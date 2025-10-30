Âç¿Íµ¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î·ëº§¡£¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬¸ì¤ë30Âå¤Ç¤Î·ëº§¤È½Ð»º
90Ç¯Âå¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¡£¤³¤Î¥³¥Ô¡¼¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢1993Ç¯¤³¤í¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿½¸¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¥Ó¥Ç¥ª¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
10·î3Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡£Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷À¤«¤é¤â¡Ö50Âå¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ÏÉ¬¸«¡ª¡×¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤âÈþ¤·¤µ¤âÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¡ª¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦²£ÈøÍ×¤µ¤ó¤È·ëº§¡£°Ê¹ß¡¢½Ð»º¤ä°é»ù¡¢É×¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥Ä¥¢¡¼Æ±¹Ô¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤®¡¢Ä¹¤¤´Ö»Å»ö¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´üÏ¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ´4²ó¡Ë¤ÎÂè3²ó¤Ç¤Ï¡¢²£Èø¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÃæ·é¤¤¤Û¤É¥¹¥Ñ¥Ã¤È·ëº§¢ªµÙ¶È¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ê¤É¡¢¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Î·ëº§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ö¶öÁ³¤ÎºÆ²ñ¡×
12·î¤Ë·ëº§24Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÉ×¤Ç¤¢¤ë²£ÈøÍ×¤µ¤ó¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£É×¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¿Í¸«ÃÎ¤ê¤¬·ã¤·¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÄ¾ÀÜÏÃ¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²¿ÅÙ¤«»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¡Ù¤È¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â°§»¢¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø±ï¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍ§¿Í¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÌîµå¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¼Ð¤áÁ°¤ÎÀÊ¤ËÉ×¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡Ù¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¼¡Âè¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£Åö»þ¤ÏÉ×¤â»ä¤âÄ¶Â¿Ë»¡£ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤âº£¤è¤ê¤º¤Ã¤È¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢É×¤Ï±óÀ¬¤Ë¼¡¤°±óÀ¬¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ñ¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Åìµþ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡¢MC¤Ë²Î¼ê¤ÈÂ¿Ë»¤Ê»þ´ü¤Ë¸òºÝ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤º¡¢¼ÒÄ¹¡ÊÌîÅÄµÁ¼£¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤ÏÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÊÖ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤â30ºÐ¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÆÃÊÌ¸·¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¡¢20ÂåÁ°È¾¤Ï»öÌ³½ê¤â¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æ²È¤ËÃå¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¡¢µ¢Âð³ÎÇ§¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÎø°¦¤äÌëÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò»öÌ³½ê¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢²á·ã¤ÊÄÉ¤Ã¤«¤±¤Î¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
²£Èø¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é·ëº§¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿·è¤á¼ê¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¼¡Âè¤Ë²êÀ¸¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£20Âå¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»Å»ö¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È»Å»ö¤Ë¤â´·¤ì¡¢¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤¬¿È¤ËÀ÷¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£»ä¤âÃ¯¤«¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤Ë¡¢É×¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
20ºÐ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤â¤·¤â²ñ¤¨¤¿¤éÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï32ºÐ¤Ç²£Èø¤µ¤ó¤È·ëº§¡¢34ºÐ¤ÇÌ¼¤µ¤ó¤ò½Ð»º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥¹¥Ñ¥Ã¤È·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ¶È¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·é¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»Å»ö¤Ï¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢É×¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤Î¤Ç³¤³°¤â´Þ¤á¤Æ¡¢±óÀ¬¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡£¾¡Éé»ö¤Ê¤Î¤ÇÂÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤ÎÏ¤â»È¤¦»Å»ö¤Ç¤¹¡£Àè¤Û¤É¡¢¡ÈÃ¯¤«¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÉ×¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹Í¤¨¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²È¤Î¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ï¤Û¤ÜÆþ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·ëº§¤·¤Æ1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÇÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ÏËèÆü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÊì¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢·îÆü¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢µÙ¶È¤Î¿¿Áê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²£Èø¤µ¤ó¤¬±óÀ¬¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç»Ò°é¤Æ¤òÃ´¤¦¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö³Î¤«¤Ë¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Î¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Ì¼¤¬ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¡¢¡Ø¤Ä¤é¤¤¤È¤¤Ï¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£20Âå¤Îº¢¡¢Â¿Ë»¤Ç¡¢¡Ø¶ì¤·¤¤¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡Ù¤ò¼þ°Ï¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡¢ÂÎÄ´¤ò²õ¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤ò²æËý¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢·ë¶É¡¢»ä¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Î¤Ä¤é¤µ¤Ï¡¢É×¤äÎ¾¿Æ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É×¤â±óÀ¬¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¤Ï°é»ù»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Î¾¿Æ¤ä¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¤â¤È¤Æ¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤Ïº£Ç¯¤Î½ÕÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·ëº§¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð²ñ¤¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ëµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø´ñÀ×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤â¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿Ë»¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë20Âå¤Î¼«Ê¬¤Ëº£²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï30Âå¤Ç·ëº§¤·¤Æ¡¢Êì¤Ë¤Ê¤ê¡¢56ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤Î¤è¡ª¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£20Âå¤Î»ä¤Ë¤Ï¡Ø¤Þ¤µ¤«¡¢±³¤Ç¤·¤ç⁉¡¡56ºÐ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡Ù¤È¾Ð¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¸½¼Â¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Î»ä¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
