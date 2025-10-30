祖父の四十九日に撮影したという、真紅のワンピース姿の祖母の写真が「X」で話題になりました。膝の上に重ねられた両手は透きとおるように白く、左手の薬指に輝く金の指輪には深い赤色がしずかに照り映えています。投稿には記事執筆時点で「5.1万件」もの「いいね」がつきました。



【写真】手元、全体はこんな感じです

「作ったワンピース着てくれたんだけど、うちのばあちゃん似合いすぎ、、、。」

というひと言とともにおばあ様の写真を投稿したのは「旅する喫茶のツナマヨ」（@HiroyaTsunekawa）さん（以下、ツナマヨさん）。



名画の中の登場人物のような時を超越した美しさに

「おばあさまの人生の年輪が深く刻まれた手と、ガーネットのような深みのある赤がしっくりとなじんで本当に美しいです」

「上品さが滲み出て……とても綺麗で素敵です」

「なんて美しい手だろう」

などの称賛の声や、



「F外失礼します とてもステキです ワンピースもおばあさまも 亡き祖母を思い出しました おばあちゃんの手の感触が大好きで、いつも触っていました シワシワなのにスベスベで気持ちよかった 何十年振りかで思い出して幸せな気分です 良いものを見せて頂きありがとうございます」

と自身の祖母を思い出した人、



「すごい！絵本の中のおばあさんみたいです。ワンピース、綺麗で上品で素敵」

「素敵 ハウルのソフィーを想像しちゃった」

「ミス・マープル？ 素敵ですね。」

などとフィクションの物語に登場するキャラクターのようだという声など、たくさんのコメントがリプライ欄に届きました。



「ばあちゃんには、顔は出さずに着ている姿をSNSに載せたいということで撮影をさせてもらいました。ずっと着てほしかったので、うれしかったです」と撮影時のことをふり返るツナマヨさんにこの素敵なワンピースを縫いあげた経緯をお聞きしました。



ぬくもりの記憶を縫いあげた

――なぜ、おばあさまにワンピースを縫ってあげようと思ったのですか。



服作りを始めた当初から、このワンピースは作っていました。当時、上京したばかりで、次の日のご飯も家賃も払えないような生活をしながら、ただひたすらにミシンに向かっていました。孤独の中、針を進めながら思い浮かべていたのは、幼い頃の記憶でした。



だから、このワンピースは、ばあちゃんの好みを再現したというよりも、「幼い日に感じていた、目に見えないぬくもりを思い出すための服」です。懐かしさと安心、そして少しの寂しさを、布と糸で形にしました。



――仕立てるにあたって特にこだわったのは？



2017年秋冬からアップデートを繰り返しながら、作り続けているワンピースです。生地はコーデュロイを選び、襟元と袖口のフリルは、日常の中にも小さな華やかさを添えたくてデザインをしました。



自ら着心地を追求した孫息子

――細部からも丁寧な手仕事ぶりが伝わります。



僕は男性ですが、時には自分自身でも着ながら揺れ感、動きなども確認を繰り返しています。「似合う」ではなく「落ち着く」と感じる形を探しました。



「もしも、じいちゃんが見ていたら」

――ワンピースを着てくださった時のおばあさまの第一声は？



ばあちゃんはというと、着た瞬間、少し照れくさそうに笑っていました。日常をほんの少し特別に変える服の力を改めて感じました。じいちゃんの四十九日で帰省した時に、撮影をしました。ばあちゃんの歩く後ろ姿や、揺れるワンピースを見ながら、もしも、じいちゃんが見ていたらどんな風に見ていたんだろうかと思いながら撮影をしていました。



歳月を経てなお美しさを増す服を

ツナマヨさんは

「母とおばあちゃんに作った服を着てもらいました。世代を超えて着れる服を作るのが目標です。」

というひと言とともにお母さまとおばあさまが手製のワンピースを着ているツーショットの写真も投稿しています。



ツナマヨさんがつくりたい「世代を超えて着れる服」とはどんな服なのかをお聞きすると、「流行に左右されないこと、そして“誰かの思い出の中にも馴染む服”を作りたいと思っています。たとえば、十年後にタンスから取り出したとき、まだ袖を通したくなるような服。子どもや孫の世代に譲っても、古びるどころか、少し柔らかくなって美しく見えるようなもの」と答えてくれました。



（まいどなニュース特約・山本 明）