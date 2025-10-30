吉柳咲良、重要人物役で「ストロボ・エッジ」Season2出演 Season1のTVer見逃し配信も決定
【モデルプレス＝2025/10/30】俳優の福本莉子となにわ男子の高橋恭平がW主演を務める連続ドラマW-３０「ストロボ・エッジ Season1」が、10月31日午後11時よりWOWOWにて放送・配信スタート。の度、吉柳咲良の出演および民放公式テレビ配信サービス「TVer」での見逃し配信が決定した。
【写真】吉柳咲良、美脚際立つ制服姿の全身ショット
本作の原作は、「アオハライド」「思い、思われ、ふり、ふられ」などのヒット作を世に送り出し、「別冊マーガレット」で連載中の「ユメかウツツか」も話題を呼んでいる漫画家・咲坂伊緒氏の同名作品。真っ直ぐで切ない初恋の気持ちを丁寧に描いた純愛ラブストーリーとして多くの人々の憧れと共感を集め、全10巻で累計発行部数800万部（※電子版を含む）を突破し、今なお人気を誇る咲坂氏の“青春三部作”の1つである。原作の再現性を追求しながら、誰もが通ってきた“あの頃”、“あのとき”、“あの時間”しか味わえなかった青春の淡く切ない感情や、“いま”、“このとき”、“この瞬間”、その一瞬のまぶしく胸に突き刺さる純粋でひたむきな初恋を、“史上最大級の映像美”で描き出す。
福本（木下仁菜子役）、高橋（一ノ瀬蓮役）のW主演で初の連続ドラマ化されることが解禁されると、SNSを中心に反響を呼んだ本作。山下幸輝、小坂菜緒（日向坂46）、中沢元紀、中川翼、井上想良、井上音生、小栗有以（AKB48）、田鍋梨々花に加え、先日解禁された伊野尾慧、千葉雄大ら実力派俳優陣の出演も大きな話題を呼ぶなど、この秋を代表する“最高峰の本格青春ラブストーリー”として早くも期待の声が高まっている。
10月31日午後11時より放送・配信スタートを控える本作だが、この度Season2の物語を大きく揺るがす重要な登場人物・杉本真央役として、吉柳の出演が解禁。吉柳は、第41回ホリプロタレントスカウトキャラバン「PURE GIRL 2016」で、当時歴代最年少となる12歳でグランプリを受賞。ミュージカル「ピーター・パン」10代目ピーター・パン役で俳優としてデビューを果たし、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」（2023年）や日曜劇場「御上先生」（2025年）など話題作への出演が続く、注目の若手実力派。WOWOWドラマへの出演は、「東海テレビ×WOWOW共同製作連続ドラマ ギフテッド」（2023年）以来、約2年ぶりとなる。
吉柳演じる真央は、蓮と安堂の中学時代の後輩という役どころ。高校1年生となった真央は、仁菜子たちが通う高校へ入学してくる。Season2の物語の行方を握り、仁菜子・蓮・安堂の関係を大きく揺るがす重要なキャラクターを演じる吉柳は、今回の出演について「（出演が決まったときは）彼女が抱える不器用さや、心の奥に秘めた想いをどう丁寧に表現できるだろうかと考え、胸が高鳴りました。彼女を通して、この物語のもつ繊細な温度を感じていただけるように大切に演じました」とコメント。真央の登場によって、仁菜子と蓮を中心とした高校生たちの青春群像劇はさらに深く、そして切なく揺れ動いていく。
あわせて、民放公式テレビ配信サービス「TVer」にて、WOWOW連続ドラマ「ストロボ・エッジ Season1」の見逃し配信が決定。WOWOWでの各話放送終了後、TVerにて見逃し配信される。なお、WOWOWオンデマンドでは、【第1話】初回放送にあわせ、Season1【最終話】までの【全6話】を一挙配信。【第1話】を視聴後、すぐに【最終話】まで観ることができる。
また、TVerでは、本作と同じ制作陣が手掛けた連続ドラマW-30「アオハライド Season1／Season2」も、10月31日0時より3週間の期間限定でシリーズ全話が配信決定。今なお絶大な人気を誇る咲坂伊緒の“青春三部作”を原作とし、WOWOWがおくる本格青春ラブストーリー「ストロボ・エッジ」「アオハライド」の2作品を、この機会に楽しむことができる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆福本莉子＆高橋恭平W主演「ストロボ・エッジ」
◆吉柳咲良、2年ぶりWOWOWドラマ出演決定
◆「ストロボ・エッジ Season1」TVerでも配信
