器についたヨーグルトを見つめて…長男のお願いにキュン♡ 7千いいね集めたかわいすぎる瞬間【ママリ】

器についた食べ物、きれいに食べたい子の一言に7千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

まるこ☺︎ 👦2y＋👶0y@育休(@maruko210927)さんの投稿です。家庭や保育園で教わる食事のマナー。食べ残しをせずきれいに食べる方法として、器の食べ物を集める掛け声を教えている保育園があるようです。





その一言があまりにもかわいく、ママがもん絶する投稿が話題になりました。

長男、ヨーグルトとか食べてて最後の方器についた分取りきれないときに「まま、あちゅまれ～（集まれ）して」ってお願いしてくるの可愛すぎ🥹💞

言葉のチョイス天才かな？

食べ物を「集まれして」というかわいい表現。食べ残しをしないできれいに食べたい気持ちが伝わる、素敵な言葉ですね。



この投稿には、多くの保護者から「うちの子も言います」「保育園で教わったみたい」という声が寄せられました。また、保育士の方からも、園で教えているという情報が。どうやら、保育の現場でよく用いられる言葉のようです。



まるこさんのお子さんも園で習ったことをしっかり覚えて、おうちで実践したのかもしれませんね。まるこさんはその後の投稿で、以下のように語っています。

すいませんこちら親が言ったことなくて我が子が天才かと思ってましたが、天才なのは保育士さんでした。どの地域でも言ってるみたいで、保育士さんが言う言葉一覧が欲しいです🥹同じ言葉を他の地域の保育士さんも使ってるってことは、学校で習うんですかね…？

保育士さんの言い回しは子どもに浸透しやすく、ぜひ語録がほしいですよね。園でさまざまな体験を通じて、マナーやルールを知ってくれるのは親としてうれしいこと。まるこさんも、わが子が保育園でしっかりと学んでいることがわかり、喜ばしく感じたのではないでしょうか。



わが子のかわいい言葉遣いをきっかけにわかった、保育士さんたちの秀逸なワードセンス。子どもたちに大切な習慣・マナーを教えてくれる保育士さんへ感謝するとともに、温かい気持ちになる投稿でした。

1歳児による届け出に8万いいね！イヤイヤ期を笑って乗り切るテク

エディ¨̮⃝1y🚘(@Eddy8133)さんが投稿していた面白いアイデア。イヤイヤ期は成長の過程として仕方のないこととはいえ、それに付き合うママやパパは毎日大変ですよね。そんな大変なイヤイヤ期を、エディさんは斬新な方法で、記念に残る素敵な思い出にしていました。



思わずまねしたくなるそのアイデアとは？

イヤイヤ期レベルアップしたのでイヤイヤ期届更新して貰いました。

これ以上更新するのは辞めて頂きたい😇

「反抗的態度を取ることを届け出ます」と書かれた、イヤイヤ期届。イヤイヤがひどくなると更新され「もっとイヤイヤ期届」へとパワーアップしました。イヤイヤ期なのにしっかりと手形は押してくれる、そんなお子さんの姿がかわいらしいですよね。



イライラしてもこれが目に入るたびに「まぁ届出してるしな…」とクスっと笑えたり、少しだけ冷静になれたりしそうな気がします。



この投稿には「すごい記念になりますね」「マイナスをプラスに変えるアイデア素敵です」といったリプライが。イヤイヤ期は個人差があるものの、始まってしまったら避けられないものです。「だったらいっそ面白く」という考え方はまねしたいですよね。



他にも「次はイヤイヤ期の卒業証書作らなきゃ」といった声もありました。どうか次は更新せず、無事に卒業してほしいですね。エディさんのように、大変さの中にも前向きになれる部分を見つけられたら、育児のひとときも、より良い時間になるのではないでしょうか。

手つきの良さにびっくり！保育園児の日課が親思いすぎて3.9万いいね

こゆび☺︎(@koyuchibi)さんの投稿です。子どもが保育園や幼稚園から帰宅した際に、習慣にしていることはあるでしょうか。手洗いやうがい、お風呂、食事など、それぞれに決まったことがあるかもしれませんね。



こゆびさんの息子さんの場合は、ちょっと変わった習慣があるそう。しかも、その姿がとにかくかわいすぎるそうで…。

保育園から帰ったら掃除機かけるのが日課になりつつある…働き者やな🥹

自分の体よりも大きな掃除機を持って、掃除に励む息子さん。保育園から帰ってきて疲れているはずなのに、毎日のように掃除機をかけてくれるなんて働き者！小さな体で一生懸命掃除機をかけている姿を見たら、1日の疲れも吹っ飛びそうですね。



この投稿に「かわいい」「掃除機よりも小さいのに頑張ってらっしゃる」「素敵な習慣」といったリプライがついていました。こゆびさんいわく、息子さんは楽しくてやっているそうなので、これがそのまま習慣になったらありがたい限りですよね。



かわいい働き者の姿に癒やされる投稿でした。遊び感覚で片付けや掃除を取り入れてみると、子どものお手伝いも楽しい習慣になるかもしれませんね。

