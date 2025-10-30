¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷MC¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡×¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¤é11·î¥²¥¹¥È²ò¶Ø °Õ³°¤Ê°ìÌÌ¿¼·¡¤ê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/30¡ÛKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì¤Î²»³Ú¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ¡Á¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë2»þ5Ê¬¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢11·î¤Î¥²¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡õ¤Ê¤Ë¤ïÀ¾ÈªÂç¸ã¡¢¶áµ÷Î¥¤Ç¸«¤Ä¤á¹ç¤¦
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ëè²óÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥²¥¹¥È¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤äÁÛ¤¤½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¡£¥²¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òMC¡¦±ÊÀ¥¤È¶¦¤ËÃµµá¤¹¤ë¡ÖÀ®Ä¹·¿²»³Ú¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11·îÃæ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÀÄÌÚ¿ò¹â¡¢°Ë¸¶Ï»²Ö¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢¿·Ç¼¿µÌé¡¢À¾ÈªÂç¸ã¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢µÜºêÍ¥¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤äÁÛ¤¤½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡É¤ò¾Ò²ð¡£¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÊüÁ÷Æü¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¤é½Ð±é·èÄê
