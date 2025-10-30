株式会社oricon ME（東京都港区）は、このほど「カーメンテナンスサービス」についての満⾜度調査を実施し、『オリコン顧客満⾜度』公式サイト内にてその結果を発表しました。その結果、「2025年 満足度の高い『カーメンテナンスサービス』ランキング」は「ミスタータイヤマン」が2年連続で総合1位を獲得しました。



【ランキング】2025年満足度の高い『カーメンテナンスサービス』（調査結果を見る）

調査は、過去2年以内に、工賃を伴う自動車の整備サービス（車検、洗車、車内の除菌・消臭、カー用品の取付、コーティング、車検中のパーツ・オイル交換を除く）を依頼した全国の18〜84歳の男女9307人を対象として、2024年6月、2025年4月にインターネットで実施されました。



なお、調査対象企業は、消耗品交換・修理など、自動車の整備に関するサービスを提供する企業のうち、「タイヤ交換」「オイル交換」「バッテリー交換」の3サービスすべてを取り扱っており、特定地域のみではなくチェーン展開をしている43社（ディーラーは対象外）となっています。



調査の結果、「満足度の高い『カーメンテナンスサービス』ランキング」は、2年連続で「ミスタータイヤマン」（81.1点）が総合1位を獲得しました。



評価項目別では、全8項目中「予約のしやすさ」（86.1点）、「店の利用のしやすさ」（82.0点）、「商品の充実さ」（76.6点）、「担当者の対応」（83.0点）、「交換・修理作業」（83.4点）の5項目で2年連続1位を獲得しています。



利用者からは「対応が丁寧で信頼できる。コストパフォーマンスが良く、待ち時間も短い」（60代以上女性）、「朝早くから営業しており、朝イチでタイヤ交換をお願いできる。価格がリーズナブル。ネットで予約が簡単にできる」（30代女性）などの声が寄せられました。



続く2位は「ロータスクラブ」（80.3点）が前回総合4位から順位を上げました。評価項目別では、「アフターサービス」（78.5点）で初の1位となったほか、「店の利用のしやすさ」（81.4点）では前回の6位から2位へと大幅なランクアップとなりました。



利用者からは「親切かつ丁寧で、すぐに引き受けてくれて待ち時間も少ない」（50代女性）といった意見が目立ちました。



また、総合3位には「タイヤガーデン」（80.0点）がランクイン。評価項目別では、「見積り対応」（83.0点）で初の1位を獲得しており、利用者からは「説明や作業も的確かつ丁寧で、費用も工賃や廃棄費用込みでも安い」（60代以上男性）、「見積りからリスクの説明まできちんとあった」（50代男性）などのコメントが見られました。



そのほか、部門別ランキングを見ると、タイヤ交換では「COCKPIT」と「ミスタータイヤマン」（いずれも80.9点）が同点の1位に、オイル交換では「ロータスクラブ」（82.0点）、バッテリー交換では「ジェームス」（80.5点）がそれぞれ1位を獲得しました。



また、地域別ランキングを見ると、北海道では「ENEOS」（80.5点）、東北では「ロータスクラブ」（82.9点）、関東で「ミスタータイヤマン」（81.2点）、甲信越・北陸で「アポロステーション」（79.4点）、東海で「タイヤ館」（79.6点）、近畿で「タイヤ館」と「ミスタータイヤマン」（いずれも80.0点）、中国・四国で「ジェームス」（79.9点）、九州・沖縄で「ENEOS」（79.7点）がそれぞれ1位となりました。



【出典】

▽オリコン顧客満足度®／【2025年】おすすめのカーメンテナンスサービスランキング・比較