるほど。池添さんは不登校の子どもの中にHSC（ Highly Sensitive Child＝人一倍敏感な子）の子どもが一定数存在すると言います。ただ、HSCは病気でもなければ障がいでもない。ひとつの「特性」だと。

明橋 なので、今回不登校の子どもたちへの理解を深めるためにポリヴェーガル理論とHSCの概念を組み合わせたこの本を出版しました。‎

島沢 おかげで不登校の子どもへの理解が深まります。ポリヴェーガル理論とHSCという概念を使って不登校を説明した本は初めてだそうですね。敏感であることは、人間が自分を守るために必要な特性なのですね。

明橋 それは生き物すべてに言えることで、生存戦略のひとつとして身につけてきた特性です。例えばサバンナにシマウマの群れがあるとすると、遠くから近づいてくるライオンの匂いに気づくシマウマが必要なんですよね。そんなふうに感覚的に敏感な個体が必要。ただ、敏感な個体は環境の変化が苦手です。でも同じ場所にずっといたら、餌になる草を食べ尽くしてしまいます。「だったら移動しようぜ」と行動できる大胆な個体も必要なんです。

人間に「大胆な人」が多い理由

島沢 敏感な個体と大胆な個体と両方あるっていうのは、人間も同じなんですね。

明橋 人間も含めて300種類以上の生き物に確認されています。それでどの種を見ても、大胆なタイプのほうが数が多い。人間だと大体5対1。5人に1人が敏感で、5人に4人は大胆なタイプです。大胆なタイプがなぜ多いか、わかりますか？

島沢 大胆なほうが環境変化に耐えられるから、あらかじめ多くしている？

明橋 サバイバルする部分で言えば、両者それぞれメリットがあるわけです。大胆さが必ずしもプラスとは限りません。

島沢 そうだった……。では、なぜ？

明橋 大胆なタイプがなぜ多いかというと、そちらのほうがよく死ぬからなんです。よく死んじゃうから、もともとたくさん必要なわけなんですね。要するに大胆なタイプというのは向こう見ずというか、危険を顧みず突進するので命を落としやすい。敏感なタイプは不安は強いけれど、そのぶん安全なんです。自分の安全を確認しながら、自分を守れる。

島沢 だから、敏感なほうが生き残る確率が高いんですね。大胆なほうが多くないとバランスが取れないから。

明橋 種が続かないから、そのようにつくられているってことですね。いわゆる人間の生存戦略のひとつなのです。

島沢腑に落ちました。HSCは、ちょっと大げさに言えば人類の生存戦略として必要なものなんですね。それなのに今、学校の中ではHSCにとってしんどい場面が多い……。

明橋 子ども同士が喧嘩したり、悪口を言っていたり、先生が誰かを叱っていたり、競争させられたり、他者と比べられたり。人前で発表というのはHSCの子は苦手なんですね。このような学校という環境の中で傷つきやすい。これらが繰り返されると凍りつき反応が起こることがあるんです。

島沢 でも、それってHSCじゃなかったとしても辛くて嫌なことです。

明橋 つまりHSCが辛いと訴えることは、実はすべての子が苦しんでいることなんですね。学校の先生の叱り声が怖いというのは、別にHSCの子だけじゃなくて、みんなが嫌なわけで。そういったみんなが嫌なことを人一倍敏感な感性で教えてくれるのがHSCです。不登校の子どもは「炭鉱のカナリア」って言われますから。

