¡ÚÊüÃÖ¤ÇÆÍÁ³»à¤â¡Û¡ÖÌ®¤¬Èô¤Ö¡×¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ³²¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡È´í¸±¤ÊÉÔÀ°Ì®¡É¤Î¸«Ê¬¤±Êý
ÉÔÀ°Ì®¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤êÌ®¤¬Èô¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÉÔÀ°Ì®¤Î¼ïÎà¤ä¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÀ¸³è½¬´·¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¥±¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡û¡ÖÌ®¤¬Èô¤Ö¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ?
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
ÉÔÀ°Ì®¤È¤Ï¡ÖÌ®¤¬Íð¤ì¤ë¾õÂÖ¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ì®¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤¬Â®¤¹¤®¤ë¡¢ÃÙ¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Íð¤ì¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÍèµ¬Â§Åª¤ËÂÇ¤Ä¤Ï¤º¤ÎÌ®¤¬°ì»þÅª¤Ëµ¯¤³¤é¤º¡¢Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð3²ó¤Ë1²ó¡¢5²ó¤Ë1²ó¤Ê¤É¡¢»þ¡¹Ì®¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤ò¡ÖÌ®¤¬Èô¤Ö¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¿´Â¡¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤ë¡ÖÉÔÀ°Ì®¡×
Ì®Çï¤Ï¿´Â¡¤ÎÆ°¤¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÀ°Ì®¤Ï¿´Â¡¤ÎÅÅµ¤Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¿´Â¡¤Ï¶ÚÆù¤Ç¤Ç¤¤¿ÂÞ¾õ¤ÎÂ¡´ï¤Ç¡¢Èù¼å¤ÊÅÅµ¤»É·ã¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤Î¾åÉô¤Ë¤¢¤ëÆ¶Ä´Î§(¤É¤¦¤Á¤ç¤¦¤ê¤Ä)¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÅÅµ¤¤¬È¯À¸¤·¡¢¿´Ë¼¤«¤éË¼¼¼·ëÀá¤ò·Ð¤Æ¿´¼¼¤Ø¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»É·ã¤Ç¿´¼¼¤¬¼ý½Ì¤·¡¢¿´Â¡¤¬¥Ý¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÅµ¤¿®¹æ¤¬È¯À¸¡¦ÅÁÃ£¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÂ¿¤¯¤ÏÎÉÀ¤À¤¬¡¢ÊüÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â
¡Ö¿´Â¡¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¿¼¹ï¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÀ°Ì®¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ÃÎð¤äÂÎ¼Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿´Â¡ÉÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿´Â¡¤Ï1Ê¬´Ö¤Ë60¡Á100²ó¡¢1Æü¤Ç¤ÏÌó10Ëü²óÇïÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÇ¯°Ê¹ß¤Î¿Í¤¬1¡Á2Æü´Ö¿´ÅÅ¿Þ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ç1Æü¤Ë1¡Á2²ó¤ÎÉÔÀ°Ì®¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÎÉÔÀ°Ì®¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌô¤ÎÉþÍÑ¤ä¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â·ì°µ¡¢ÇÙ¼À´µ¡¢¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÉÔÀ°Ì®¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÉÔÀ°Ì®¤Î¼ç¤Ê3¤Ä¤Î¼ïÎà
ÉÔÀ°Ì®¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¼¡¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û(1)´ü³°¼ý½Ì(Ì®¤¬Èô¤Ö¡¦¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë´¶³Ð)
Ì®¤¬Èô¤Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Î¥ê¥º¥à¤è¤êÁá¤á¤ËÅÅµ¤»É·ã¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1²ó¤ÎÇïÆ°¤Ç½½Ê¬¤Ê·ì±Õ¤¬Á÷¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì®¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶»¤ÎÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¡¢°ì½Ö¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë´¶³Ð¡¢¶»¤¬¤Ä¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤Ï¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ì½Ö¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤â¿ô½½ÉÃÄøÅÙ¡£¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢·ò¹¯¾åÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤äÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£30ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û(2)ÉÑÌ®ÀÉÔÀ°Ì®(Ì®¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×)
¿´Çï¿ô¤¬1Ê¬´Ö¤Ë100²ó°Ê¾å¤È¶ËÃ¼¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤òÉÑÌ®(¤Ò¤ó¤ß¤ã¤¯)¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤ÇÅÅµ¤¤¬Áá¤¯ºî¤é¤ì¤¿¤ê¡¢°Û¾ï¤ÊÅÅµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì®¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÆ°Ø©¤¬À¸¤¸¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤ÏÎä¤ä´À¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢°Õ¼±¤Î±ó¤Î¤¡¢¼º¿À¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼º¿À¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤ä¶ËÃ¼¤ËÌ®¤¬Â®¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±¤ÊÉÔÀ°Ì®¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡û(3)½ùÌ®ÀÉÔÀ°Ì®(Ì®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×)
