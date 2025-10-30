【ウンナナクール×シモジマ】懐かしくて可愛い♡レトロ包装紙柄ランジェリー登場

下着ブランド「ウンナナクール」から、包装用品メーカー「シモジマ」との初コラボレーションが登場！シモジマの創業100周年を記念して復刻されたレトロな包装紙柄が、人気インナー「364 レース」や「さあ、わたし レース」に華やかにデザインされました。懐かしくも新しいファンシーな世界観が広がるコレクションは、全国のウンナナクール店舗とオンラインショップで10月2日より順次発売♡

昭和レトロが今の気分♡心ときめく新作デザイン



今回のコラボで登場するのは、全7アイテム。

ノンワイヤーの「364 レース」（4,290円・税込）やワイヤー入りの「さあ、わたし レース」（4,620円・税込）、さらにおそろいのショーツ（1,980円～2,420円・税込）。

デザインは、キュートな動物たちが描かれた「ストップペイル（RE）」、小花柄が可憐な「三色小花（IV）」、手描きのぬくもりが感じられる「フラワーボールブルー（SX）」の3パターン。

レトロな可愛さの中に、日常をときめかせるデザインが詰まっています。

人気シリーズ「364」「さあ、わたし」が彩りを一新



累計販売枚数110万枚を突破した「364 レース」は、“364日いつもの私に”をテーマに、シンプルな着け心地が魅力。

レトロ柄を纏った今回は、どこか懐かしいのに今っぽい、特別感あるデザインに仕上がっています。

一方「さあ、わたし レース」は、しっかりメイクで美しいシルエットを叶える人気ブラ。

アウターにも響きにくく、自信を後押ししてくれる一枚です。新色のRE・IV・SXの3カラーで、日々のランジェリータイムがより楽しく♡

8,000円以上で限定ノベルティも♡



シモジマコラボアイテムを含む税込8,000円以上の購入で、オリジナルランドリーネットをプレゼント。人気柄「ストップペイル」をあしらった限定デザインで、使うたびに気分が上がります。

配布はウンナナクール店舗・ワコールウェブストア限定。数量限定のため、早めのチェックがおすすめです。

インナーからノベルティまで、“かわいい”をぎゅっと詰め込んだ特別なコレクションをお見逃しなく♪

レトロかわいい世界で、今日の私にときめきを♡



ウンナナクール×シモジマのコラボコレクションは、心ときめくレトロなデザインと日常に寄り添う着け心地を両立。

懐かしさと新しさが交わるデザインは、身につけるたびにやさしい気持ちを運んでくれます。お気に入りの柄を選んで、自分だけの“かわいい”を楽しんでみては♡

数量限定のノベルティも要チェック。今だけの特別なランジェリーで、毎日のインナータイムをもっと心地よく、もっと自由に。