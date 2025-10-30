「仕事に向き合おうとしてもうまくいかない」「上司が何を考えているのかわからない」など、働く上での悩みや不安は、いくつになっても尽きないもの。このような悩みについて、関西テレビや国際交流基金での勤務経験を持つ神戸学院大学現代社会学部の鈴木洋仁准教授は、「社会学」に基づいて考えることで、働きやすくなるヒントが見つかると語ります。そこで今回は、鈴木准教授の著書『社会人1年目の社会学』から一部を抜粋し、社会学の視点から職場のモヤモヤを解きほぐしていきます。

なぜ就業規則は読んでおいたほうがいいのか

新卒1年目の男性「副業ＮＧなんて、知らなかった。就業規則に違反するかもって人事に注意されて、マジでダルイ」

鈴木准教授「それは災難だったね。昔は、分厚い冊子で就業規則を渡されたんだけど、いまはネットで読めるようにしている場合が多いよね。ますます読まないから、仕方ないかもしれない。でも、『ルールを守らない人』になっちゃうと、悪影響しかないから注意しよう」

読んでいてもいなくても、入社した時点で、就業規則を守らねばなりません。契約だからです。とはいえ、日本の法体系に収まらないといけません。労働基準法はもちろん、さまざまな法律の範囲内にです。

会社側も無茶な要求はできませんから、働く側もまた、受け入れるしかありません。労働組合を通じた労使交渉で変えてもらう方法もあるものの、まずは就業規則をよく読んで、副業をはじめ、ＮＧ項目に気をつけたいところです。

あらためて、こうした「ルール」について考えてみましょう。

社会には２つの「ルール」がある

英国の法哲学者ハーバート・ライオネル・アドルファス・ハートは、人に何かを求める「１次ルール」と、その範囲を決める「２次ルール」に分けました。では、この２つのルールのうち、就業規則は、どちらでしょうか？ ひとまず、「１次ルール」だと言えましょう。

たとえば、就業規則によって、会社は、あなたに副業をしないよう求められます。この点で、たしかに当てはまります。ハートの表現を借りれば、「１次ルール」は義務を課すのです。

たとえば副業を考えましょう。副業の禁止や制限については、「企業秘密が漏洩する場合」や「競業により、企業の利益を害する場合」と、条件付きの場合が多いでしょう。副業しないように求めているものの、有無を言わさずではありません。「副業」が何を指すのかは、会社や職場によって違います。

就業規則は、単なるルールではありません。そこには、ルールの枠組みを決める、あなたと会社側、さらには、法律にかかわる人たちや、社会全体のさまざまな思惑が複雑にからんでいます。

このからみあいを、ハートは、ときほぐそうとしました。

法をめぐる哲学、といえば、社会学から遠く離れて見えるかもしれません。しかし、彼は、ルールを守るのは当たり前、とは考えません。そこに、社会学者に通じる考え方があります。彼の議論は、とても緻密で丁寧であり、いまもなお大きな影響力を保っています。

その議論が、頭でっかちではなく、現実に即しているのは、彼の経歴が影響しているでしょう。オックスフォード大学を卒業後、弁護士として働き、さらには、諜報機関ＭＩ５の一員を経て、法哲学者になりました。

心に留めておくべきこと

裏を返せば、あなたは、まさに、ハートが学んだ現場にいるのです。彼が法哲学を深めるにあたって参考にしたかもしれない世界＝実社会に、あなたはいます。

つまり、就業規則のような「ルール」（社会学用語で１次ルール）と、そうした「ルール」を決める、さらなる「ルール」、つまり、「ルールのルール」（２次ルール）の２つがあります。



就業規則は、単に会社が押し付けてくる杓子定規なルールではありません。

「ルール」と「ルールのルール」の両方の側面をもつからこそ、あなたも私も、そこに、働く意味を見出せるのではないでしょうか。「ルール」として、ただ命令されるだけなら、そこに考える余地はありません。反対に、「ルールのルール」として、いつもきまりについて考えねばならないとしたら、それはそれで専門家でない限り、辛いかもしれません。

やるせない感情を就業規則に抱いたとしたら、それは、あなたがその職場に属している証拠にほかなりません。ルールなんてどうでもいい、と思っていたら、かまわず破るか、逆に、やる気も関心も失っているでしょう。

働く上で欠かせないルールと、どう付き合うのか。いつも心に留めておくべきなのは、間違いありません。

読むところから始めよう

まずは、就業規則を読みましょう。「法律」ですから、面白くはありません。その面白くなさを噛み締めるのです。

おそらく、何をしていい／してはならない、とは書いていません。あくまでもルールですから、かなり漠然としています。

あいまいさと向き合うのは、ルールを守ること自体が目的ではないからです。そのルールを共有している、少なくとも、ルールを知っていたり、知ろうとしていたりする姿勢が大切です。その姿勢は、あなたが、職場や組織に属しているという「決意表明」のような意味をもちます。

※本稿は、『社会人1年目の社会学』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。