¿´Çï¿ô¤¬1Ê¬´Ö¤Ë50²ó°Ê²¼¤È¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤ò½ùÌ®(¤¸¤ç¤ß¤ã¤¯)¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤ÇÅÅµ¤¤¬ºî¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢ÅÅµ¤»É·ã¤¬ÅÓÃæ¤ÇÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢¼º¿À¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤¬¤Ê¤¯½ùÌ®¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼£ÎÅ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û´ü³°¼ý½Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹À¸³è½¬´·
´ü³°¼ý½Ì¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è½¬´·¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áÅÙ¤Î°û¼ò
¡¦¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î²á¾êÀÝ¼è
¡¦µÊ±ì
¡¦Ìô¤Î±Æ¶Á
¡¦¿çÌ²ÉÔÂ
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÈèÏ«¤äÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤âÍ¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆü¾ïÀ¸³è¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾É¾õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ÏÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡û¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÉÂ±¡¤Ë¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤? ¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°Õ¼±¤ò¼º¤¦¾ì¹ç¤Ï´í¸±¤ÊÉÔÀ°Ì®¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼º¿À¤òÈ¼¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢½ùÌ®¤Ç¶ËÃ¼¤ËÌ®¤¬¾¯¤Ê¤¯Â©ÀÚ¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¿´ÉÔÁ´¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì®Çï¤¬1Ê¬´Ö¤Ë150²ó°Ê¾å¤È¶ËÃ¼¤ËÂ¿¤¤¡¢ÆÍÁ³Æ°Ø©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆµÞ¤Ë»ß¤Þ¤ë¡¢Ì®¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤ÊÉÔÀ°Ì®¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬Â³¤¯¡¦À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¼õ¿Ç¤ò¡£ÆÃ¤Ë¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â·ò¿Ç¤ÇÉÔÀ°Ì®¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÉÔÀ°Ì®¤Ï¿È¶á¤Ê¥µ¥¤¥ó¡£¾Ç¤é¤º¡¢Àµ¤·¤¯¸þ¤¹ç¤ª¤¦
ÉÔÀ°Ì®¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµ¯¤³¤ë¿È¶á¤Ê¸½¾Ý¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âÉÂµ¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸³è½¬´·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Î¥±¡¼¥¹¤ä¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È´í¸±¤ÊÉÔÀ°Ì®¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤ËÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉÔÀ°Ì®¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½Û´Ä´ï²Ê¤ÎÀìÌç°å¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÀ°Ì®¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤âÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÉý¹¤¤¼À´µ·²¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤É¤Î¼ïÎà¤ÎÉÔÀ°Ì®¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÀ°Ì®È¯ºî»þ¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤â¿´ÅÅ¿Þ¤¬µÏ¿¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ê¿ÇÃÇ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
Íè±¡»þ¤ËÉÔÀ°Ì®¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢24»þ´Ö¤Þ¤¿¤Ï1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÄ¹»þ´Ö¿´ÅÅ¿Þ¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÁõÃå¤·¡¢È¯ºî»þ¤Î¾É¾õ¤ä»þ´Ö¤ò´µ¼ÔÍÍ¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¿´ÅÅ¿ÞÇÈ·Á¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±£¤ì¤¿´ï¼ÁÅª¿´¼À´µ(¿´Â¡¤ÎÊÛ¤ä·ì´É¡¦¶ÚÆù¤Ê¤É¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤)¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÎ·ì¸¡ºº(¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à)¤ä¿´¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀ°Ì®¤Î¼£ÎÅ¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢
¡ÌôÊªÎÅË¡
¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¿¢¤¨¹þ¤ß¼£ÎÅ
£¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¥¢¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¤Î3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹³ÉÔÀ°Ì®Ìô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤Î·üÇ°¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¥¢¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤ä°ÂÁ´À¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éº¬¼£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û郄À¥ Å¯Ïº(¤¿¤«¤» ¤Æ¤Ä¤í¤¦)ÀèÀ¸
°ìµÜÀ¾ÉÂ±¡½Û´Ä´ïÆâ²Ê°åÄ¹
»ñ³Ê:ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñ ½Û´Ä´ïÀìÌç°å
¡û¡ÖÌ®¤¬Èô¤Ö¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ?
