「スーパーの屋上駐車場で休んでたら〜、背後で物凄い衝撃音〜

車が突っ込んで〜、店内に落ちてるーーーー！！！！！

えーーーー！！！」



【写真】なんと！車が店内に落下していた

こんなポストをされたのは、さとうもとき（@satomotoki0149）さん。



「え、現実！？」

「怪我人いないの！？」

「衝撃的」

「これどうやって外に出すんだろう…」



投稿には、驚きや心配の声が相次ぎました。現場を目撃したさとうもときさんに詳しくお話を伺いました。



――どこのスーパーで起こったことだったのでしょうか？



「10月7日14時30分頃、スーパー「ビッグハウス旭町店」（北海道釧路市）の屋上駐車場での出来事でした。屋上駐車場で休んでいたところ、すぐ近くで衝撃音がして。すぐに見に行くと、店内への入り口のガラスが粉々になっていて……。でも車がなく、当て逃げかと思ったんです。



すると、他に見に来ていた人が店内に入り、上から覗いて“下に車がある”と教えてくれて、下に降りて確認しました」



――大きな衝撃音がしたのですね？



「物凄い大きな音で、しかも少し長めに響きました。何が起きたのかまったくわからず、ただ驚いていました」



――車が店内に落ちたと気づいたのは？



「散乱するガラスの破片を気をつけながら店内に入り、階段の下を覗いたら車がありました。まず“運転手はどうしたかな”と思いました」



――落下地点には人はいなかったのでしょうか？



「幸い、いなかったようです」



――現場はその後どのような様子でしたか？店員さんや周囲の人々の反応についても教えてください。



「店内には人が集まっていましたが、パニックという感じではなく、お互い状況を口々に話していました。店のスタッフの方々がすぐに柵を用意して対処していました」



――ポストに大きな反響がありました。



「状況を心配してくれるコメント、批判的な意見、分析的なコメント、冷やかし、ふざけたものまで…本当にいろんな感じ方があるなと思いました」



――今回の件を通して感じたことは？



「今回は運転手も軽い怪我で済み、巻き込まれた人もいなかったので、コメントも落ち着いて見られました。でももし巻き込まれた人がいたら、全く違う気持ちになっていたと思います。



そして“バズる”って本当に起こるんだなと実感しました。自分はシンガーソングライターなので、次は本業の音楽活動でバズりたいです」



命に関わる事故につながりかねない出来事を冷静に伝えたさとうさんのポストには、多くの人が「無事でよかった」と安堵の声を寄せました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）