É×¤Ë¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³
¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¸þ¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿ÍÀ¸Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Í½´ü¤»¤Ì¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£·ëº§¤·¤ÆÌó25Ç¯´Ö¡¢Âç¤¤Ê¥Ô¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤ÏÉ×¤¬30Âå¤Î¤³¤í¡¢»Å»ö¤ÇËÌ³¤Æ»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Ìë¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åß¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Ç®¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òµ¿¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤é±¢À¤Ç¤·¤¿¡£°å»Õ¤«¤é¡Ø¥«¥¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼«Âð¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÇ®¤ÈÊ¢ÄË¤Ï¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡Ä¡£
È¯Ç®¤«¤é3ÆüÌÜ¤Ë¡Ø¤â¤·¤«¤·¤ÆÊ¢Ëì±ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È»×¤¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤È¤ª¤ê¡£¶ÛµÞ¥ª¥Ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤È¤¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡ØÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤â¤Þ¤ÀÍÄÃÕ±à»ù¤Ç¡¢Ì¼¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¡Ä¡Ä¤È¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤êÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
³«Ê¢¼ê½Ñ¤Ç¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎÅÍÜ¤ò·Ð¤ÆÌµ»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î²ÈÂ²¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤È¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤Ê¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤í¤Ï¡¢É×¤¬±óÀ¬¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ËÉ¬¤º¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È¤É×¤«¤é¡¢¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
É×¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡¢°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¿Í¤À¡Ù¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï»î¹ç¤´¤È¤¬¿¿·õ¾¡Éé¡£Ëè²ó¡¢¤³¤ì°Ê¾å´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ºÊ¤«¤é¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤¢¤¨¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ì½ï¤Ë´î¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤º¡¢ÉáÄÌ¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ø²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë²È¤¬µ¢¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï»ä¼«¿È¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤äÌ¼¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢»ä¤â°ì½ï¤ËÆñ¤·¤¤´é¤ò¤·¤Æ¡¢Èý´Ö¤Ë¤·¤ï¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤ÈÎå¤Þ¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
20Âå¤ÎÌ¼¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡¢¶µ¤ï¤ë¤³¤È
¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ë¤Ï¡¢Ì¼¤µ¤ó¤¬¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â¶¦±é¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤È¤¦¤µ¤óÎ®¤Î»Ò°é¤ÆÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÌ¼¤È¤Ï¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í§¤À¤Á¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±»Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¼¤Î°é»ù¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤«¤â½é¤á¤Æ¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¼êÃµ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Ì¼¤¬22ºÐ¤Ë¤Ê¤êÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿º£¤â¡¢²áµî¤ò¤È¤¤É¤¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î»Ò°é¤ÆÊý¿Ë¤ÈÌÃÂÇ¤Ä¤è¤¦¤ÊÂç¤½¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶¯¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤âÌ¼¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤âÈÝÄê¤«¤éÆþ¤é¤º¤Ë¡¢¤Þ¤ºÌ¼¤Îµ¤»ý¤Á¤äÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âÎ¾¿Æ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤ÀÌ¼¤Ï°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ì¼¤ÎÁªÂò¤Ë¡Ø¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¥°¥Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¢¤¨¤Æ²¿¤â¸À¤ï¤º¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤Î¿Í¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ê¤ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¼«¿È¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ì¼¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡¡¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤¬»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿90Ç¯Âå¤Ï¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éÁ´À¹´ü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ø½õ¸À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÁ´Á³¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñ¤Î¾ï¼±¤¬¡¢¤¢¤Î»þÂå¤Èº£¤È¤Ç¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£»ä¤¬»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ï¡¢½÷À¤òÉÄ»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì¾Á°¤Ç¸Æ¤Ö¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¥¢¥¦¥È¡£ÅöÁ³¡¢ÍÆ»Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¤Î¤âNG¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤«¤éÌ¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤¬ÀÎ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤³¤ó¤ÊÈ¯¸À¤ä¼ÁÌä¤ò¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ù¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¤ê¡¢º£¤ÎÀ¤¤Î¾ï¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ì¼¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É×¤Ç¤¢¤ë²£Èø¤µ¤ó¤äÌ¼¤µ¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤«¤é²¿¤«¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤ä¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±ó¤¯¤«¤é¸«¼é¤ë¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤â¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£É×¤âÌ¼¤â¡¢»ä¤Ë²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Àè¤Û¤É¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¡Ù¤È¤ÏÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¿®Íê¤È±þ±ç¡Ù¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡þ¼¡²ó¤Ï¡¢Á°ÊÔ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤Î»£±Æ»þ¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
1969Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ã»Âç»þÂå¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ø¡£¡Æ90Ç¯¤ËÂè16Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ 2001Ç¯¤Ë·ëº§¡¢¡Ç23Ç¯¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¡£¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£
Instagram¡§katoreiko_official
¡ÚÂè1²ó¡Û¡ÖÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤Ë27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤È·è°Õ¤µ¤»¤¿¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Î¸ÀÍÕ¡×