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
ÉÔÀ°Ì®¤È¤Ï¡ÖÌ®¤¬Íð¤ì¤ë¾õÂÖ¡×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Ì®¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤¬Â®¤¹¤®¤ë¡¢ÃÙ¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Íð¤ì¤Î¤Û¤«¡¢ËÜÍèµ¬Â§Åª¤ËÂÇ¤Ä¤Ï¤º¤ÎÌ®¤¬°ì»þÅª¤Ëµ¯¤³¤é¤º¡¢Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¿´Â¡¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤ë¡ÖÉÔÀ°Ì®¡×
Ì®Çï¤Ï¿´Â¡¤ÎÆ°¤¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÀ°Ì®¤Ï¿´Â¡¤ÎÅÅµ¤Åª¤Ê¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¿´Â¡¤Ï¶ÚÆù¤Ç¤Ç¤¤¿ÂÞ¾õ¤ÎÂ¡´ï¤Ç¡¢Èù¼å¤ÊÅÅµ¤»É·ã¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤Î¾åÉô¤Ë¤¢¤ëÆ¶Ä´Î§(¤É¤¦¤Á¤ç¤¦¤ê¤Ä)¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÅÅµ¤¤¬È¯À¸¤·¡¢¿´Ë¼¤«¤éË¼¼¼·ëÀá¤ò·Ð¤Æ¿´¼¼¤Ø¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»É·ã¤Ç¿´¼¼¤¬¼ý½Ì¤·¡¢¿´Â¡¤¬¥Ý¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÅµ¤¿®¹æ¤¬È¯À¸¡¦ÅÁÃ£¤µ¤ì¤ë²áÄø¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤ë¤È¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÂ¿¤¯¤ÏÎÉÀ¤À¤¬¡¢ÊüÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â
¡Ö¿´Â¡¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¿¼¹ï¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÀ°Ì®¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ÃÎð¤äÂÎ¼Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿´Â¡ÉÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿´Â¡¤Ï1Ê¬´Ö¤Ë60¡Á100²ó¡¢1Æü¤Ç¤ÏÌó10Ëü²óÇïÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÇ¯°Ê¹ß¤Î¿Í¤¬1¡Á2Æü´Ö¿´ÅÅ¿Þ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ç1Æü¤Ë1¡Á2²ó¤ÎÉÔÀ°Ì®¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤ä¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤ÎÉÔÀ°Ì®¤Ï´í¸±¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÌô¤ÎÉþÍÑ¤ä¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â·ì°µ¡¢ÇÙ¼À´µ¡¢¹Ã¾õÁ£¼À´µ¤Ê¤É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÉÔÀ°Ì®¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûÉÔÀ°Ì®¤Î¼ç¤Ê3¤Ä¤Î¼ïÎà
ÉÔÀ°Ì®¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¼¡¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û(1)´ü³°¼ý½Ì(Ì®¤¬Èô¤Ö¡¦¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë´¶³Ð)
Ì®¤¬Èô¤Ö¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Î¥ê¥º¥à¤è¤êÁá¤á¤ËÅÅµ¤»É·ã¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢1²ó¤ÎÇïÆ°¤Ç½½Ê¬¤Ê·ì±Õ¤¬Á÷¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ì®¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶»¤ÎÄË¤ß¤äÉÔ²÷´¶¡¢°ì½Ö¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë´¶³Ð¡¢¶»¤¬¤Ä¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤Ï¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ì½Ö¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤â¿ô½½ÉÃÄøÅÙ¡£¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢·ò¹¯¾åÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¿´Â¡¤ÎÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Î¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤äÀ¸³è½¬´·¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£30ºÐ¤ò²á¤®¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û(2)ÉÑÌ®ÀÉÔÀ°Ì®(Ì®¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×)
¿´Çï¿ô¤¬1Ê¬´Ö¤Ë100²ó°Ê¾å¤È¶ËÃ¼¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤òÉÑÌ®(¤Ò¤ó¤ß¤ã¤¯)¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤ÇÅÅµ¤¤¬Áá¤¯ºî¤é¤ì¤¿¤ê¡¢°Û¾ï¤ÊÅÅµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤Æµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì®¤¬Â®¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÆ°Ø©¤¬À¸¤¸¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤ÏÎä¤ä´À¡¢ÅÇ¤µ¤¡¢°Õ¼±¤Î±ó¤Î¤¡¢¼º¿À¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼º¿À¤òÈ¼¤¦¾ì¹ç¤ä¶ËÃ¼¤ËÌ®¤¬Â®¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë´í¸±¤ÊÉÔÀ°Ì®¤Ç¤¢¤ê¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡û(3)½ùÌ®ÀÉÔÀ°Ì®(Ì®¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×)
¿´Çï¿ô¤¬1Ê¬´Ö¤Ë50²ó°Ê²¼¤È¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤ò½ùÌ®(¤¸¤ç¤ß¤ã¤¯)¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤ÇÅÅµ¤¤¬ºî¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢ÅÅµ¤»É·ã¤¬ÅÓÃæ¤ÇÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢¼º¿À¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶°ø¤¬¤Ê¤¯½ùÌ®¤À¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¼£ÎÅ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û´ü³°¼ý½Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹À¸³è½¬´·
´ü³°¼ý½Ì¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸³è½¬´·¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦²áÅÙ¤Î°û¼ò
¡¦¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î²á¾êÀÝ¼è
¡¦µÊ±ì
¡¦Ìô¤Î±Æ¶Á
¡¦¿çÌ²ÉÔÂ
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÈèÏ«¤äÀº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤âÍ¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÆü¾ïÀ¸³è¤ËÀ©¸Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾É¾õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤ÏÀ¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡û¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÉÂ±¡¤Ë¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤? ¼õ¿Ç¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°Õ¼±¤ò¼º¤¦¾ì¹ç¤Ï´í¸±¤ÊÉÔÀ°Ì®¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼º¿À¤òÈ¼¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢½ùÌ®¤Ç¶ËÃ¼¤ËÌ®¤¬¾¯¤Ê¤¯Â©ÀÚ¤ì¤¬¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï¿´ÉÔÁ´¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì®Çï¤¬1Ê¬´Ö¤Ë150²ó°Ê¾å¤È¶ËÃ¼¤ËÂ¿¤¤¡¢ÆÍÁ³Æ°Ø©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆµÞ¤Ë»ß¤Þ¤ë¡¢Ì®¤¬ÉÔµ¬Â§¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤ÊÉÔÀ°Ì®¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÉÔÀ°Ì®¤¬Â³¤¯¡¦À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¼õ¿Ç¤ò¡£ÆÃ¤Ë¾É¾õ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â·ò¿Ç¤ÇÉÔÀ°Ì®¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÉÔÀ°Ì®¤Ï¿È¶á¤Ê¥µ¥¤¥ó¡£¾Ç¤é¤º¡¢Àµ¤·¤¯¸þ¤¹ç¤ª¤¦
ÉÔÀ°Ì®¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ëµ¯¤³¤ë¿È¶á¤Ê¸½¾Ý¤Ç¡¢É¬¤º¤·¤âÉÂµ¤¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸³è½¬´·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÂµ¤¤¬¸¶°ø¤Î¥±¡¼¥¹¤ä¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È´í¸±¤ÊÉÔÀ°Ì®¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤äÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤ËÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÉÔÀ°Ì®¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½Û´Ä´ï²Ê¤ÎÀìÌç°å¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÀ°Ì®¡×¤È°ì¸À¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤âÌäÂê¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÉý¹¤¤¼À´µ·²¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤É¤Î¼ïÎà¤ÎÉÔÀ°Ì®¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÀµ³Î¤Ë¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÀ°Ì®È¯ºî»þ¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤â¿´ÅÅ¿Þ¤¬µÏ¿¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ê¿ÇÃÇ¤Ï¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
Íè±¡»þ¤ËÉÔÀ°Ì®¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢24»þ´Ö¤Þ¤¿¤Ï1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÎÄ¹»þ´Ö¿´ÅÅ¿Þ¥â¥Ë¥¿¡¼¤òÁõÃå¤·¡¢È¯ºî»þ¤Î¾É¾õ¤ä»þ´Ö¤ò´µ¼ÔÍÍ¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò¿´ÅÅ¿ÞÇÈ·Á¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±£¤ì¤¿´ï¼ÁÅª¿´¼À´µ(¿´Â¡¤ÎÊÛ¤ä·ì´É¡¦¶ÚÆù¤Ê¤É¤Ë°Û¾ï¤¬¤¢¤ëÉÂµ¤)¤¬¤Ê¤¤¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÎ·ì¸¡ºº(¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤à)¤ä¿´¥¨¥³¡¼¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔÀ°Ì®¤Î¼£ÎÅ¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢
¡ÌôÊªÎÅË¡
¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¿¢¤¨¹þ¤ß¼£ÎÅ
£¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¥¢¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
¤Î3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¹³ÉÔÀ°Ì®Ìô¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤Î·üÇ°¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¥¢¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤ä°ÂÁ´À¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èæ³ÓÅªÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤éº¬¼£¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û郄À¥ Å¯Ïº(¤¿¤«¤» ¤Æ¤Ä¤í¤¦)ÀèÀ¸
°ìµÜÀ¾ÉÂ±¡½Û´Ä´ïÆâ²Ê°åÄ¹
»ñ³Ê:ÆüËÜ½Û´Ä´ï³Ø²ñ ½Û´Ä´ïÀìÌç°å